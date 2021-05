Nel secondo match della serie finale dei play-off di Lega Adriatica la squadra di casa è stata più lucida nei minuti conclusivi e parecchio concitati, portandosi sul 2-0 nella serie. Il risultato sul tabellone del palasport “Dvorana Aleksandar Nikolić” premia dunque la compagine serba: 85-79. Adesso gli uomini di Dejan Radonjic sono ad un passo dal titolo.

Stasera Ognjen Dobrić è stato il più incisivo per la Stella Rossa con 27 punti, mentre per il Budućnost il miglior realizzatore è stato Danilo Nikolić con 26 punti. Amedeo Della Valle ha invece messo a referto 5 punti.

CRVENA ZVEZDA MTS – BUDUCNOST VOLI 85-79 (30-17; 25-24; 8-29; 22-9)

TABELLINO CRVENA ZVEZDA MTS: Hall 2, Loyd 16, Uskokovic 3, Davidovac 6, Lazic 2, Dobric 27, Simonovic 10, Kuzmic 4, Nnoko 15. All.: D. Radonjic.

TABELLINO BUDUĆNOST VOLI: Cobbs 14, Ivanovic 12, Ejim 12, Nikolic 26, Della Valle 5, Reed 10. All.: D. Milojevic.

Della Valle e compagni a questo punto non hanno più margini di errore.Sabato si tornerà in campo per gara 3 in quel di Podgorica, con palla a due alle ore 20:30.