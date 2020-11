ACB Liga Endesa, 11ª giornata: Campazzo saluta il Real Madrid da MVP

Undicesima giornata in ACB Liga Endesa che vede il Real Madrid passeggiare su Murcia grazie ad un’ultima prestazione super di Facundo Campazzo, in partenza direzione NBA. Nessun problema per il Barça di Jasikevicius che passeggia a Zaragoza, mentre tracolla pesantemente il Valencia contro una super Tenerife.

UCAM MURCIA-URBAS FUENLABRADA 84-81 Vittoria casalinga per Murcia arrivata solo nell’ultimo quarto grazie al parziale di 29-21 dopo una partita che li ha visti inseguire i madrileni per quasi tutto il match. La sfida tra i due massimi realizzatori della Liga Endesa ha visto Frankamp (19 punti e 26 di valutazione) avere la meglio su Trimble (24 punti e 17 di valutazione).

HERBALIFE GRAN CANARIA-MORABANC ANDORRA 62-79 La squadra di Ibon Navarro torna al basket giocato dopo la lunga pausa dovuta alle assenze per le positività al Coronavirus battendo a domicilio una Gran Canaria sempre più in crisi di risultati in campionato. Chiave della partita il terzo quarto in cui gli uomini di Fisac segnano solo 6 punti (6-25). Garcia (8 punti e 16 di valutazione) e Jelinek (15 punti) i migliori tra gli andorrani.

MONBUS OBRADOIRO-SAN PABLO BURGOS 63-78 Vince ancora Burgos che consolida la quarta posizione in classifica dopo aver superato agevolmente Obradoiro. Gli ospiti si aggiudicano tutti e quattro i quarti confermando l’ottimo momento di forma. Per i galiziani arriva la sesta sconfitta dopo un avvio di stagione da alta classifica. MVP Renfroe con 31 punti e 34 di valutazione.

ACUNSA GBC-CLUB JOVENTUT BADALONA 68-99 I baschi rimediano la nona sconfitta in dieci giornate rimanendo relegati all’ultima posizione in classifica. Dominio assoluto per gli uomini di Duran che tornano in campo dopo aver saltato diverse partite tra campionato e coppa a causa della pandemia. Badalona si trova ora in sesta posizione e resta in piena corsa per la Copa del Rey. Brodziansky il migliore con 23 punti, 6 rimbalzi e 31 di valutazione.

MOVISTAR ESTUDIANTES-UNICAJA 90-92 Vittoria andalusa al WiZink Center dopo una partita equilibrata e caratterizzata da sorpassi e controsorpassi tra le due squadre. Grazie a Adam Waczynski e un ottimo lavoro difensivo, l’Unicaja condanna i madrileni alla quarta sconfitta consecutiva. Tra le fila dell’Estudiantes ancora una buona prova dell’ex Varese Avramovic (14 punti, 8 assist e 23 di valutazione) e di Alessandro Gentile (20 punti e 7 rimbalzi)

COOSUR REAL BETIS-RETEBET BILBAO 89-96 Il pivot Balvin, formato nella cantera sevillana, è il trascinatore dei baschi nella vittoria in terra andalusa con 23 punti, 11 rimbalzi e 43 di valutazione. Le due formazioni si trovano affiancate in classifica con sole due vittorie.

VALENCIA BASKET-IBEROSTAR TENERIFE 89-95 La connessione tra Huertas, Fitipaldo e Shermadini ha permesso a Tenerife di superare una discontinua Valencia che conduceva il match con 12 punti di vantaggio a 9’ dal termine. Per i taronja arriva la terza sconfitta consecutiva in campionato che mette a rischio la partecipazione alla prossima Copa del Rey. La squadra di coach Ponsarnau è apparsa stanca a causa del doppio turno di Eurolega e non ha saputo fermare la corsa di una Tenerife lanciatissima a quota 10 vittorie in 11 partite e seconda solo al Real Madrid.

CASADEMONT ZARAGOZA-BARCA 85-97 Si fa sempre più nera la situazione classifica per Zaragoza a cui non bastano i 20 punti di Benzing e i 26 di Ennis per fermare un Barcelona solido. I blaugrana ottengono il nono successo e mettono nel mirino Tenerife e Madrid grazie ad un’ottima prova corale. Higgins (17 punti e 20 di valutazione) e Calathes (11 punti e 9 assisit) i migliori.

REAL MADRID-BAXI MANRESA 100-78 Undicesimo successo in campionato e terzo nella settimana per i blancos in un match che vedeva tutti gli occhi puntati su Campazzo giunto ai saluti e pronto a volare a Denver per coronare i suoi sogni NBA. Per il folletto argentino altra prova da MVP grazie a 20 punti e 4 assist e 28 di valutazione. Vittoria mai in dubbio per gli uomini di Laso con 6 giocatori in doppia cifra di valutazione contro una Manresa poco combattiva e incapace di reagire alla strapotenza mostrata dai madrileni in ACB.

BASKONIA RIPOSA

CLASSIFICA ACB LIGA ENDESA:

REAL MADRID 11-0 IBEROSTAR TENERIFE 10-1 BARCA 9-2 SAN PABLO BURGOS 8-3 TD SYSTEM BASKONIA 8-3 CLUB JOVENTUT BADALONA 7-3 UNICAJA 7-4 UCAM MURCIA 6-5 BAXI MANRESA 6-6 MONBUS OBRADOIRO 5-6 MORABANC ANDORRA 4-4 VALENCIA BASKET 4-6 URBAS FUENLABRADA 4-7 MOVISTAR ESTUDIANTES 4-8 RETABET BILBAO 2-8 CASADEMONT ZARAGOZA 2-9 COOSUR REAL BETIS 2-9 HERBALIFE GRAN CANARIA 2-9 ACUNSA GBC 1-9

ANTICIPI:

Martedì 1 dicembre: Barca-Valencia Basket (giornata 17)

Mercoledì 2 dicembre: Real Madrid-TD System Baskonia (giornata 17)

RECUPERI:

Giovedì 3 dicembre: RETAbet Bilbao-MoraBanc Andorra (giornata 8)

PROSSIMO TURNO ACB LIGA ENDESA:

Sabato 5 dicembre: Iberostar Tenerife-Monbus Obradoiro, Urbas Fuenlabrada-Valencia Basket, Club Joventut Badalona-Casademont Zaragoza