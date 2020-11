ACB Liga Endesa, 10ª giornata: Prosegue la corsa di Barcelona, Baskonia e Tenerife

Decima giornata di ACB Liga Endesa in cui si registrano poche sorprese ad eccezione del suicidio di Zaragoza e dove vincono tutte le favorite. Due rinvii che coinvolgono anche il Real Madrid e Valencia.

URBAS FUENLABRADA-CASADEMONT ZARAGOZA 82-81 Vittoria casalinga per il Fuenlabrada arrivata dopo una grande rimonta. Zaragoza non è insolita a cali di concentrazione che le costano sconfitte dopo essere stata largamente in vantaggio (in stagione si era fatta rimontare 21 punti alla Fonteta da Valencia) e conferma la difficoltà nel gestire il doppio impegno tra campionato e competizione europea. MVP Eyenga realizzatore del canestro vincente e di 22 punti.

BARCA-COOSUR REAL BETIS 82-53 Facile vittoria casalinga per i catalani. L’intensità difensiva della prima parte di gara (46-22) ha permesso ai padroni di casa di prendere il largo e gestire il vantaggio nella seconda metà. MVP Mirotic con 18 punti, 7 rimbalzi e 23 di valutazione. Buona prova del giovane Bolmaro con 9 punti e 16 di valutazione. Continuano invece i problemi degli andalusi sempre ultimi in classifica e con i soli Ndoy (14 punti) e Feldeine (11) a tenere vivo il gioco.

TD SYSTEM BASKONIA-MONBUS OBRADOIRO 80-74 I baschi si sbarazzano di una combattiva Obradoiro grazie ad un terzo quarto ben giocato (28-19) in cui agganciano e superano i galiziani. Leader dell’incontro Vildoza con 19 punti e 5 assist. Per Polonara 11 punti e 4 rimbalzi in 24’ sul parquet. Agli ospiti non è bastato un ispirato Cohen autore di 17 punti e 23 di valutazione. Il Baskonia affianca il Barcelona in classifica con 8 vittorie ma con un incontro disputato in più.

UNICAJA-ACUNSA GBC 104-69 Baschi mai in partita al Carpena in una gara che ha visto gli andalusi dominare nettamente l’incontro grazie ad un ottimo gioco corale (7 giocatori in doppia cifra di valutazione) e alla precisione dalla lunga distanza (16/32). Doppia-doppia per Abromaitis con 11 punti e 11 rimbalzi tra gli uomini di Casimiro che, dopo un avvio di campionato non semplice, si confermano nelle zone alte della classifica.

SAN PABLO BURGOS-MOVISTAR ESTUDIANTES 91-71 Burgos ottiene un’importante vittoria contro l’Estudiantes in un incontro deciso solo nell’ultimo quarto (31-17). Le triple di Benite e la grande prestazione di Rivero (20 punti, 7 rimbalzi e 30 di valutazioni) sono state le chiavi dell’incontro. Tra gli uomini di Zamora sono 16 i punti di Alessandro Gentile, miglior realizzatore per i madrileni.

RETABET BILBAO-UCAM MURCIA 63-73 Il play americano Conner Frankkamp (23 punti e 20 di valutazione) trascina la rimonta murciana ai danni dei baschi. Dopo un brutto primo quarto da 17-9, gli ospiti riducono a poco a poco lo svantaggio passando al comando dopo l’intervallo e restandoci fino alla fine. Bilbao conferma le difficoltà dimostrate da inizio stagione e rimane all’ultima posizione in classifica con una sola vittoria e 8 sconfitte.

MORABANC ANDORRA-REAL MADRID Rinviata

CLUB JOVENTUT BADALONA-VALENCIA BASKET Rinviata

CLASSIFICA ACB LIGA ENDESA:

REAL MADRID 10-0 IBEROSTAR TENERIFE 9-1 BARCA 8-2 TD SYSTEM BASKONIA 8-3 SAN PABLO BURGOS 7-3 CLUB JOVENTUT BADALONA 6-3 UNICAJA 6-4 BAXI MANRESA 6-5 MONBUS OBRADOIRO 5-5 UCAM MURCIA 5-5 VALENCIA BASKET 4-5 URBAS FUENLABRADA 4-6 MOVISTAR ESTUDIANTES 4-7 MORABANC ANDORRA 3-4 CASADEMONT ZARAGOZA 2-8 COOSUR REAL BETIS 2-8 HERBALIFE GRAN CANARIA 2-8 RETABET BILBAO 1-8 ACUNSA GBC 1-8

PROSSIMO TURNO ACB LIGA ENDESA:

Sabato 21 novembre: UCAM Murcia-Urbas Fuenlabrada, Coosur Real Betis-RETAbet Bilbao, Herbalife Gran Canaria-MoraBanc Andorra, Monbus Obradoiro-San Pablo Burgos

Domenica 22 novembre: Acunsa GBC-Club Joventut Badalona, Movistar Estudiantes-Unicaja, Valencia Basket-Iberostar Tenerife, Casademont Zaragoza-Barca, Real Madrid-BAXI Manresa

