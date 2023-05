ABA Liga – Il Cedevita Olimpija avanza in semifinale

By

In casa la squadra slovena ha piegato l’FMP, aggiudicandosi così il passaggio alla fase semifinale di Lega Adriatica. Se la vedrà con la vincente tra Partizan e SC Derby.

Per quanto riguarda la gara in sé, l’equilibrio tra la compagine di casa ed i rivali serbi è durato per circa 13 minuti. Poi la formazione di casa ha piazzato un break importante ed ha mantenuto il vantaggio sino alla fine. Alla fine il miglior realizzatore della serata è risultato Alen Omić con 20 punti a referto.

Cedevita Olimpija – FMP 97:79 (27:21; 53:35; 72:54)

Palasport “Tivoli” di Ljubljana, spettatori paganti: 2800.

Cedevita Olimpija: Rebec 4 (2:3), Ferrell 19 (2:2), Jeremić 8 (2:2), Alibegović 19 (1:2), Adams 4, Matković 12 (4:5), Gnjidić 1 (1:2), Omić 20 (1:1), Dragić 10 (5:6).

FMP: Manning 16 (2:4), Beech 3, Moore 13 (3:4), Pavićević 4, Stepanović 17 (4:5), Šaranović 2, Simović 5, Matović 3 (1:1), Izundu 8, Jenkins 8 (5:5).