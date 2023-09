ACB Liga Endesa – 1ᵃ giornata: Real e Barça vincono e convincono; tra le “big” partenze false solo di Valencia e Tenerife

La prima giornata della stagione 2023-24 di LigaEndesa vede partire bene quasi tutte le formazioni più quotate: facili successi di Real Madrid su una Saragozza ancora in “versione beta-test” e dell’Unicaja contro una Tenerife in cui l’asse Hertas-Shermadini è rimasto in ombra; Baskonia trova invece un sofferto successo nella sempre insidiosa Lugo e il Barça riscatta la sconfitta nella semifinale di Supercopa con una bella vittoria nel derby con Badalona. Tra le “big” delude Valencia, sconfitta in casa da Girona.

Occasioni di riscatto subito disponibili per le formazioni sconfitte, che potranno rifarsi già nell’incombente turno infrasettimanale.

VALENCIA BASKET 85 – 89 BASQUET GIRONA (41-42)

Il primo quarto sorride agli ospiti: il “giro palla” catalano produce tiri in ritmo che trovano il fondo della retina con Susinkas ed Iroegbu. I taronja faticano ad impostare contro la pressione ospite e trovano il -6 (21-27) con una tripla sulla sirena di Harper. Il Valencia inizia a macinare gioco con Jovic nelle vesti di regista a trovare gli angoli liberi e Puerto firma il sorpasso con un 2+1 a 90” dall’intervallo a coronamento di una parziale da 18-4. Pronta reazione del Girona che firma un controparziale da 0-5 con Vila e Iroegbu andando negli spogliatoi con il minimo vantaggio (41-42). Terzo quarto ricco di interruzioni e dal basso punteggio. Nel finale i padroni di casa alzano la pressione con raddoppi estemporanei di Davies che valgono un paio di facili appoggi in contropiede ma anche i canestri di Sorolla e Marcos che mantengono Girona in vantaggio a 10’ dal termine (58-59). I taronja alzano ulteriormente l’intensità difensiva facendo sistematicamente show e raddoppi sul pick&roll ma Colom rimane freddo e sforna assist a ripetizione, mantenendo intatto il risicato vantaggio catalano. Harper a 20” dal termine realizza il layup del -1 e poi in campo accade di tutto: Jones sporca il possesso a Iroegbu, sulla palla vagante si verificano diversi contatti sospetti e infine viene fischiato antisportivo proprio al play americano. Girona inizia il campionato con il piede giusto: sbancata La Fonteta per 85-89.

16 per Goloman e 8+7 assist dell’ex Quino Colom. Tra i padroni di casa 15 e 4 assist (ma 5 perse) per Jones e 13 + 4 rimbalzi dell’ex Varese e Milano Brandon Davies.

COVIRAN GRANADA 101 – 104 UCAM MURCIA d.2.t.s (40-39; 76-76; 85-85)

Servono ben 50 minuti per rompere l’equilibrio tra Granada e Murcia, in un match elettrizzante. Nel finale dei regolamentari sono stati tre liberi di Thomasson (20) a riportare l’equilibrio e a concedere speranze agli andalusi. Il primo supplementare si apre con uno 0-6 ospite, poi ribaltato da un incredibile 9-0 COVIRAN firmato Cheatam (15), Felicio ed ancora Thomasson. I padroni di casa però non chiudono l’incontro ed Ennis (MVP con 25 punti – 9/12 da due e 2/4 da tre) trova nuovamente il pari. La guardia americana è nuovamente protagonista nell’ultimo extra-time con 7 decisivi punti.

MONBUS OBRADOIRO 84 – 64 ZUNDER PALENCIA (47-31)

Esordio nella massima serie ibrida da dimenticare per Palencia. I castigliani faticano dal primo minuto a trovare fluidità offensiva e terminano l’incontro con più perse (17) che assist (14) – discorso opposto per gli uomini di Moncho Fernandez che vantano un assist-turnover ratio di 3 (18-6). Tinkle è il più prolifico dei galiziani a quota 15 (+ 7 rimbalzi), mentre tra gli ospiti spicca il loosing effort da 18 (4/6 da tre) di Benite.

UNICAJA MALAGA 98 – 75 LENOVO TENERIFE (45-40)

Dopo la finale di Supercopa persa con il Madrid, giocandosela però fino all’ultimo, l’Unicaja inizia con il piede giusto la stagione di Liga. Gli uomini di Ibon Navarro si impongono senza patemi sui sempre insidiosi aurinegro del duo Huertas-Shermadini (oggi entrambi in ombra). I padroni di casa cavalcano una grande serata dall’arco (14/30 – 47%) e la consueta difesa (18 perse dei canarii), mettendo il “turbo” nell’ultimo quarto (27-14) con Carter ed Osetkowski. Perry il migliore con 19 (2/5, 4/6), seguito da Ejim a quota 14. A Vidorreta non è bastata la buona vena realizzativa del trio Fernandez – Abrmaitis – Ristic (42 punti con 9/13 a tre in combinata) per sopperire alle troppe perse.

