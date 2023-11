ACB Liga Endesa – 10ᵃ giornata: si ferma la corsa del Real: Malaga sbanca il WiZink! Cade anche il Barça, sconfitto a Murcia

Decima giornata di ACB Liga Endesa ricca di sorprese: dopo 19 successi consecutivi (sommando tutte le competizioni) cade il Real Madrid, che si arrende all’Unicaja tra le mura amiche. Anche il Barça capitola, ma lontano dal Palau, sul difficile campo di una Murcia rivelazione della stagione. Nel “derby” di Eurolega tra Baskonia e Valencia ha la meglio la formazione di Vitoria che certifica il difficile momento, anche legato agli infortuni, dei taronja. A fondo classifica Granada, vittoriosa “con il brivido” con Andorra lascia sola Palencia ad una vittoria.

CASADEMONT SARAGOZZA 94 – 101 DREAMLAND GRAN CANARIA (42-47)

Quarta vittoria consecutiva per gli Amarillo che superano Saragozza in un match ad alto punteggio. Decisivo il 21-26 dell’ultimo periodo, dopo che nel terzo quarto gli aragonesi si erano rifatti sotto grazie alla triple di Sulejmanovic e Smith. Brussino e Slaughter i più prolifici a quota 16; bene anche Happ con 10, rimbalzi e 5 assist.

BASQUET GIRONA 87 – 83 RIO BREOGAN LUGO (45-52)

Girona torna al successo e fa tre su quattro nell’ultimo mese. Per Lugo invece ottava sconfitta e stagione che stenta a decollare. I catalani partono bene segnando a ripetizione (30 punti nei primi 10’) ma un secondo quarto disastroso da 15-28 vale il +7 galiziano all’intervallo. L’attacco ospite si inceppa e le folate di Djordjevic e Davis (12) valgono il sorpasso e fanno esultare il Fontajau.

LENOVO TENERIFE 92 – 71 ZUNDER PALENCIA (49-35)

La Lenovo supera agevolmente il fanalino di coda Palencia e aggancia i “cugini” amarillo, Manresa e Girona a quota 6 vittorie. A far pendere l’ago della bilancia verso i padroni di casa ha contribuito una mostruosa percentuale da tre, 58% – 14/24, con Sastre (4/4 per 18 punti) e Fitipaldo (5/6 e 20 punti) protagonisti.

BAXI MANRESA 76 – 56 MONBUS OBRADOIRO (37-25)

Serata offensivamente da incubo per Obradoiro che al Nou Congost di Manresa mette a referto solo 56 punti e cede nettamente (-20) ai padroni di casa. La BAXI si gode un Badio da 14 punti e 8 assist per 26 di valutazione e soprattutto il sesto posto in classifica.

COVIRAN GRANADA 91 – 88 MORABANC ANDORRA (49-43)

Granada rischia di sprecare 33’ di assoluto livello ma nel finale resiste e porta a casa la vittoria con Andorra e lascia Palencia sola all’ultimo posto. Gli andalusi conducono lungamente (33’) ma dal +15 di inizio quarto periodo subiscono il rientro dei pirenaici guidati da Harding (17) che falliscono sulla sirena la tripla del “pari” che aveva fatto tremare i quasi 7mila tifosi. MVP Diaz con 24 punti (4/6 da due e 5/5 da tre) e grande partita a tutto tondo di Costa (19 e 7 assist).

REAL MADRID 93 – 99 UNICAJA MÁLAGA (54-39)

La corsa immacolata del Real Madrid si ferma a 19 successi consecutivi. A “fare lo scalpo” ai blancos è l’Unicaja Malaga, corsara al WiZink Center grazie ad un secondo tempo difensivamente sontuoso: solo 39 punti subiti, a fronte dei 54 del primo, e 9 perse procurate agli uomini di Mateo sulle 14 totali. Se “dietro” lo sforzo è stato collettivo, nell’altra metà campo le due stelle più brillanti sono state Kravish (23 con 10/13 dal campo e 6 rimbalzi) e Taylor (19 con 8/12). Tra i madrileni partita in chiaroscuro di Campazzo, leader per punti segnati (18) ed autore di 5 assist ma con 6 perse e -14 di plusminus.

JOVENTUT BADALONA 81 – 78 SURNE BILBAO (38-41)

Badalona insegue per oltre 30’ ma grazie ad un ultimo quarto da 28-18 ha la meglio su Bilbao e la supera in classifica. Decisivo l’impatto nel pitturato (36-30) e l’apporto della panchina (44-36) ma soprattutto un Darius Thomas scatenato: per lui 25 punti – 9 nel decisivo rush finale – e 5 rimbalzi in 29’ sul parquet. Notevole anche l’impatto a tutto tondo di Feliz con 20 punti, 8 rimbalzi e 5 assist.

KOSNER BASKONIA 83 – 74 VALENCIA BASKET (36-37)

Baskonia parte in sordina (15-19 al 10°) ma “vince” i successivi tre quarti e “porta a casa” il confronto con Valencia. I taronja provano a far valere la propria fisicità (25-37 a rimbalzo) ma non è sufficiente a controbilanciare l’ottima serata dei baschi al tiro (65%da due e 36% da tre), bravi anche a capitalizzare al massimo le perse degli uomini di Mumbrù – 13 a 2 nei punti da palla persa. Moneke (18 e 7 rimbalzi) e Sedekerskis (15+5) i migliori. Solo 5’ in campo, senza incidere, per l’azzurro Mannion.

UCAM MURCIA 82 – 73 FC BARCELLONA (35-38)

Dopo il KO del Madrid all’ora di pranzo, anche il posticipo della 10a giornata regala un risultato a sorpresa: l’UCAM Murcia si conferma squadra rivelazione della stagione, supera il Barça agganciandola in classifica, assieme a Valencia e Unicaja, alle spalle del Real. Decisivo un quarto periodo gagliardo da 24-11 con Kurucs, birgander e Radovic sugli scudi. Gli azulgrana pagano invece a caro prezzo lo 0/8 da tre degli ultimi 10’. MVP Birgander con 15 punti ed 8 rimbalzi, ben assistito dal solito Ennis, autore di 19 punti e 5 assist.

Clicca <QUI> per la classifica aggiornata in tempo reale.

PROSSIMO TURNO (giornata XI)

Sabato 25 Novembre 2023

ore 18:00 Monbus obradoiro – Coviran Granada Zunder Palencia – Valencia basket

Ore 20:45 UCAM Murcia – Joventut Badalona Surne Bilbao – Unicaja Málaga



Domencia 26 Novembre 2023