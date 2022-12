ACB Liga Endesa, 11ª giornata: il Real rivede la vetta. 34 punti di Howard per un Baskonia vincente a Gran Canaria.

Tenerife cade per la seconda volta e subisce l’aggancio in vetta del Real Madrid; tra 7 giorni (Domenica 18 Dicembre, ore 13:00) ci sarà lo scontro diretto. “Spareggio” che ci sarà anche al secondo posto con la sfida (Domenica ore 20:00) tra il Barça ed un’Unicaja tornata agli antichi fasti. Vittorie agevoli sia di Valencia che Baskonia, con i vitoriani deliziati dai 34 punti con 9/12 da tre di Howard (in foto di copertina). In coda Saragozza approfitta degli infortuni di Granada per allontanarsi dall’ultimo posto mentre al Betis manca il tempo per completare la rimonta guidata a Murcia dal Solito Evans (27 punti e 10 assist).

CARPLUS FUENLABRADA 85 – 117 UNICAJA MALAGA (37-56)

Partita a senso unico in favore degli andalusi che proseguono nel proprio periodo d’oro (sesta vittoria consecutiva) sfornando l’ennesima perfetta prova corale. Sono ben 33 gli assist di squadra per gli uomini di Ibon Navarro che cavalcano anche percentuali da videogame: 29/44 da due, 16/26 (62%) da tre e 11/12 a gioco fermo. Sopra quota 20 sia Carter (21 con 5/6 da tre) che Kravish (25 con 9/10 da due e 2/3 da tre).

UCAM MURCIA 76 – 72 REAL BETIS SIVIGLIA (44-26)

Partita dai due volti quella andata in scena a Murcia; i padroni di casa partono fortissimo imprimendo il loro consueto ritmo alla gara con una difesa tanto attenta quanto aggressiva. Dopo l’intervallo però il solito Evans (doppia-doppia da 27 punti e 10 assist) “accende la luce” dei galiziani che si fermano ad un passa dalla clamorosa rimonta. Tra i murciani spicca il decisivo apporto di Radovic (20 con 7/9 da due, ½ da tre e 6 rimbalzi).

JOVENTUT BADALONA 78 – 69 LENOVO TENERIFE (32-34)

Secondo stop stagionale per gli aurinegro che cedono di fronte all’irresistibile ultimo quarto da 30-12 de La Penya. Dopo tre frazioni disputate a buon livello da Cook (il migliore dei suoli con 12 punti) e compagni, si spegne la luce per Tenerife che non riesce a trovare la giusta combinazione per scardinare le difese orchestrate da Duran. Con Huertas poco incisivo (1/5 da due e 3 assist) e il braccio di Salin caricato a Salve (7 con 2/8 dal campo) Vidorreta è costretto ad affidarsi alle iniziative estemporanee di Fitipaldo e del già citato Cook ma con il calo difensivo dell’ultimo periodo il sorpasso diventa inevitabile. A condurre i padroni di casa l’esperienza di Ribas (13 con 6/8 dal campo) e la vena realizzativa di Feliz (17).

CASADEMONT SARAGOZZA 73 – 57 COVIRAN GRANADA (29-30)

Altra sconfitta per Granada che perde terreno, complici le assenze, dopo un avvio di stagione sopra le righe. Ad approfittarne è Saragozza che si sgancia dall’ultimo posto. Decisiva per gli asturiani la vittoria a rimbalzo (48-37, con ben 17 offensivi), ottenuta grazie anche alle rotazioni più lunghe, per compensare la cattiva serata al tiro da fuori (6/24). MVP un sontuoso Santi Yusta da 21 e 7 rimbalzi in 31’30” sul parquet.

REAL MADRID 103 – 89 BAXI MANRESA (46-35)

I blancos annichiliscono la flebile resistenza offerta da una Manresa ancora alla ricerca della propria identità di gioco e si riportano in vetta agganciando Tenerife in vista della “resa dei conti” della prossima settimana. Per i madrileni oltre alla consueta raffica di punti di Musa (19 in 18? E 26 di valutazione) spicca la prestazione di Causeur: il tabellino del francese segna 20 a fine gara, con 4 triple realizzate in rapidissima successione (poco più di un giro di lancette, ricordando ai nostalgici teramani le gesta dell’ex compagno boom-boom J.C. Carroll).

VALENCIA BASKET 104 – 69 BASQUET GIRONA (45-36)

Encefalogramma piatto per la Girona di Marc Gasol che anche a la Fonteta fallisce nel trovare coesione sia offensiva che difensiva. Passeggiata salutare per i taronja che, subissati dagli infortuni in regia, stanno producendo prestazioni altalenanti tra Liga ed Eurolega. Rivero top scorer con 20 punti, mentre spiccano le prove di Jones (9 e 8 assist) e dei giovani Puerto (17) e Ferrando (9 e 4 assist per il prodotto dell’alqueria appena riportato “a casa” dal prestito in LEB Oro).

RIO BREOGAN LUGO 74 – 78 FC BARCELLONA (40-43)

Il Barça suda più del dovuto ma espugna le “mura” di Lugo. In un match segnato da parziali e controparziali serve un ultimo periodo di sostanza agli azulgrana per rompere l’equilibrio perfetto che ancora regnava al 30°. Mirotic (16) conferma di aver ritrovato la forma dopo lo stop ed al solito Laprovittola (13 e 4 assist) si aggiunge l’impatto interno di Nnaji (12 con 5/6 da due).

GRAN CANARIA 68 – 96 CAZOO BASKONIA (24-53)

Vitoria si prende il secondo posto (in comproprietà con Barça ed Unicaja) chiudendo i conti con Gran Canaria già dopo la prima – perfetta – metà di gara. Al perentorio +19 del 20° gli amarillo hanno provato a rispondere dopo il rientro in campo, ma l’intensità degli uomini di Jaka Lakovic è salita solo nella metà campo offensiva. Mattatore di serata un incontenibile Markus Howard da 34 punti (career high in ACB)con 9/12 dalla distanza.

SRUNE BILBAO 77 – 80 MONBUS OBRADOIRO (29-38)

Terzo hurrà consecutivo per la formazione di Santiago de Compostela che, dopo il successo a sorpresa sul Barça, passa anche sul non semplice campo di Bilbao. Decisivi il parziale da 9-19 del secondo quarto, la durezza mentale nel rispondere colpo su colpo ai tentativi di rientro baschi e il controllo del pitturato (30-40 i rimbalzi). Doppia cifra per i fratelli Scrubb (12 e 9 rimbalzi Thomas – 13 con 3/6 da tre Phil), Bender (13) e Robertson (15). Ai padroni di casa non sono bastati i 22 punti con 9/17 dal campo di Smith.

PROSSIMO TURNO (giornata XII)

Sabato 17 Dicembre 2022

Ore 18:00 Real Batis Siviglia – Rio Breogan Lugo Monbus Obradoiro – Joventut Badalona

Ore 20:45 UCAM Murcia – Gran Canaria BAXI Manresa – Surne Bilbao Basket



Domenica 18 Dicembre 2022