ACB Liga Endesa, 10ª giornata: il Baskonia vola sulle ali di Polonara, Real a punteggio pieno

UCAM MURCIA-HERBALIFE GRAN CANARIA 74-78 Gran Canaria interrompe sabato una striscia negativa di sette sconfitte consecutive vincendo a Murcia un match dominato dall’inizio alla fine. Gli uomini di Fisac conducono fin dalla palla a due e prendono il largo nel terzo quarto, arrivando a condurre per 17 punti prima dell’ultimo periodo dove riescono a contenere il tentativo di rimonta murciana. MVP Albicy con 11 punti, 8 assiste e 24 di valutazione.

TD SYSTEM BASKONIA-RETABET BILBAO 82-68 Prosegue il gran momento di Polonara, ancora MVP con 17 punti, 8 rimbalzi e 27 di valutazione trascinatore dei suoi nella vittoria del derby basco. Partita mai in bilico alla Buesa Arena e settima vittoria per i padroni di casa che restano nelle zone alte della classifica. Tutto l’opposto per Bilbao che si conferma fanalino di coda con una sola vittoria.

REAL MADRID-URBAS FUENLABRADA 79-68 Dopo un avvio ad handicap (18-24 al 10°) il Madrid si tiene l’imbattibilità in campionato grazie a un terzo quarto dominato sotto ogni punto di vista (28-11). Le triple di Carroll (4/8 per 18 punti) e la fisicità di Tavares (12+10 per 21 di valutazione) risultano inarginabili per un Fuenlabrada comunque positivo per applicazione ed intensità mostrati. Serata no per LLull alla peggior prestazione di sempre in Acb (-12 di valutazione). Tra gli ospiti spicca ancora la grande vena realzzativa di Trimble con 23 punti.

IBEROSTAR TENERIFE-COOSUR REAL BETIS 77-73 Tenerife resta imbattuto in casa dopo una partita combattuta e decisa solo nei minuti finali. Vincente la solita connection tra Huertas (19) e Shermadini (15) mentre agli andalusi non è bastata la prova sontuosa di Ndoye (16 punti, 12 rimbalzi e 9 falli subiti per 33 di valutazione).

CASADEMONT ZARAGOZA-BAXI MANRESA 102-103 Due tiri liberi di Hinrichs a 2,5 secondi dalla sirena conclusiva decidono una partita dal punteggio stellare. Il 24/52 complessivo da tre punti è sicuramente il dato di maggior spicco dopo il punteggio e testimonia una serata balisticmente clamorosa da entrambe le parti. Doppia cifra per Seeley (22), Brussino (21) e Benzing (27) tra i padroni di casa mentre tra le fila ospiti spiccano il veterano Martinez (12), l’ex Cantù Tabu (18), Perez (14) e Eatherton (20).

MOVISTER ESTUDIANTES-BARCA 78-92 Partita semplice per i catalani che scappano fin dall’avvio (14-25 al 10° e 27-48 a metà gara) e si limitano a gestire vantaggio minutaggi nella seconda parte di gara. Tra i padroni di casa bene Avramovic (12) mentre ha faticato Gentile (6 e -12 di plus-minus). I blaugrana sono invece stati esemplari nel giocare di squadra (116 di valutazione complessivo e 22 assist) gestendo le energie in ottica Eurolega. MVP Pustovyi con 18 punti e 5 rimbalzi.

VALENCIA BASKET-SAN PABLO BURGOS 81-99 Burgos supera largamente i valenciani a corto di energie in un una partita senza storia. 18 triple su 30 tentativi e Rivero (25 punti, 6 rimbalzi e 30 di valutazione) spingono gli uomini di Penarroya al successo riprendendosi da un periodo difficile. Serata da dimenticare invece quella di un Valencia decimato dagli infortuni (solo 10 giocatori a referto) che recupera però un ottimo Williams (15), molto importante in ottica Eurolega visto anche il problema occorso a Tobey (leggera distorsione del ginocchio) nella gara vinta contro l’Olimpia.

ACUNSA GBC-MORABANC ANDORRA Rinviata

MORABANC-CLUB JOVENTUT BADALONA Rinviata

CLASSIFICA

Real Madrid 10-0 Iberostar Tenerife 7-1 Barca 7-2 TD System Baskonia 7-3 Club Joventut Badalona 6-3 BAXI Manresa 6-4 San Pablo Burgos 5-3 Unicaja 5-4 Monbus Obradoiro 5-4 UCAM Murcia 4-4 Valencia Basket 4-5 Movistar Estudiantes 4-6 MmoraBanc Andorra 3-4 Urbas Fuenlabrada 3-6 Coosur Real Betis 2-7 Casademont Zaragoza 2-7 Herbalife Gran Canaria 2-7 RETAbet Bilbao 1-7 Acunsa GBC 1-7

PROSSIMO TURNO

Sabato 14 novembre: Urbas Fuenlabrada-Casademont Zaragoza, Barca-Coosur Real Betis

Domenica 15 novembre: TD System Baskonia-Monbus-Obradoiro, Unicaja-Acunsa-GBC, San Pablo Burgos-Movistar Estudiantes, MoraBanc Andorra-Real Madrid, RETAbet Bilbao-UCAM Murcia, Club Joventut Badalona-Valencia Basket