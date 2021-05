Il primo match va agli uomini di coach Dejan Radonjić, che – guidati da Loyd e Dobrić (insieme 46 punti) – in casa sono riusciti a piegare gli avversari del Budućnost. 82-78 il risultato finale sul tabellone del palasport “Aleksandar Nikolić” a Belgrado.

KK Crvena Zvezda – KK Budućnost 82-78 (20-20; 24-18; 19-17; 19-23)

Crvena Zvezda: Hall 4, Loyd 23, Davidovac 12, Lazić 6, Reath 5, Dobrić 23, Kuzmić 5, Nnoko 4.

KK Budućnost: Cobbs 8, Ivanović 16, Nikolić 7, Mitrović 6, Della Valle 6, Nikolić 2, Popović 7, Reed 26.

I padroni di casa sono stati in vantaggio per gran parte della sfida, riuscendo a terminare il terzo quarto avanti di 8 punti ed incrementando il vantaggio a 15 punti a 7 minuti dalla fine. A nulla è valsa la rimonta della squadra montenegrina (guidata da un ottimo William Reed, miglior realizzatore in gara 1) negli ultimi minuti: Jordan Loyd ha segnato dalla lunetta entrambi i liberi a 20 secondi dalla fine, regalando così la prima vittoria della serie finale ai suoi.

Si ritorna in campo martedì (18/05) alle ore 20:30 per Gara 2, sempre in quel di Belgrado.