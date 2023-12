ACB Liga Endesa – 13ᵃ giornata: il Barça cade in Aragona e Valencia la aggancia ponendo fine all’imbattibilità casalinga di Murcia

Giornata XIII di ACB Liga Endesa ricca di partite spettacolari soprattutto nelle gare della Domenica pomeriggio. Il Madrid continua la sua tranquilla crociera al comando, mentre alle sue spalle – staccata di due vittorie – l’Unicaja, vincente non senza difficoltà ad Andorra, rimane sola. Il Barça cade infatti a sorpresa in Aragona, dove Bell-Haynes e Watt incantano i propri tifosi. Valencia (guidata da Davies ed Inglis) ne approfitta vincendo all’overtime a Murcia – prima sconfitta in casa per la formazione rivelazione della stagione – ed aggancia così i rivali al terzo posto. Badalona e Baskonia (vincente in un match equilibrato e ad altissimo punteggio con la Lenovo) si rilanciano nella corsa per un posto in Copa del Rey. Nelle retrovie vincono Lugo e Granada, lasciando Palencia – terzo “centello” consecutivo incassato per la matricola – sempre più isolata (tre vittorie di ritardo dal penultimo posto).

SURNE BILBAO 68 – 76 RIO BREOGAN LUGO (34-31)

I baschi non confermano l’ottima e vincente prestazione della scorsa settimana a Valencia e cadono in casa contro il Rio Breogan. Il trend di Bilbao inizia a preoccupare visto il 1-7 degli ultimi due mesi dopo l’ottimo 4-1 dell’avvio stagionale. Lugo, all’opposto, prende ritmo grazie alla terza vittoria nelle ultime cinque e mantiene il passo di Andorra, Saragozza e Granada al penultimo posto. Dopo un primo tempo saldamente controllato dai padroni di casa (anche sul +13), gli ospiti trovano energia e punti dalla panchina – 35 sui 76 totali – e “mettono la freccia” nel quarto periodo grazie ad un perentorio 15-27 di parziale. In un match poco brillante si distinguono Anderson (15), Morimov (14) e Quintela (7+8).

COVIRAN GRANADA 109 – 85 ZUNDER PALENCIA (55-37)

Granada vince la quarta gara nelle ultime cinque e fà proprio un importante scontro diretto in chiave salvezza. Partita senza storia e terzo “centello” consecutivo incassato da Palencia, sempre più sola a fondo classifica. Gli andalusi partono forte fin dalla palla a due e dominano per tutti i 40’ in ogni aspetto del gioco: all’“irreale” percentuale da tre (16/25 – 64%) affiancano un netto dominio del pitturato (40-32 i punti in area e 31-28 a rimbalzo) nonché una miglior gestione dei palloni (assist/perse 19/8 contro il 16/10 ospite). MVP Costa con 20 punti (3/5, 3,/4, 5/6) e 5 assist.

BAXI MANRESA 101 – 87 BASQUET GIRONA (52-42)

Manresa si prende il derby con Girona e la aggancia in classifica a quota 7 vittorie. La formazione di Pedro Martinez conduce per tutta la gara, toccando anche il +19 nel quarto periodo, eccetto per un breve blackout a metà terzo quarto: gli ospiti rientrano meglio dopo l’intervallo e con un 11-22 sorpassano al 25°. La risposta di Manresa è però immediata e netta: il controparziale da 16-5 dona nuovamente la doppia cifra di vantaggio ai padroni di casa prima di un ultimo quarto giocato ad alto livello. MVP un incontenibile Robinson da 19 punti, 10 rimbalzi e 3 assist per 29 di valutazione. Non bastano invece a Girona i 22 ed 8 rimbalzi di Pons.

MORABANC ANDORRA 81 – 87 UNICAJA MÁLAGA (39-34)

Altra sconfitta di misura per Andorra (6 delle 9 stagionali entro i due possessi), che vanifica il buon primo tempo con un finale in calando. Ne approfitta Malaga che prosegue nel campionato di alto livello finora disputato, attestandosi subito alle spalle della capolista Real. Gli andalusi “trovano l’oro” in panchina, con 61 degli 87 punti totali messi a referto dai subentranti. Infatti i migliori realizzatori, Osetkowski (decisivo nel secondo tempo con 15 punti in 15’) e Kalinoski, entrambi a quota 18, non partono tra i primi 5.

