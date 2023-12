ACB Liga Endesa – 14ᵃ giornata: il Barça rialza la testa annichilendo Baskonia. Guizzo Valencia, Unicaja e Real vincono senza patemi

La giornata XIV di ACB Liga Endesa ha i fari puntati sul big-match tra Barça e Baskonia. Gli azulgrana lo sfruttano al meglio (+20) per uscire dalla settimana più difficile della stagione, caratterizzata da tre sconfitte consecutive, di cui due in due giorni (anticipo della giornata XV contro Manresa e partita di EuroLega contro Milano) al Palau. Le formazioni di alta classifica non deludono le attese, mentre la vittoria di Badalona a Girona rende ancora più avvincente la corsa ai piazzamenti validi per la qualificazione alla sentitissima Copa del Rey. Nessun mutamento invece a fondo classifica.

UNICAJA MALAGA 92 – 70 COVIRAN GRANADA (50-30)

L’Unicaja inanella la decima vittoria consecutiva e consolida il secondo posto solitario piegando fin dai primi minuti la resistenza di Granada nel derby andaluso. Coviran già doppiata al 10° sul 18-9 e fuori partita all’intervallo sul -20. 40% da oltre l’arco per gli uomini di Ibon Navarro, che toccano anche quota +30 ed impongono la propria solidità difensiva, trasformando le rubate (14) in punti facili (24). L’Unicaja manda a segno tutti i giocatori a referto e trova il suo MVP nel leader morale Alberto Diaz (7 punti, 6 rimbazi, 3 assist, un recupero e 4 falli subiti) e in Carter (14) il miglior realizzatore.

BAXI MANRESA 73 – 76 LENOVO TENERIFE (27-41)

La Lenovo sbanca il sempre ostico campo di Manresa e vede i piazzamenti coperi ad una sola vittoria di distanza. Il primo quarto è combattuto, con 6 sorpassi e gli attacchi che faticano a trovare ritmo. I successivi 20’ sono a chiare tinte auringero e vedono gli ospiti costantemente in vantaggio attorno alla doppia cifra. Nel finale la BAXI tenta la rimonta, ma le triple di Sastre e Fernandez permettono ai canarii di resistere. MVP Shermadini con 12 punti, 8 rimbalzi, 3 assist e 4 stoppate per 27 di valutazione.

DREAMLAND GRAN CANARIA 83 – 75 SURNE BILBAO (42-43)

Dopo l’ottimo avvio di stagione (4-1 a metà Ottobre) prosegue il pessimo momento di Bilbao; i baschi collezionano l’ottava sconfitta nelle ultime nove gare e sprofondano al 14° posto in graduatoria. Gli amarillo hanno il merito di saper soffrire nei primi 30’ per poi piazzare un devastante e vincente parziale (24-9) negli ultimi 10. Protagonista del break vincente è un Pelos infallibile: 8 punti con 1/1 da due e 2/2 da tre nel quarto – 12 punti, 7 rimbalzi e +23 di plusminus. Miglior realizzatore del match è invece il solito Brussino con 19 punti.

MONBUS OBRADOIRO 74 – 85 REAL MADRID (34-39)

Altra autorevole vittoria dello “schiacciasassi” Real Madrid, che a Santiago de Compostela chiude sotto il primo quarto (19-15) ma poi allunga e gestisce, comandando nel punteggio per 33’ totali. Mateo, come sempre il Liga, gestisce minutaggio concedendo molto spazio ai giocatori meno impiegati in EuroLega. Abalde ne approfitta per mettersi in mostra con 8 punti e 7 rimbalzi in 24’, così come il giovanissimo Ndiaye (4 e 4 rimbalzi in 10’). I “frombolieri” Hezonja (16) e Musa (17) guidano le realizzazioni, Rodriguez (5 punti, 8 assist e + 20 d plusminus) fa le veci anche di Campazzo (a riposo) e Tavares (13 e 5 falli subiti) domina sotto le plance.

BASQUET GIRONA 67 – 82 JOVENTUT BADALONA (36-38)

La Penya prende ritmo conquistando a Girona il terzo successo consecutivo, eguagliando la propria miglior striscia positiva stagionale. Girona invece perde per la terza volta un derby e continua nella propria lenta discesa dopo l’expolit delle prime giornate. Badalona fa valere il 40% da tre e la profondità della propria panchina, guidando nel punteggio per 33’ e toccando anche il +17. MVP Feliz sfiorando la doppia-doppia con 16 punti e 9 rimbalzi e +18 di plusminus.

ZUNDER PALENCIA 80 – 88 CASADEMONT SARAGOZZA (40-46)

Altra sconfitta per la matricola Palencia che lotta per tutta la gara ma rimanendo sempre un passo indietro (32’ in svantaggio). Gli aragonesi fanno meglio nel pitturato con 22-32 e 31-36 nei rimbalzi.MVP Smith con 22 punti, mentre tra i padroni di casa è degno di menzione il loosing-effort di Van der Vuurst da 24 punti e 5 assist.

RIO BREOGAN LUGO 74 – 83 UCAM MURCIA (34-46)

Murcia riprende a Lugo il proprio cammino do outsider d’alta classifica dopo gli stop delle ultime due giornate. Gli uomini di Sito Alonso partono fortissimo – 16-31 al 10° – chiudendo virtualmente i conti già nel primo tempo, toccando anche il +19. I galiziani però non alzano mai bandiera bianca e nel finale rendono meno pesante il passivo. decisivo anche il 50% da tre ospite, con Ennis (16 con 3/4 dalla lunga distanza) in particolare evidenza.

VALENCIA BASKET 86 – 82 MORABANC ANDORRA (32-38)

Andorra non riesce a trovare fiducia nei finali punto-a-punto e perde per la settima volta in stagione (su 10 sconfitte totali) con uno scarto entro i due possessi. Valencia gioisce portando a casa grazie ad un quarto quarto da 25-17 un match passato ad inseguire e comandato per soli 3’ in totale. Protagonisti del rush finale sono, come in settimana al Pireo, Jones e Reuvers con 7 e 10 punti nel periodo conclusivo. MVP è però l’ex Olimpia Brandon Davies con 16 punti e 6 assist. Ottima prova (16 con 4/7 da tre) per un Kassius Robertson che non ha saputo ancora mostrare appieno nella capital del Turia il suo talento.

FC BARCELLONA 82 – 62 KOSNER BASKONIA (37-33)

Il Barça tampona l’improvvisa emorragia di sconfitte (ben tre consecutive tra Liga – giocato Martedì l’anticipo della giornata XV – ed EuroLega) con un netto successo sul Baskonia. Gli azulgrana escono alla distanza, facendo leva nel terzo quarto (19-11) sulla propria difesa e trovando nel finale una irresistibile serie di conclusioni vincenti da 3 (6/11 negli ultimi 10’). Il frontcourt trascina i padroni di casa con Jabari Parker (14+5) ed Hernangomez (14+4) sugli scudi. Ai baschi non basta la grande serata (24 con 5/12 da tre) di Markus Howard.

PROSSIMO TURNO (giornata XV)

Martedì 12 Dicembre 2023

Ore 20:30 Kosner Baskonia – Zunder Palencia



Mercoledì 13 Dicembre 2023

ore 20:30 FC Barcellona – BAXI Manresa



Venerdì 22 Dicembre 2023

Ore 19:00 Surne Bilbao – Basquet Girona

Ore 20:30 MoraBanc Andorra – Dreamland Gran Canaria

Ore 21:00 Lenovo Tenerife – Casademont Saragozza

Ore 21:30 UCAM Murcia – Unicaja Malaga



Sabato 23 Dicembre 2023