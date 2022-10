ABA Liga 2022/23, R3: Il match clou a Lubiana posticipato

By

Nell’anticipo del terzo turno della stagione 2022/23 della Lega Adriatica, in casa il Budućnost ha dominato in lungo e in largo sugli avversari dell’MTZ Skopje.

BUDUĆNOST VOLI – MZT SKOPJE AERODROM 89:66 (23:10, 16:21, 25:15, 25:20)

La partita clou della giornata si sarebbe dovuta disputare nel tardo pomeriggio di questa domenica autunnale in quel di Stožice, dove al palasport dell’Olimpija avrebbe dovuto far visita la Stella Rossa (Crvenza Zvezda). Ma la gara è stata posticipata per motivi legati alla squadra ospite.

Di seguito il comunicato stampa dell’ABA Liga: https://www.aba-liga.com/news/47442/round-3-game-cedevita-olimpija-crvena-zvezda-mts-postponed/