ACB Liga Endesa – 13ᵃ giornata: classifica ancora cortissima e tutto da decidere per la Copa. Valencia unica sconfitta tra le “big” di Eurolega.

RIO BREOGAN LUGO 77 – 86 CAZOO BASKONIA (32-41)

Prosegue periodo d’oro del Baskonia – 9 vittorie su 10 da metà ottobre in Acb e primo posto in Eurolega – che passa sul mai semplice campo di Lugo. Troppo deboli le “mura” difensive erette da coach Mrsic soprattutto in una serata non brillante al tiro (28/66 dal campo). A trascinare i baschi i 15 punti con 7/10 dal campo d Darius Thompson e la doppia-doppia sfiorata (11+9) da Sedekerskis.

SURNE BILBAO 80 – 85 REAL MADRID (42-42)

I blancossi tengono stretta la vetta superando Bilbao grazie ad un secondo tempo di sostanza. Il Madrid si affida alla profondità del proprio roster mandando ben 5 uomini in doppia cifra – MVP Tavares (in foto di copertina) con 15+12 – e dominando nel pitturato (34-44 ai rimbalzi). A Bilbao non basta la serata magica di Hakanson, autore di 29 punti (8/10 da due e 4/6 da tre).

GRAN CANARIA 95 – 89 VALENCIA BASKET (46-51)

I taronja si arrendono alla distanza contro gli amarillo, pagando ancora una volta le numerose assenze. Grande prova corale degli uomini di Jaka Lakovic, capaci di far registrare 23 assist a fronte di solo 10 perse. Al Valencia non basta una serata da 15/28 (54%) da tre per compensare una difesa spesso troppo permissiva. Ora il cammino verso la Copa del Rey si complica molto per la formazione della capital del Turia: il Valencia è ancora nono ma appaiato ad altre 3 formazioni).

FC BARCELLONA 68 – 63 CASADEMONT SARAGOZZA (38-38)

Il Barça soffre ma porta a casa il successo con Saragozza in un match a basso punteggio. Mani fredde da entrambe le parti (11/48 complessivo da oltre l’arco) e difese sempre attente non favoriscono lo spettacolo, ma per gli azulgrana è un ispirato Jokubaitis ad indicare la via con 12 punti e 8 assist. Tra gli ospiti loosing effort per Jessup con 21 punti e 7 rimbalzi.

UNICAJA MALAGA 82 – 66 UCAM MURCIA (36-37)

Al Martin Carpena Murcia si spegne dopo l’intervallo consegnando a Malaga il ritorno al successo – 7/8 negli ultimi due mesi – dopo lo stop della scorsa settimana contro il Barça. MVP di un match deciso sotto ai tabelloni (48-35 ai rimbalzi e 29/48 contro 17/36 da due) un Kravish da 11+11.

JOVENTUT BADALONA 93 – 81 REAL BETIS SIVIGLIA (52-34)

Alla Penya basta un tempo giocato ad altissimo livello per chiudere virtualmente i conti con il Betis. MVP un Tomic in versione tuttofare, che sfiora la tripla doppia grazie ad una serata da 16, 8 rimbalzi e 9 assist. A segnare le sorti del match la grade differenza di profondità dei roster (12 giocatori in campo per Duran e 8 per Casimiro) e quella di stazza e talento nel frontcourt (43-30 a rimbalzo).

LENOVO TENERIFE 98 – 66 COVIRAN GRANADA (52-35)

Gli aurinegro tornano alla vittoria dopo gli insuccessi in back-to-back con Badalona e Real. A farne le spese è una Granada per la quale, alla quinta sconfitta consecutiva, si pouò parlare di “crisi”. Gli ospiti non entrano mai in partita e lasciano vita facile ai canarii. MVP un po’ a sorpresa Jaime Fernandez con 21 punti e 5 assist.

CARPLUS FUENLABRADA 79 – 82 MONBUS OBRADOIRO (33-41)

Il Fuenla paga carissimo un avvio ad handicap (8-18 al 10°) e rimane ancorato alla penultima posizione della graduatoria. Ad approfittarne un concreto Obradoiro che ora, con il record di 6-7 nel quartetto al nono posto, accarezza il sogno – non semplice da realizzare – Copa del Rey. Par i Galiziani fondamentale la grande accuratezza dalla lunga distanza (43% da tre) e la prestazione “sopra le righe” di Robertson (26 e 4 assist con 5/6 da tre).

BAXI MANRESA 82 – 79 BASQUET GIRONA (36-31)

Importante successo in ottica salvezza per Manresa che supera in uno dei molti Derby catalani Girona, agganciandola al penultimo posto. Gli umini di Pedro martinez gettano il cuore oltre l’ostacolo con abnegazione imponendosi su tutte le fifty-fifty ball e dominando sotto le plance (49-38). Bene anche la “costruzione” di gioco, con 23 realizzazioni avvenute a seguito di un passaggio smarcante, contro le sole 11 degli ospiti. 21 punti in 26’ per un efficientissimo – 5/7 dal campo e 8/9 ai liberi – Waczynski, mentre alla squadra di Marc Gasol (13+7) non è bastata una buona prova di Colom (17 e 7 assist).

PROSSIMO TURNO (giornata XIV)

Lunedì 2 Gennaio 2023

Ore 21:00 Real Madrid – FC Barcellona



Martedì 3 Gennaio 2023

Ore 19:00 Valencia Basket – Carplus Fuenlabrada

Ore 19:45 Real Betis Siviglia – Gran Canaria

Ore 20:30 Basquet Girona – Joventut Badalona

Ore 21:30 Coviran Granada – Cazoo Baskonia



Mercoledì 4 Gennaio 2023

Ore 19:00 Casademont Saragozza – Rio Breogan Lugo

Ore 20:30 Monbus Obradoiro – BAXi Manresa

Ore 21:30 Unicaja Malaga – Surne Bilabo



Venerdì 6 Gennaio 2023