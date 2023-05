ABA Liga – Show di Campazzo & Co a Podgorica. La Stella Rossa è già finalista!

By

Devastante. Così potremmo descrivere la prestazione cestistica sfoderata dalla squadra serba KK Crvena Zvezda contro il Budućnost, davanti a 4200 spettatori paganti nell’incontro di martedì al palasport Morača. Vincendo contro il team montenegrino, gli uomini allenati da Duško Ivanović si sono così già presi il posto in finale con un’autorevolezza impressionante. Adesso attendono di sapere chi dovranno affrontare in finale per tentare di alzare al cielo il titolo di Lega Adriatica.

Nella capitale montenegrina il duello tra le due compagini è durato in pratica solo un quarto. Poi Vildoza e i suoi compagni di squadra hanno preso il largo, andando a vincere il match con ben 41 punti di scarto sui padroni di casa (sì, avete inteso correttamente, 56-97 il risultato finale sul tabellone). Nelle file della Stella Rossa Mitrovic è risultato il miglior realizzatore con 17 punti al referto, seguito da Petrušev con 14 e Nedović 13. Per i padroni di casa Drobnjak è stato l’unico ad aver raggiunto la doppia cifra alla voce punti segnati – precisamente 11 al referto.