ABA Liga – Trascinato da Lessort il Partizan si aggiudica il derby contro la Stella Rossa

Importantissima vittoria del Partizan sul Crvena Zvezda, che subisce così il secondo stop consecutivo dopo la sconfitta contro il Cibona a Zagabria.

Pubblico delle grandi occasioni alla Stark Arena di Belgrado nel big match del lunedì e nuovo record di presenze per quanto riguarda il pubblico pagante: stando al dato riportato sul sito dell’ABA Liga ben 17.124 spettatori hanno assistito dal vivo alla sfida tra le due rivali che sono in pole position per il titolo di Lega Adriatica 2022/23. Insomma, il derby di Belgrado è veramente tanta roba.

Arriviamo al dunque. La Stella Rossa è partita decisamente meglio, andando sul +11 a fine del primo quarto, per poi chiudere il primo tempo sul +14. Ma il secondo tempo è stato tutto all’insegna dei padroni di casa del Partizan, che hanno cambiato completamente la direzione della gara, rimontando con grande personalità. Alla fine gli uomini di coach Obradovic si sono imposti con il risultato finale 92-81.

Mathias Lessort del Partizan ha sfoderato una prestazione memorabile con 27 punti e 8 rimbalzi a referto (valutazione +38), mentre per la Stella Rossa il più prolifico in campo è stato Facundo Campazzo (21 punti e +27 la sua valutazione).

Partizan Mozzart Bet – Crvena Zvezda Meridianbet 92-81 (13-24, 21-24, 29-18, 29-15)