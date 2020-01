ACB Liga Endesa, 18ª giornata: il Baskonia sbanca Madrid grazie ad un grande Polonara

REAL MADRID-KIROLBET BASKONIA 94-95 Big match di giornata conquistato a sorpresa dai baschi, usciti vincitori dalla casa della capolista grazie a una vera e propria impresa. Primo quarto pessimo per gli uomini di Ivanovic, concluso sul -14 e con ben 32 punti subiti. La reazione però non tarda ad arrivare e, grazie a una grandissima intensità difensiva, i blancos arrivano alla sirena di metà partita sotto di un punto (38-39 con n secondo quarto da 6-21). Secondo tempo ad alto punteggio e molto equilibrato, deciso solo nei secondi finali da una grandissima azione personale di Shengelia; l’ala georgiana ha battuto Tavares dal palleggio e inchiodato il +1 a pochi istanti dal termine. Tra i madrileni vane le grandi prestazioni di Campazzo (27 e 4 assist) e del rientrante Llull (23 con 4/9 da oltre l’arco). Tra le fila basche la palma di MVP va a Henry, vero e proprio trascinatore con 26 punti frutto di 12/16 dal campo, 3 assist e 27 di valutazione. Buone prestazioni anche del gigante Fall (16 e 6 rimbazli) e del totem Shengelia (16). Grandissimao impatto per Achille Polonara con 12 punti e 9 rimbalzi, ma soprattutto un mostruoso +28 di plus-minus in 24’ sul parquet, ancor più impressionante vista la vittoria arrivata con il minimo scarto.

IBEROSTAR TENERIFE-MOVISTAR ESTUDIANTES 76-58 Dodicesima vittoria per Tenerife che si mantiene nella zona alta della classifica dietro a Real Madrid, Barca e Zaragoza. La squadra allenata da Txus Vidorreta ha dominato a rimbalzo (48 a 29) grazie anche all’ottima prestazione di Shermadini. Il georgiano è ancora una volta l’MVP del match con i 21 punti, 14 rimbalzi e 31 di valutazione. Buon debutto dell’ex Olimpia Aaron White che nei 19 minuti sul parquet mette a referto 13 punti, 6 rimbalzi e 16 di valutazione. Il migliore dei madrileni è Juan Palacios, 18 punti e 6 rimbalzi per lui.

CASADEMONT ZARAGOZA-HERBALIFE GRAN CANARIA 81-62 Zaragoza torna alla vittoria interrompendo una striscia di due sconfitte rimendiate contro Andorra e Tenerife. Gli uomini di coach Fisac ritrovano il gioco che li ha contraddistinti in stagione, basato su un’ottima difesa e un attacco veloce. I padroni di casa mandano quattro giocatori in doppia cifra: DJ Seeley (12 punti), