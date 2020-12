ACB Liga Endesa, 15ª giornata: Il Baskonia vola e si prepara a sfidare l’Olimpia

SAN PABLO BURGOS-BAXI MANRESA 91-80 Vittoria importante per un piazzamento in Copa del Rey per Burgos che supera una delle squadre più in forma della Liga Endesa: il BAXI Manresa. Fondamentale il vantaggio accumulato nel primo quarto (91-80) e gestito fino alla fine. Sei giocatori in doppia cifra di valutazione. Kravic il migliore con 19 frutto di 16 punti 2 rimbalzi 1 assist e 3 stoppate.

ACUNSA GBC-HERBALIFE GRAN CANARIA 65-79 Dopo la vittoria della passata settimana contro Andorra la squadra di Donostia torna alla sconfitta e resta ancorata all’ultima posizione in classifica con uno score di 2-12. Per gli uomini di Fisac boccata d’aria e successo ottenuto grazie a difesa e buona efficienza offensiva da oltre l’arco. MVP: Slaughter con 12 punti, 4 rimbalzi e 8 assist.

MONBUS OBRADOIRO-CASADEMONT ZARAGOZA 102-91 L’Obradoiro interrompe la sua striscia negativa contro una Zaragoza che cerca la rimonta nell’ultimo quarto (17-30) senza successo. Gli aragonesi non trovano soluzione per arginare uno straordinario Robertson autore di 37 punti con 9/14 da tre e cadono a Santiago rimediando l’11esimo risultato negativo in ACB.

MORABAN ANDORRA-MOVISTAR ESTUDIANTES 81-73 Oriol Pauli con 16 punti, 6 rimbalzi, 5 assist e 27 di valutazione, trascina alla vittoria i suoi interrompendo una striscia di quattro sconfitte consecutive. La squadra del principato supera i madrileni mai vincenti ad Andorra (10 sconfitte in 10 partite) controllando il risultato dall’intervallo al 40esimo. Altra ottima prova di Avramovic con 21 punti. Solo 2 punti per Alessandro Gentile.

TD SYSTEM BASKONIA-IBEROSTAR TENERIFE 79-72 Seconda sconfitta per Tenerife in una partita in cui hanno pesato le assenze, una su tutte quella di Huertas e la serata sottotono di Shermadini (6 con 3/9). Doppia cifra per Jekiri, Giedraitis e Dragic, mentre per Polonara solo 4 punti in 22′ sul parquet.

BARCA-CLUB JOVENTUT BADALONA 88-74 I blaugrana si aggiudicano nettamente il derby catalano dopo un match rimasto in equilibrio per un solo quarto. I padroni di casa approfittano della sconfitta di Tenerife (una partita in meno) per agganciarli in classifica a 12 vittorie. Ancora escluso dai 12 Heurtel nelle fila del Barça. MVP Hanga con 18 punti e 3 assist, mentre è amaro il ritorno al palau per gli ex Tomic e Ribas.

VALENCIA BASKET-UCAM MURCIA 89-78 I taronja si aggiudicano un importante successo contro una diretta contendente per la qualificazione alla Copa del Rey e si confermano ottavi con quattro partite da giocare e un calendario agevole. Chiave dell’incontro un quarto quarto praticamente perfetto da 29-13 ispirato da Van Rossom (16 punti, 3 rimbalzi, 7 assist e una stoppata) e Kalinic, decisivo nei momenti clou.

URBAS FUENLABRADA-RETABET BILBAO BASKET 70-74 Terza vittoria in stagione per i baschi ai danni di una diretta avversaria in classifica. Successo fondamentale in un match equilibratissimo in cui hanno la meglio gli uomini di Mumbrù trascinati da Ziskowski con 17 punti.

UNICAJA-COOSUR REAL BETIS: Martedì 29 dicembre

REAL MADRID: RIPOSA

CLASSIFICA

REAL MADRID 14-0 IBEROSTAR TENERIFE 12-2 BARCA 12-3 TD SYSTEM BASKONIA 11-4 SAN PABLO BURGOS 9-5 CLUB JOVENTUT BADALONA 9-5 UNICAJA 8-5 VALENCIA BASKET 8-6 MORABANC ANDORRA 7-6 UCAM MURCIA 7-7 BAXI MANRESA 7-7 MONBUS OBRADOIRO 6-9 MOVISTAR ESTUDIANTES 5-10 URBAS FUENLABRADA 4-10 HERBALIFE GRAN CANARIA 4-10 CASADEMONT ZARAGOZA 4-11 RETABET BILBAO 3-11 COOSUR REAL BETIS 2-11 ACUNSA GBC 2-12

ANTICIPI (giornata 17)

Martedì 22 dicembre: Unicaja-Urbas Fuenlabrada, Herbalife Gran Canaria-Coosur Real Betis

Mercoledì 23 dicembre: Club Joventut Badalona-UCAM Murcia

PROSSIMO TURNO (giornata 16)

Domenica 27 dicembre: UCAM Murcia-Monbus-Obradoiro, Club Joventut Badalona-San Pablo Burgos, BAXI Manresa-Herbalife Gran Canaria, Iberostar Tenerife-MoraBanc Andorra, Coosur Real Betis-Urbas Fuenlabrada, Casademont Zaragoza-TD System Baskonia, RETAbet Bilbao-Unicaja, Valencia Basket-Acunsa GBC, Real Madrid-Barca