REAL MADRID 97 – 71 DREAMLAND GRAN CANARIA (54-37)

Anche gli amarillo si arrendono allo strapotere del Madrid. Al WiZink Center i blancos mettono in chiaro fin dai primi minuti che non intendono soffrire e piazzano un perentorio 31-14 nel quarto di apertura. Gli uomini di Mateo viaggiano comodamente attorno al +20 per tutto il secondo tempo, toccheranno ripetutamente il +28 finale. MVP Hezonja con 19 punti (4/6, 3/8, 2/2), 4 rimbalzi ed altrettanti assist.

JOVENTUT BADALONA 78 – 69 MONBUS OBRADOIRO (34-41)

Badalona vince uno scontro diretto di metà classifica e taglia fuori i galiziani dalla lotta per un piazzamento in Copa del Rey. Gli ospiti conducono all’intervallo grazie ad un secondo quarto da 14-23 con Trinkle in evidenza. Al rientro in campo però la penya serra le maglie in difesa e colpisce ripetutamente in transizione: 11 punti da palla persa avversaria ed altrettanti in contropiede lanciano la rimonta che si concretizza con il sorpasso al 26°. Andrews (23 e 3 assist) e Busquets (18 e 7 rimbalzi) i migliori tra i verdeynegro.

KOSNER BASKONIA 104 – 100 LENOVO TENERIFE (56-44)

Baskonia e Tenerife, formazioni abituate a segnare un punto in più degli avversari come strategia di gioco, si affrontano sul “terreno di battaglia” preferito da entrambe: un match tutto ritmo e ad alto punteggio. L’andamento della gara è a strappi: partono meglio i padroni di casa (+6 nel corso del primo quarto) sospinti dalle folate di Howard e Marinkovic, poi però rimontati e sorpassati dagli aurinegro che toccano il +7 tra primo e secondo quarto. Al rientro dopo l’intervallo i baschi fanno la voce grossa e toccando addirittura il +18. Nel finale gli ospiti tentano una disperata rimonta ma il tempo si esaurisce e la formazione di Ivanovic riprende la corsa alla Copa del Rey dopo lo stop di Badalona della scorsa settimana. In evidenza Howard (22), Moneke (22 e 5 rimbalzi) e l’MVP Marinkovic, autore di 25 punti con 5/8 da tre.

UCAM MURCIA 77 – 85 VALENCIA BASKET d.t.s. (26-41; 70-70)

Valencia soffre ma strappa un importantissimo successo sull’ostico campo di Murcia (prima sconfitta casalinga per Sito Alonso in stagione). I taronja consolidano così il terzo-quarto posto agganciando in classifica i rivali del Barça, sconfitti a sorpresa in Aragona. L’avvio è marcatamente a tinte naranja, con gli ospiti in grado di volare sul 7-23 a fine primo quarto. I Murciani però registrano la difesa e trovano ritmo in attacco, riducendo il gap con un terzo quarto da 20-12. Nel finale concitato Sant-Roos trova il pari con una tripla a 14” dalla fine e Jones fallisce il canestro della vittoria. L’overtime sorride però nuovamente agli ospiti. trascinati da un Davies da 9 punti in 5’. Il centro americano chiude l’incontro con 20 punti, mentre l’MVP è Inglis con una doppia-doppia da 16 punti e 12 rimbalzi.

CASADEMONT SARAGOZZA 101 – 99 FC BARCELLONA (48-44)

Saragozza si conferma “ammazza grandi” e aggiunge lo scalpo del Barça ad una collezione che comprende già quelli di Murcia, Badalona ed Unicaja. Il posticipo della XIII giornata regala agli appassionati una partita spettacolare, caratterizzata da grande equilibrio (unico allungo quello dei padroni di casa che toccano il +13 nel secondo quarto) e continui sorpassi – ben 15 nei 40’. Gli azulgrana fanno valere il peso del proprio frontcourt (29-36 a rimbalzo e 44-48 nel pitturato) ma gli aragonesi rispondono con gli interessi facendo registrare una prestazione maiuscola al tiro (57% totale dal campo e 12/21 da tre). Nel finale Bell-Haynes (MVP con 19 e 12 assist) si rende protagonista siglando gli ultimi 4 punti dei padroni di casa, mentre per i catalani Kalinic manda sul ferro il tiro del possibile successo. Grande prova anche dell’ex Venezia Watt (22), mentre tra gli uomini di Grimau spicca il loosing effort di Jabari Parker con 23 punti (5/8 dalla distanza).

PROSSIMO TURNO (giornata XIV)

Sabato 16 Dicembre 2023

Ore 18:00 Unicaja Malaga – Coviran Granada BAXI Manresa – Lenovo Tenerife

Ore 20:45 Dreamland Gran Canaria – Surne Bilbao Monbus Obradoiro – Rel Madrid



Domenica 17 Dicembre 2023