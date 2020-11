Tre positivi nel Budućnost, rinviata la gara di ABA con l’Olimpija. Salta anche la trasferta a Brescia?

Sabato pomeriggio il club montenegrino del Budućnost Voli ha comunicato agli avversari dell’Olimpija Lubiana, agli organizzatori della Lega Adriatica nonchè ai propri tifosi l’impossibilità di disputare la gara contro la squadra slovena, in programma al palasport Stožice nell’arco della quinta giornata di ABA Liga.

In base alla notizia di approfondimento sportivo domenicale del principale quotidiano sloveno “Delo”, sabato 31 ottobre, ovvero il giorno prima della partita in programma nella capitale slovena, la squadra montenegrina avrebbe trovato almeno tre giocatori positivi al tampone. Ciò ha impedito il regolare svolgimento del match anche per il semplice motivo di prevenire altri casi di contagio tra i cestisti di ambo le squadre.

La data di recupero di quello che sarebbe stato il match clou della quinta giornata della Lega Adriatica al momento non è nota. Nel suo commento il giornalista del Delo, Eduardo Brozović, ha giustamente evidenziato che per i draghi bianco-verdi lubianesi si tratta di una delle ormai tante partite rinviate in questa stagione: di questo passo bisognerà trovare una soluzione adeguata a quello che è ormai a tutti gli effetti un problema organizzativo e di calendario delle partite.

Martedì a Brescia è prevista la sfida di EuroCup tra la Leonessa e i montenegrini, ma a questo punto richiederanno probabilmente il rinvio. Questa settimana anche la Virtus Bologna quasi di sicuro non giocherà in Coppa.