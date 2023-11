ACB Liga Endesa – 11ᵃ giornata: Huertas e Shermadini danno spettacolo nel derby canario. Vincono tutte le formazioni di Eurolega

La giornata XI di ACB Liga Endesa fa come lo sposo di Cana e regala il massimo dello spettacolo nei posticipi della Domenica. La Lenovo Tenerife vince il derby canario in casa dei rivali amarillo dopo un tempo supplementare con la coppia Huertas-Shermadini grande protagonista, mentre il successo del Barça in quello catalano con Girona non è mai in discussione (percentuali irreali degli azulgrana che toccano anche il +39). Vittorie anche per tutte le altre formazioni di Eurolega, mentre prosegue il momento difficile di Badalona che arranca davanti alla sorprendente Murcia. A fondo classifica i successi di Lugo e Granada lasciano Palencia isolata, con due “W” di ritardo dalle squadre che la precedono.

MONBUS OBRADOIRO 77 – 94 COVIRAN GRANADA (40-43)

Granada sembra aver ingranato la marcia giusta e, grazie al secondo successo consecutivo, prova a lasciarsi alle spalle il fondo della classifica. Gli uomini di Pablo Pin comandano dal primo al quarantesimo minuto con grande autorevolezza, sfrutttando la giornata di grazie della coppia Cheatham-Costa: 44 punti in combinata (20 e 24) con un notevole 8/16 dalla distanza. I compostellani pagano invece la prestazione sottotono del quintetto – stessa produttività della panchina che dello starting five.

ZUNDER PALENCIA 77 – 101 VALENCIA BASKET (47-56)

La trasferta di Palencia è un balsamo curativo per i taronja, reduci da un periodo difficile tra ACB ed Eurolega (solo 1-6 dal 5 Novembre). Gli uomini di Mumbrù sfruttano l’incontro con l’ultima della classe per ritrovare fiducia e fluidità offensive, anche grazie ad un match ad altissimo punteggio. 5 uomini in doppia cifra nelle fila valenciane, con Harper in evidenza (14 e 4 assist per 20 di valutazione) ed un Robertson finalmente incisivo dalla distanza (16 con 4/7 da tre).

UCAM MURCIA 105 73- JOVENTUT BADALONA (53-35)

La Penya, falcidiata dagli infortuni ed a ranghi ridotti, non trova pace ed affonda anche sul campo della sorpresa stagionale Murcia. Resa senza condizioni dei catalani che non riescono ad opporre resistenza difensiva all’aggressività degli uomini di Sito alonso, subendo 53 punti nel primo tempo e trovandosi sul -33 al trentesimo. Tutto facile per l’UCAM che fa registrare un assist/turnover ratio da record (3,3 – 23/7) e domina anche a rimbalzo (42-34). Birgander (15+12) e Hakanson (15 e 7 assist) i migliori per valutazione (25), mentre in fase realizzativa si è distinto Sleva con 20 punti.

SURNE BILBAO 43 – 67 UNICAJA MÁLAGA (26-46)

Lo scontro tra la seconda difesa della ACB (Malaga ha solo 1 punto subito in più di Murcia) e il terzo peggior attacco (Bilbao con 78 realizzazioni a gara) produce un match senza storia. I padroni di casa non trovano mai la via del canestro e la carestia realizzativa li vede sul -20 già all’intervallo. Nel secondo tempo le cose vanno anche peggio, con 11 punti a referto nel terzo quarto e 6 negli ultimi 10 minuti per i padroni di casa. L’Unicaja trova in Osetkowski (15 con 4/8 dal campo) l’unico giocatore “immune” ai ferri baschi e si conferma seconda forza (non solitaria) della Liga. Da segnalare l’incredibile terzo quarto da 11-5 con 5 canestri in totale dal campo ed un disastroso 0/15 totale da tre (0/4 e 0/11).