REAL MADRID 101 – 70 CASADEMONT SARAGOZZA (57-31)

La festa blanca prosegue anche in Liga dopo il successo in Supercopa. La gara è senza storia già dalla palla a due, con gli uomini di Fisac sovrastati dalla fisicità dei Madrileni: Tavares e compagni metteranno a referto ben 11 stoppate e 7 schiacciate a fine gara.Il 33-18 del decimo sa già di incontro deciso e permette a Mateo di gestire i minutaggi in vista dell’imminente turno infrasettimanale (trasferta a Manresa) e del Clasico del 1° Ottobre; c’è gloria anche per il classe 2006 Hugo Gonzalez, autore di 6 punti. Esordio iberico da 2 punti ed altrettanti assist in 20’ sul parquet per Andrea Cinciarini.

DREAMLAND GRAN CANARIA 97 – 92 BAXI MANRESA (39-44)

Un terzo quarto da sogno (38-22) vale “due punti” per gli amarillo nonostante abbiano perso 3 quarti su 4. Brussino (16) e Baassas (10) guidano gli isolani nel parziale decisivo con 10 e 8 punti, mentre per il resto del match è Landsberg (23 con 5/7 dal campo e 12/13 a gioco fermo) a tenere in partita i suoi. A Manresa rimane l’amaro in bocca per aver dissipato in 10’ quanto di buono fatto nei restanti 30, condotti con autorevolezza per 59-70. Il migliore tra gli sconfitti è Geben con 17 e 8 rimbalzi.

RIO BREOGAN LUGO 79 – 88 CAZOO BASKONIA (37-49)

Baskonia parte col piede giusto violando le mura di Lugo. Gli uomini di Mrsic si affidano come sempre a ritmo e tiro da fuori, ma pagano la scarsa precisione da ltre l’arco (8/32). I baschi fanno invece valere muscoli e centimetri di Moneke (10) e Kostar (14 con 5/7 da due), e trovano nelle accelerazioni del solito Markus Howard (29 con 10/13 dal campo) il fulcro su cui fare leva nei momenti critici. 2 punti (0/4 dal campo) e 5 perse in 11 minuti dell’azzurro Nico Mannion.

SURNE BILBAO BASKET 95 – 73 MORABANC ANDORRA (46-40)

Andorra ritorna nella massima serie dopo un solo anno di “purgatorio” in LEBoro. La prima uscita non vede però sorrisi tra i tifosi del principato. Bilbao sfrutta al meglio una gran serata al tiro “pesante” (10/20) e scappa nel terzo quarto – parziale da 22-10 – grazie anche alle difficoltà realizzative dei pirenaici (0/4 da due e 2/12 da tre al rientro dopo la pausa). Gli uomini di Lezkano si affidano troppo ad iniziative individuali collezionando ben 22 perse e trovano nell’ex bianconero Gouelock (13) il più ispirato. Ponsarnau può invece dirsi soddisfatto dell’approccio dei suoi, capaci di mandare 4 uomini in doppia-cifra e di produrre la bellezza di 23 assist. Brilla Smith con 15 punti e 6 passaggi smarcanti.

FC BARCELLONA 95 – 79 JOVENTUT BADALONA (44-40)

Il derby catalano è il big-match che chiude la prima giornata della stagione. Avvio insidioso per gli uomini di Grimau dopo la sconfitta con il Madrid in Supercopa. Gli azulgrana trovano i migliori spunti proprio dai neoacquisti che erano rimasti in ombra lo scorso fine settimana: doppia cifra infatti per Brizuela (10 con 2/3 e 2/2), Willy Hernangomez (10+6 ed una stoppata) e Jabari Parker. La seconda scelta assoluta del Draft2014 è il miglior marcatore tra i padroni di casa – 13 con 2/3 da due e 3/4 da tre – e risulta una pedina tattica fondamentale vista la capacità di incidere sia nel pitturato che dagli angoli, liberando l’area per le iniziative dei compagni. Bene la costruzione di gioco – 20 assist e sole 10 perse – e la mano caldissima dei tiratori (15/26 da tre). Badalona paga il pessimo 4/18 dai 6,75m ma esce dal Palau con la consapevolezza di poter competere con tutti e con i buoni spunti dell’innesto estivo Andrews (15).

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO (giornata II)

Mercoledì 27 Settembre 2023

· Ore 20:00

o Casademont Saragozza– Unicaja Malaga

· Ore 20:30

o UCAM Murcia – Cazoo Baskonia

· Ore 21:00

o Lenovo Tenerife – Valencia Basket

Giovedì 28 Settembre 2023

· Ore 20:00

o Joventut Badalona – Coviran Granada

· Ore 20:30

o Basquet Girona – Dreamland Gran Canaria

Venerdì 29 Settembre 2023

· Ore 19:00

o Zunder Palencia – FC Barcellona

· Ore 20:30

o MoraBanc Andorra – Rio breogan Lugo

· Ore 21:00

o BAXI Manresa – Real Madrid

Mercoledì 4 Ottobre 2023

· Ore 20:00o Monbus Obradoiro – Surne Bilbao Basket