ABA Liga: il Partizan si giocherà il titolo contro la Stella Rossa 

Ieri sera il Partizan Belgrado, battendo in casa il Cedevita Olimpija, ha raggiunto la finale della Lega Adriatica 2022/23. Sarà dunque la replica della finale di un anno fa, quando però ad avere il fattore campo a favore era la Stella Rossa, che ha anche alzato il trofeo.

Ieri sera contro il Cedevita Olimpija, nell’ultima sfida della semifinale, la compagine guidata da coach Obradović ha da subito mostrato i muscoli, prendendo il largo in avvio col parziale 17-2. La squadra lubianese ha cercato di rientrare in partita e, grazie ad alcune buone scelte offensive di Matic Rabec, ci è anche riuscita (29-29). L’equilibrio è però durato pochi minuti. Le squadre sono andate negli spogliatoi sul momentaneo 41-30 a favore dei bianco-neri. Nel secondo tempo Dante Exum e compagni non hanno avuto alcun problema a gestire il vantaggio. Il divario nei punti è gradualmente aumentato (sino a toccare 29 punti) ed è stato ridimensionato solamente negli ultimi minuti dagli ospiti grazie ad alcune triple di Murić per gli sloveni – segnate nel garbage time.

G3 semifinale: Partizan – Cedevita Olimpija 90-71 (24-16, 17-14, 24-23, 25-18).

La Finale: Gara 1 della finalissima tra Partizan e Crvena Zvezda è in programma lunedì 12 giugno al palasport Štark Arena di Belgrado.