ABA Liga – La Stella Rossa ed il Partizan a valanga su Budućnost e MZT Skopje

Vittoria in trasferta sul campo di Podgorica per la compagine di coach Duško Ivanović, che tra una settimana se la vedrà in casa contro l’ottima Cedevita Olimpija di Yogi Ferrell. Il Partizan sul proprio parquet si è dimostrato di una categoria superiore rispetto all’MZT.

Davanti a oltre 5 mila spettatori il team serbo della Stella Rossa ha condotto la sfida contro gli avversari di Podgorica praticamente dall’inizio alla fine, vincendo il match clou della giornata con ben 20 punti di distacco (56-76 sul tabellone del palasport “Morača”). Per i campioni in carica durante la serata di domenica si sono distinti Facundo Campazzo – autore di 14 punti, 12 assist e 8 palle rubate – e Luka Mitrović con 21 punti.

Nelle altre sfide della giornata il Cedevita Olimpija Ljubljana e l’FMP Belgrado hanno consolidato la loro posizione nella parte alta della classifica, vincendo rispettivamente contro Spalato (102-88 per gli sloveni all’Arena Stožice, guidati da un ottimo Alen Omić) e contro il Borac (107-81 per Frazier, Valinskas e compagni). Per il team sloveno di Jurica Golemac la vittoria contro gli spalatini è la nona di fila, con 12 vittorie è al terzo posto, tallonato in classifica dall’FMP che sin qui di vittorie ne ha ottenute 11.

Anche Zara sta procedendo in maniera decisa sulla strada che potrebbe portarla ai playoff, tenendo, per quanto possibile, il passo delle big: al palasport “Krešimir Ćosić” gli uomini di coach Danijel Jusup hanno messo k.o. gli avversari del KK Mornar con il risultato finale 97-77. I dalmati si trovano adesso al sesto posto in classifica con 23 punti (8 vittorie e 7 sconfitte).

Nella lotta per aggiudicarsi un posto tra le prime otto, un importante passo in avanti è stato compiuto dalla squadra “SC Derby” di Podgorica: la compagine allenata dallo sloveno Andrej Žakelj ha vinto in trasferta a Zagabria contro il Cibona (98-89 il risultato per i montenegrini al palasport “Dražen Petrović”), firmando in questo modo la settima vittoria nel campionato di ABA Liga.

Nella serata di lunedì il KK Partizan ha letteralmente spazzato via gli avversari del MTZ Skopje, con un roboante 120 – 67, dimostrando di essere nella circostanza di una categoria oltre la media della Lega Adriatica 2022-03.