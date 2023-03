ABA Liga – Lunedì in programma il super derby di Belgrado che vale la vetta della classifica

Lunedì 13 marzo si disputerà la sfida per la vetta della Lega Adriatica tra il Partizan e la Stella Rossa – le due società che, stando ai giudizi degli esperti, stanno dimostrando un livello cestistico in più rispetto alle avversarie del torneo ex-jugoslavo. Eppure non sono imbattibili. Nella giornata precedente la squadra di coach Željko Obradović è riuscita a conquistare punti preziosi sul campo di Spalato a fatica e solamente negli ultimi secondi, mentre a Zagabria i biancorossi hanno subito la seconda sconfitta stagionale nel match contro i padroni di casa croati del Cibona.

Adesso però l’attenzione è tutta per la partita che potrebbe essere decisiva per la classifica finale e, dunque, in vista delle gare dei playoff. Riportiamo perciò alcuni dati in vista dell’atteso match. Sino a questo punto della stagione il team bianconero ha segnato in media quasi 95 punti a partita, contro gli 87 della compagine biancorossa allenata da Duško Ivanović. Da canto suo , la Stella Rossa subisce dagli avversari in media meno punti (71) rispetto a quanto riesce a fare la difesa del Partizan (77 punti subiti in media). Dal punto di vista statistico Punter e compagni sono più precisi dalla lunga distanza con quasi metà dei tentativi a segno (47%), mentre la squadra biancorossa tira da tre con il 39% di realizzazione. Nelle altre voci le due compagini si equivalgono abbastanza.

Lunedì sera la palla a due è fissata per le ore 20.30. Si giocherà nel palasport Beogradska Štark Arena. Nella gara d’andata, giocata a fine novembre 2022, la Stella Rossa ha avuto la meglio con il risultato 90-74, conquistando la vittoria premendo sull’acceleratore nell’ultimo quarto.