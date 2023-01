ABA Liga 2022/23 – Budućnost, FMP e Olimpija pronte a dare del filo da torcere alla Stella Rossa e al Partizan

Stasera si sono disputati alcuni match validi per la tredicesima giornata di ABA Liga 2022/23. Innanzitutto la squadra slovena dell’Olimpija ha confermato di vivere un momento positivo, andando a vincere sul parquet del Mega per 96-82. Per la squadra lubianese è stato nuovamente molto incisivo il playmaker americano Yogi Ferrell autore di 21 punti, 9 assist, 4 rimbalzi e 3 palle rubate (valutazione +26 per lui).

Spalato ha dovuto ammettere la superiorità della Stella Rossa (63-72), mentre l’altra squadra di Blegrado ha in pratica rullato gli avversari croati di Zara: KK Partizan – KK Zadar 114 – 77.

Ecco i risultati delle altre partite già disputate in precedenza:

SC Derby – KK Igokea: 104 – 85 (giocata mercoledì 28/12)

Cibona – MZT Skopje: 87 – 85 (giocata venerdì 30/12)

KK Borac – KK Budućnost: 79 – 108 (giocata venerdì 30/12).

Arrivati al giro di boa di questa stagione regolare della Lega Adriatica è possibile scrivere alcune constatazioni, supportate dalle statistiche messe a disposizione dall’ABA Liga.

Innanzitutto, come è successo nel corso degli ultimi campionati, la Stella Rossa sembra essere la squadra che anche in questa stagione ha qualcosina in più rispetto alle avversarie, e, a detta dello scrivente, risulta ancora la favorita per aggiudicarsi il campionato. I biancorossi possono contare su un ritrovato Filip Petrušev e su due uomini di pura garanzia come Nemanja Nedović e Luca Vildoza. La vera forza del team di Belgrado sembra risiedere nell’attenta lettura delle trame di gioco avversarie, come dimostra ad esempio l’elevato numero di palle rubate agli avversari – quasi dieci in media a partita. La Stella Rossa possiede anche delle statistiche invidiabili al tiro da due e al momento primeggia per quanto riguarda le percentuali dei liberi segnati (oltre 82%).

Se nella stagione 2021/22 il Partizan poteva competere con i biancorossi quasi ad armi pari, quest’anno è a tutti gli effetti un contendente per il titolo finale, essendo del tutto equivalente ai cugini biancorossi. Il Partizan, guidato in panchina da un maestro della palla a spicchi come Željko Obradović e trainato sul campo da giocatori talentuosi come Dante Exum, James Nunnally e Ioannis Papapetrou si posiziona al secondo posto della voce statistica per percentuale ai tiri liberi (dietro alla Stella Rossa) e tra le prime cinque compagini per quel che concerne la precisione nella realizzazione dei tiri da due e da tre punti.

In merito a quanto sin qui dimostrato, le altre due squadre che hanno qualche possibilità di inserirsi a pieno nella corsa al titolo di ABA Liga sono il Budućnost Podgorica e il Cedevita Olimpija Ljubljana, anche se per entrambe le società superare il Partizan e la Stella Rossa in questo campionato significherebbe compiere dei mezzi miracoli cestistici. La compagine montenegrina di Trae Bell-Haynes e Aleksandar Lazić si distingue per le percentuali da due punti ben al di sopra della media. Quella slovena, allenata anche in questa stagione da Jurica Golemac, va forte nelle statistiche che riguardano gli assist, guidata in cabina di regia dal playmaker tutto fare Yogi Ferrell. Inoltre, è anche tra i club più prolifici in quanto a punti segnati (per l’esattezza 998 punti nei primi 11 match).

A contendersi il ruolo di outsider ci sono poi l’FMP e il KK Zadar, che a tratti riescono a sfoderare un ottimo gioco e mettere in difficoltà anche le prime della classe. L’FMP di Trent Frazier è una compagine solida, molto offensiva, che fino ad adesso è riuscita a segnare più punti in casa rispetto a qualsiasi altra partecipante del campionato balcanico (in sette partite casalinghe ha segnato in media 95 punti), grazie anche alle statistiche molto positive dalla linea dei 6,25 (nelle prime dodici giornate le pantere nere di Belgrado hanno messo a segno quasi ogni secondo tiro da tre).

Zara è stata ad oggi l’unica squadra ad aver sorpreso la Stella Rossa in questo campionato, quando, alla sesta giornata ad inizio novembre 2022, è andata a vincere sul proibitivo parquet di Belgrado. La squadra dalmata primeggia alla voce “rimbalzi in difesa” ed i suoi giocatori sono altrettanto bravi a subire fallo, posizionandosi perciò tra le compagini con il maggior numero di falli subiti nelle prime dodici uscite stagionali. Luka Božić, che in questa stagione veste la canotta zaratina, risulta fin qui uno dei giocatori più incisivi del campionato (258 punti personali in 11 gare disputate ecc.). Non a caso è stato nominato MVP della giornata per ben tre volte! Detto ciò, la batosta di questa sera in casa del Partizan ha messo a nudo tutte le debolezze della squadra zaratina, che può però competere agevolmente per avere un posto nei playoff.