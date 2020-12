ACB Liga Endesa, 17ª giornata: Williams e Dubljevic show! Valencia espugna Barcelona

Recupero di un big match importante in ACB Liga Endesa, quello tra Barcelona e Valencia.

Quintetto Barça: Calathes, Abrines, Higgins, Mirotic, Oriola

Quintetto Valencia Basket: Vives, Prepelic, Kalinic, Williams, Dubljevic

Primo quarto eccellente per il Valencia Basket che dopo 10’ conduce 22-32 trascinato da un infiammato Derrik Willams da 13 punti e senza errori al tiro. Gli uomini di Ponsarnau giocano bene e grazie a un’ottima circolazione di palla (10 assist su 12 canestri) e percentuali irreali (5/6 da due e 7/11 da tre). Per i blaugrana 10 punti per Calathes.

Cambia volto il Barcelona che stringe le maglie in difesa e alza il ritmo in attacco riducendo al minimo lo scarto (33-34). Quarto tutto a tinte blaugrana che impattano il match sul 38-38 e controllano fino al 51-51 di metà gara. Valencia accusa il colpo, fatica a trovare soluzioni per arginare Hanga, Mirotic e Smits (8 e 5 punti) e perde lucidità in attacco (6/14 e solo una tripla a referto dopo 8’ nel periodo). Per entrambe le squadre ottima la circolazione di palla in attacco con 13 assist su 20 canestri per i padroni di casa e 15 su 19 per gli ospiti.

Primo vantaggio catalano dell’incontro grazie ad un canestro di Oriola per il 53-51. Partita che prosegue a ritmo altissimo con le squadre che non risparmiano energie nonostante un calendario di dicembre ricco di impegni. Perfetto equilibrio sul parquet a 10’ dal termine con il punteggio fisso sul 70-70 dopo una buona frazione di Oriola da una parte e Dubljevic dall’altra.

Più aggressivi i taronja che, trascinati da un Williams in totale fiducia e da un perfetto asse Van Rossom-Tobey, volano a più 13 (2-15 di parziale) sul 72-85. Contro parziale catalano interrotto da una provvidenziale tripla di Vives a rimettere 9 punti tra le due formazioni. Ma gli ospiti sono attenti e bravi a non farsi mettere pressione e mantengono il vantaggio grazie alle giocate d’esperienza del capitano Dubljevic fino al 90-100 finale.

BARÇA-VALENCIA BASKET 90-100

Parziali: 22-33, 29-19, 19-19, 20-30

MVP il capitano Dubljevic con 24 punti, 6 rimbalzi, 6 assist, 1 stoppata e 33 di valutazione.

Loosing effort per Mirotic che sfiora la doppia doppia con 20 punti e 9 rimbalzi ma 5 perse.

BARÇA: Davies 6, Hanga 11, Smits 5, Heurtel 2, Kuric 5, Bolmaro, Oriola 13, Abrines 6, Higgins 5, Martinez, Mirotic 20, Calathes 17. Allenatore: Jasikevicius

VALENCIA BASKET: Prepelic 7, Van Rossom 13, Tobey 12, San Emeterio 3, Williams 25, Pradilla 4, Puerto ne, Kalinic 6, Dubljevic 24, Vives 6, Hermannsson, Jimenez. Allenatore: Ponsarnau

Clicca qui per i recap di ACB Liga Endesa.