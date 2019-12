ACB Liga Endesa, 15ª giornata: un grande Barcelona spazza via il Real Madrid

Per il turno XV di LigaAcb va in sena il clasico al Palau Blaugrana di Barcelona. Le due formazioni si sono già affrontate in Eurolega nel corso della stagione e allora furono i blancos ad avere la meglio per 86-76.

BARCA-REAL MADRID 83- 63 (22-5, 17-22, 23-18, 21-18 )

Quintetto Barca: Davies, Hanga, Higgins, Claver, Mirotic

Quintetto Real Madrid: Randolph, Campazzo, Deck, Tavares, Taylor

Partenza contratta per i blancos forse intimiditi dall’atmosfera delle grandi occasioni che respira in un Palau Blaugrana tutto esaurito. Randolph ferma il parziale dei padroni di casa di 8-0 a con una tripla dopo 5’. Netto 22-5 a fine primo quarto. Gli ospiti hanno faticato in difesa ma soprattutto al tiro: nonostante una discreta costruzione di gioco gli uomini di Laso hanno pagato il glaciale il 2/14 dal campo.

Il Real ritrova la via del canestro e prova a tornare in partita; 17-22 il parziale del secondo quarto, favorito dal buon impatto della panchina ospite con Thompkins (7 per lui) aggressivo e l’esperienza di Carrol e Fernandez con una tripla a testa. Tra i padroni di casa spicca Delaney con 9 punti e 2 assist.

Terzo quarto teso ed equilibrato fino agli ultimi due minuti, in cui un 5-0 firmato da Delaney ha ampliato il divario tra le due formazioni. Sugli scudi tra i blaugrana Tomic ma soprattutto Mirotic, top scorer dell’incontro e protagonista anche di qualche scintilla con l’argentino Deck.

barcelona in controllo sul campo e grande festa in tribuna. Mirotic si conferma ispiratissimo e si guadagna il titolo di MVP trafiggendo a ripetizione la difesa della sua ex squadra. Tra i madrileni si salvano solo Thompkins, Carrol e il diciassettenne Garuba, autore di una prova solida e coraggiosa nonostante la giovane età.

BARCA: B. Davies 5, P. Ribas ne, A. Hanga 10, R. Smits ne, P. Oriola 7, A. Abrines 2, C. Higgins 7, M. Delaney 14, K. Kuric 10, V. Claver, N. Mirotic 20, A. Tomic 8. Allenatore: S. Pesic

REAL MADRID: F. Caseur 4, A. Randolph 7, R. Fernandez 3, F. Campazzo 4, N. Laprovittola 4, G. Deck 2, U. Garuba 5, M. Nakic ne, J. Carroll 9, W. Tavares 8, J. Teylor 4, T Thompkins 13. Allenatore: P. Laso