ABA Liga 2022/23 – La Stella Rossa vince e convince nel derby contro il Partizan, ma perde Nikola Ivanović

Brutto infortunio con costola rotta per il play montenegrino del Crvena Zvezda nel match contro i cugini bianconeri

A Belgrado ogni derby tra la Stella Rossa e il Partizan è un evento molto, molto sentito. Lo è in particolar modo quando le due compagini rivali – quella biancorossa da un lato, e quella bianconera dall’altro lato – si contendono il campionato alla pari, come sta accadendo in questa stagione.

Ieri sera al palasport “Aleksandar Nikolić” è andato di scena uno spettacolo cestistico di primo livello. Due colossi del basket in panchina: da un lato sua maestà Duško Ivanović, dall’altro lato un mito assoluto – Željko Obradović.

Derby di Belgrado: due geni della tattica cestistica a confronto (grande rispetto tra loro)

Ha vinto la squadra guidata da Ivanović, facendo valere il fattore campo: 90-74 il risultato finale e il Partizan che perde l’imbattibilità in questo campionato di Lega Adriatica.

Ottimi Exum (con 14 punti) e Papapetrou (15) tra le fila degli sconfitti; decisivi e a tratti immarcabili Nedović (17 punti) e il top scorer Vildoza (19) tra le fila dei vincitori (bene anche Petrušev, 8, e Dobrić con 11 punti a referto).

Tifo acceso sugli spalti (come spesso accade negli ultimi anni, “sul filo” e a momenti al di la’ del tollerabile – come se si trattasse di un trattato dal vivo sulla volontà di potenza e fame di vittoria firmato da qualche Friedrich Nietzsche contemporaneo)…

Che sia bianconero o biancorosso – il tifo sentito di Belgrado è tra i più calorosi al mondo

Anche in questa circostanza gli arbitri hanno dovuto sospendere momentaneamente l’incontro quando il talento del Crvena – Nikola Ivanović – cadendo malamente dopo uno scontro fortuito con l’avversario del Partizan è rimasto a terra dolorante. Il referto ha mostrato che nell’impatto il play montenegrino si è rotto una costola: rimarrà assente dai campi per almeno un mese o più. Unico neo per una serata altrimenti da incorniciare per il club di Mali Kalemegdan.

Questo il commento dell’allenatore della Stella Rossa a fine gara in merito all’infortunio: “Nikola è caduto in maniera scomposta, pensiamo che si sia rotto una costola. Credo che non potrà giocare per un mese, forse un mese e mezzo. Mi dispiace molto per lui, stava giocando in maniera eccellente”.

Crvena Zvezda MTS – Partizan Mozzart Bet 90-74 [20-18, 29-30, 21-17, 20-9]

Piaccia o non piaccia, il derby tra la Stella Rossa e il Partizan è la sfida cestistica più discussa, più attraente, accesa, psicologicamente provante, tesa e nel contempo anche più entusiasmante ed eloquente che il basket europeo sa regalarci. Grazie Belgrado!