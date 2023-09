ABA Super Cup: Il trofeo al sorprendente Studentski Centar Derby!

Nella finale disputata al palasport “Sportski centar Morača” di Podgorica la squadra montenegrina è riuscita a strappare con autorevolezza e caparbietà la coppa al blasonato Partizan di Obradović.

Quello di Andrej Žakelj è un nome forse ancora poco conosciuto anche tra chi quotidianamente segue il basket europeo. Eppure l’allenatore sloveno, natio di Postumia, sta facendo benissimo già da un po’ di anni. Anni fa, quando da vice-allenatore ha preso in mano la squadra del KK Primorska prima del fallimento societario in tribunale, è riuscito a portare ancora qualche trofeo nella bacheca capodistriana, sorprendendo tutti. Memorabile la conquista della Coppa di Slovenia 2020 in finale contro l’Olimpija dell’ex mentore Jurica Golemac, traguardo raggiunto contro ogni pronostico.

Alla fine della scorsa stagione Žakelj ha traghettato la neopromossa squadra montenegrina SC Derby Podgorica ai playoff della Lega Adriatica. L’ultimo capolavoro di Žakelj risale a ieri, quando in veste di allenatore del menzionato club è riuscito a battere niente meno che il Maestro Željko Obradović. Contro il Partizan lo “Studentski Centar” ha condotto la partita con autorevolezza nel primo tempo, concluso poi sul vantaggio minimo (42-40). Nella seconda metà della gara il Partizan si è riportato avanti e a due minuti dal termine aveva un vantaggio di 7 punti sugli avversari. Gli uomini di Andrej Žakelj però hanno continuato a crederci, fino a mettere la tripla della vittoria con Borna Kapusta a pochi secondi dalla fine.

Partizan Mozzart Bet – SC Derby 81-83 (22-25, 18-17, 26-21, 15-20)

A Kenan Kamenjaš della società SC Derby è andato il premio del giocatore più incisivo (MVP) dell’ABA Super Cup 2023. Nella finale ha messo a segno 14 punti, 8 rimbalzi e 2 assist, per una valutazione complessiva +22.

MVP Kenan Kamenjaš (fonte: ABA League /Dragana Stjepanovic)

DICHIARAZIONI DEGLI ALLENATORI

ŽELJKO OBRADOVIC (KK PARTIZAN BEOGRAD): “abbiamo assistito ad una finale di buon livello. Faccio i miei complimenti alla squadra del SC Derbij e al mio collega Andrej Žakelj per la conquista del trofeo. Ritengo che abbia guidato i suoi ragazzi in maniera perfetta, disputando il torneo ad un livello molto alto, sfoderando in finale una prestazione strepitosa”.

ANDREJ ŽAKELJ (SC DERBY PODGORICA): “devo fare i complimenti ai miei ragazzi” ha esordito coach Žakelj nella rituale conferenza stampa a fine del match: “nel vederli giocare provo una grande felicità, combattono dimostrando l’atteggiamento giusto. Si sono allenati bene ed i risultati ne sono la conseguenza. I miei giocatori sono andati in campo con la mentalità vincente. Abbiamo condotto per lungo tempo, poi nel finale abbiamo avuto un calo. Nonostante ciò alla fine ha trionfato la nostra volontà e la caparbietà che i ragazzi hanno dimostrato. Quando siamo nella serata giusta possiamo competere contro qualsiasi squadra. Si tratta di un bel risultato per il mio club. Ora però siamo già rivolti col pensiero alla prima partita che ci attende in questa stagione in Lega Adriatica”.