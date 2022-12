ACB Liga Endesa – 12ᵃ giornata: il Real si aggiudica lo scontro al vertice. Il Barça spegne Malaga e Howard è nuovamente inarrestabile

REAL BETIS SIVIGLIA 84 – 89 RIO BREOGAN LUGO (37-39)

Il Breogan prosegue sulla strada del buon gioco mostrato nella sconfitta di misura rimediata la scorsa settimana contro il Barça e porta a casa un importante successo contro il fanalino di coda Betis. Agli andalusi ancora una volta manca la concretezza necessaria a trasformare in “due punti” quanto di positivo mostrato in campo. A trascinare i biancoverdi ci ha pensato il solito Shannon Evans con un loosing effort da 30 e 8 assist, mentre tra i galiziani Morimov (19) e Ethan Happ (14+7+5) sono stati i migliori.

MONBUS OBRADOIRO 74 – 91 JOVENTUT BADALONA (24-47)

La Penya continua a crescere e vince anche sul difficile campo di Santiago. I catalani partono a razzo (7-27 al 10°) e gestiscono il gap con la sapienza dei vetarani nei successivi 30’. Grande distribuzione di minutaggio e responsabilità – 5 in doppia cifra – per gli uomini di Duran che vedono Tomic (15+5+4 per 23 di valutazione) brillare più di tutti.

UCAM MURCIA 99 – 85 GRAN CANARIA (43-39)

Altro tonfo pesante per gli amarillo che perdono terreno in classifica dopo aver assaggiato l’aria rarefatta delle prime posizioni. Il parziale decisivo (31-22) è arrivato al rientro dalla pausa lunga, dopo un primo tempo equilibrato ma già favorevole ai padroni di casa, più aggressivi ed incisivi sotto le plance (39-29 ai rimbalzi). Doppia doppia sfiorata da Radovic (19+9) e 21 con 5/7 da tre di un McFadden mai fuori giri. Per Gran Canaria 25 di AJ Slaughter.

BAXI MANRESA 76 – 86 SURNE BILBAO BASKET (38-50)

Altra sconfitta per Manresa che rimane in compagnia del Betis in chiusura di graduatoria. Scala posizioni invece Bilbao che aggancia la zona Copa del Rey grazie all’ottava posizione con record 7-5. Il netto dominio nel pitturato dei baschi (28-40 ai rimbalzi e 60% da due, unito al 16/19 in lunetta) ha scavato fin dai primi due quarti il solco decisivo, con i catalani mai davvero vicini ad impensierire Ponsarnau. 13 e 8 rimbalzi per Whitey, il più incisivo tra i suoi.

BASQUET GIRONA 78 – 69 CASADEMONT SARAGOZZA (38-27)

Successo di vitale importanza per Girona che si riprende dal -35 di Valencia aggiudicandosi uno scontro diretto in chiave salvezza. Al Palau Girona-Fontajau sono la completezza di Taylor nelle due metà campo – 21 con 7713 dal campo e ben 7 recuperi – e il “fosforo” di Colom (19 e 2 assist con 8/8 ai liberi) in una serata in cui Marc Gasol ha dato un contributo psicologico che le statistiche non possono cogliere (5 punti in 30’). Per gli aragonesi fatali le 21 palle perse e un avvio choc da 21-8.

LENOVO TENERIFE 67 – 80 REL MADRID (31-38)

I blancos si prendono la vetta nello scontro al vertice del Santiago Martin. Il risultato finale amplifica la differenza di rendimento tra le due formazioni in un match sostanzialmente equilibrato fino all’antisportivo contro gli aurinegrovalso agli uomini di Mateo l’inerzia del finale poi convertita da Tavares (due punti e stoppata che ha lanciato la tradizione madrilena con tripla del +8 a 4’ dalla sirena). 15 di Hezonja, 11 a testa per Cornelie e Musa e 10 con tre stoppate per Tavares tra gli ospiti,mentre nelle fila dei canarii il migliore è stato Fitipaldo con 14 e 7 assist.

COVRIAN GRANADA 81 – 110 VALENCIA BASKET (36-47)

Valencia dilaga a Granada mettendo in luce sia le difficoltà degli andalusi (alle prese con parecchi infortuni) che il proprio momento di forma (altro largo successo nella scorsa giornata e bilancio di 1-1 in Eurolega in settimana). Per i taronja mano caldissima dalla distanza (14/29 da tre, 48%) e impressionante fluidità nella manovra (31 assist), pur favorita dalla scarsa incisività della difesa avversaria. Ben 7 uomini in doppia cifra per Mumbrù (Lopez-Arostegui il migliore con 17, 5 assist e altrettanti recuperi).

CAZOO BASKONIA 102 – 88 CARPLUS FUENLABRADA (35-52)

Il Baskonia cancella in 10 minuti un primo tempo difensivamente abominevole e, con Tenerife e Barça si porta subito alle spalle della capolista Real. Nel terzo quarto da 39-12 è Markus Howard (nella foto di copertina) ad “accendere la luce” con 19 punti nel parziale. Per l’americano saranno 29 (con 6/9 da tre e 3 assist) a fine gara. Tra i madrileni hanno brillato invece Ristic (19) e Senglin (17). Da segnalare la percentuale da tre stratosferica di entrambe le formazioni, appaiate a 11/22.

FC BARCELLONA 75 – 60 UNICAJA MALAGA (37-30)

Il Barça riporta Malaga con i piedi per terra dopo le grandi prove dell’ultimo periodo. Netto il successo degli azulgrana che perdono le redini della gara solo nel terzo quarto (16-20) per poi dare il colpo di grazia nei 10’ conclusivi (22-10). Vittoria maturata soprattutto grazie alla grande pericolosità al ferro sia degli esterni che dei lunghi catalani risultata in 26 liberi tentati contro i soli 3 degli ospiti. MVP in condivisione tra il solito Laprovittola (13, 4 assist e 7 falli subiti) e Mike Tobey (10 e 8 rimbalzi in 16’).

PROSSIMO TURNO (giornata XIII)

Martedì 27 Dicembre 2022

Ore 19:00 Rio Breogan Lugo – Cazoo Baskonia

Ore 21:00 Surne Bilbao Basket – Real Madrid

Ore 21:30 Gran Canaria – Valencia Basket



Mercoledì 28 Dicembre 2022

Ore 19:00 FC Barcellona – Casademont Saragozza

Ore 21:30 Unicaja Malaga – UCAM Murcia



Giovedì 29 Dicembre 2022

Ore 20:30 Joventut Badalona – Real Betis Siviglia

Ore 21:30 Lenovo Tenerife – Coviran Granada



Venerdì 30 Dicembre 2022