RIO BREOGAN LUGO 82 – 77 CASADEMONT SARAGOZZA (34-40)

Lugo piazza il break vincente nel quarto periodo (30-20) ed aggancia Granada e proprio Saragozza in classifica, staccando Palencia di due vittorie. Dopo un avvio stentato (-6 all’intervallo)i galiziani si accendono improvvisamente ed in poco più di 10’ a cavallo tra terzo e quarto quarto piazzano un impetuoso parziale da 40-15 (da 40-50 a 80-65) che spezza le gambe degli aragonesi e chiude i conti. Vano il tentativo di rimonta finale di Bell-Hayes – 20, migliore tra gli ospiti – e compagni. Lugo vince soprattutto grazie all’impatto dei suoi giocatori interni e nonostante il 7/20 da tre. Jogela il migliore con 14 punti e 6 rimbalzi in 27’ sul parquet. Continua a faticare Cinciarini che vede il campo per soli 11’ nel momento più difficile dei suoi totalizza 5 punti, 1 assist ed 1 persa con -10 di plusminus.

REAL MADRID 85 – 76 MORABANC ANDORRA (43-33)

I blancos tronano a macinare punti in ACB dopo lo stop a sorpresa della scorsa settimana, mantenendo due successi di margine sulle inseguitrici. Partita non semplice per i padroni di casa che compensano una serata non brillante al tiro con il dominio nel pitturato (46-38 a rimbalzo, di cui 15 offensivi del Madrid, e 36 punti in area) e una grande gestione dei possessi (25 assist e solo 8 perse). MVP Tavares che sfila la doppia-doppia con 16 punti, 9 rimbalzi, 4 assist, 2 stoppate e 8 falli subiti per 30 di valutazione.

KOSNER BASKONIA 94 – 86 BAXI MANRESA (51-41)

Baskonia inanella il secondo successo consecutivo in ACB decretando la definitiva fine delle 5 settimane orribili a cavallo di Ottobre e Novembre. La formazione guidata da Ivanovic “mette fieno in cascina” con un primo quarto sontuoso (29-12, protagonista Costello con 8 punti in 5’) e gestisce il vantaggi nei restanti 30’. Decisive l’efficacia dalla distanza – 15/29 da tre – e l’impatto positivo della panchina con 66 punti. MVP Moneke con 23 punti, 5 rimbalzi e 4 assist per 35 di valutazione. 2 punti ed un assist per Nico Mannion in 7’.

FC BARCELLONA 115 – 78 BASQUET GIRONA (51-37)

Il Barça si prende il derby catalano con Girona con grande autorevolezza e senza mai soffrire. 40’ in vantaggio per gli uomini di —- ed il massimo vantaggio, +39, toccato a 2’ dal termine di un incontro in continuo crescendo. Il dominio azulgrana si estende ovviamente in ogni ambito statistico: 62% da due, 60% da tre (15/25), 51-24 a rimbalzo e 30-23 negli assist. Migliori realizzatori, entrambi a quota 20, Brizuela ed Hernangomez, che strappa il premio di MVP con anche 10 rimbalzi e 3 assist per 36 di valutazione.

DREAMLAND GRAN CANARIA 82 – 94 LENOVO TENERIFE d.t.s. (29-45; 74-74)

L’atteso derby canario, che chiude la giornata con il posticipo, non delude le attese e necessita di 5 minuti extra per decretare un vincitore. Ad avere la meglio sono gli aurinegro, che dominano nel primo tempo – +16 all’intervallo – e nel finale gettano via tutto con un 27-16 di parziale dei padroni di casa che pareggiano ad 1” dalla sirena con Lammers. il grande sforzo profuso dagli amarillo nella rimonta “chiede il conto” nell’overtime che la Lenovo controlla con merito nonostante l’inerzia a sfavore. Torna a far sognare l’intramontabile coppia Huertas-Shermadini: i due si prendono la scena con 16 punti e 10 assist messi a referto dal brasiliano e 24 + 6 rimbalzi con 9/9 dal campo e 6/6 a gioco fermo per il centro visto a Cantù nel decennio passato.

PROSSIMO TURNO (giornata XII)

Sabato 2 Dicembre 2023

Ore 18:00 Unicaja Malaga – BAXI Manresa Casademont Saragozza – UCAM Murcia

Ore 20:45 Lenovo Tenerife – Monbus Obradoiro Basquet Girona – MoraBanc Andorra



Domenica 3 Dicembre 2023