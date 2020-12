ACB Liga Endesa, 14ª giornata: Real Madrid schiacciasassi. Un super Avramovic lancia l’Estudiantes

IBEROSTAR TENERIFE-MONBUS OBRADOIRO 107-62 Undicesima vittoria in dodici partite per Tenerife che si conferma rivelazione della stagione di Liga Endesa. Nell’anticipo del sabato i padroni di casa si sbarazzano agevolmente di Obradoiro grazie ad un’ottima efficienza offensiva (70% complessivo dal campo) e alla solidità in difesa. Leader del match il solito duo Huertas (14 punti e 9 assist) – Shermadini (18 punti, 6 rimbalzi e 27 di valutazione).

CLUB JOVENTUT BADALONA-CASADEMONT ZARAGOZA 88-81 Successo sofferto per i catalani che non giocano una buona partita ma, grazie ad uno stratosferico Lopez-Asrostegui, battono Zaragoza ancora a secco di vittorie dall’arrivo di Sergio Hernandez. Vitale un 17-2 nel quarto finale. L’ala dei verdinergros è l’MVP indiscusso del match con 28 punti (6/7 da tre), 9 rimbalzi e 39 di valutazione.

URBAS FUENLABRADA-VALENCIA BASKET 61-68 Secondo successo consecutivo in ACB per i taronja che, dopo la vittoria al Palau di martedì, si rilanciano in classifica alla caccia di un posto per accedere alla Copa del Rey. Decisivo il terzo quarto da 6-22 con un Kalinic protagonista autore di 12 punti. Per coach Ponsarnau tanto turnover in vista del doppio turno di Eurolega, in un mese che vedrà i valenciani impegnati in 12 partite in 29 giorni.

MORABANC ANDORRA-COOSUR REAL BETIS 72-55 Debutto amaro per coach Plaza alla guida del Real Betis, nettamente battuto da Andorra. Quarta vittoria consecutiva per i pirenaici dopo la sosta obbligata dal focolaio di coronavirus che aveva colpito il roster. Miglior realizzatore Pauli con 15 punti.

RETABET BILBAO-MOVISTAR ESTUDIANTES 77-78 Un canestro da rimbalzo offensivo di Arteaga a un secondo e mezzo dalla sirena regala ai madrileni un’importante successo al Miribilla. Si interrompe così la striscia negativa dell’Estudiantes mentre per i baschi è ancora notte fonda (2 vittorie e 10 sconfitte). MVP l’ex Varese Avramovic con 26 punti, 4 assist, 11 falli subiti e 35 di valutazione.

UNICAJA-UCAM MURCIA 102-81 Quinta vittoria consecutiva e settimo successo in otto partite per gli andalusi che confermano il loro ottimo momento. Nonostante le assenze di Nzosa e Bouteille i padroni di casa si impongono nettamente contro Murcia consolidando un posto nelle prime otto. Cinque uomini in doppia cifra per Malaga: Thompson (10), Alonso (18), Waczynski (16), Suarez (13) e Mekel (10).

TD SYSTEM BASKONIA-ACUNSA GBC 83-71 Gli uomini di Ivanovic si aggiudicano il derby basco contro la formazione di Donostia. I padroni di casa resistono per oltre due quarti prima di cadere nell’ultimo periodo (24-17). Trascinatore Pierria Henry con 21 punti, 5 assist e 25 di valutazione. Per Polonara un’altra buona prestazione da 8 punti, 9 rimbalzi e 18 di valutazione in 23’ sul parquet.

SAN PABLO BURGOS-REAL MADRID 60-74 Prosegue il cammino perfetto dei blancos che superano a domicilio Burgos grazie ad un decisivo terzo quarto (12-22). Gli uomini di Laso passano in un campo difficile come il Coliseum approfittando della brutta serata dei padroni di casa al tiro da tre (7/38) che sancisce la seconda peggior prestazione offensiva della stagione. Ottima prova corale dei madrileni che stanno “mascherando” ottimamente l’assenza di Campazzo. Da sottolineare il salto di qualità di Laprovittola.

BARCA-HERBALIFE GRAN CANARIA 91-63 Decima sconfitta per i canari e decima vittoria blaugrana nel match che chiude la quattordicesima giornata. Partita senza storia con i catalani già in vantaggio 53-30 all’intervallo. Ottima prova corale per gli uomini di Jasikevicius (12 uomini a referto) per dimenticare la sconfitta rimediata martedì contro Valencia e consolidare il terzo posto in classifica. Gran Canaria conferma il momento nero e resta penultima insieme a Zaragoza, Bilbao e Real Betis.

CLASSIFICA

REAL MADRID 13-0 IBEROSTAR TENERIFE 11-1 BARCA 10-3 TD SYSTEM BASKONIA 9-4 CLUB JOVENTUT BADALONA 8-3 UNICAJA 8-4 SAN PABLO BURGOS 8-4 MORABANC ANDORRA 6-4 VALENCIA BASKET 6-6 UCAM MURCIA 6-6 BAXI MANRESA 6-6 MONBUS OBRADOIRO 5-7 MOVISTAR ESTUDIANTES 5-8 URBAS FUENLABRADA 4-8 RETABET BILBAO 2-10 CASADEMONT ZARAGOZA 2-10 COOSUR REAL BETIS 2-10 HERBALIFE GRAN CANARIA 2-10 ACUNSA GBC 1-10

RECUPERI

Venerdì 11 dicembre: MoraBanc Andorra-Casademont Zaragoza (giornata 9)

Domenica 14 dicembre: Acunsa GCB-MoraBanc Andorra (giornata10)

PROSSIMO TURNO (giornata 14)

Mercoledì 9 dicembre: UCAM Murcia-Acunsa GBC

Sabato 12 dicembre: BAXI Manresa-Club Joventut Badalona, Iberostar Tenerife-San Pablo Burgos, Coosur Real Betis-TD System Baskonia

Domenica 13 dicembre: Movistar Estudiantes-Valencia Basket, Casademont Zaragoza-RetaBet Bilbao, Real Madrid-Unicaja, Herbalife Gran Canaria-Urbas Fuenlabrada, Monbus Obradoiro-Barca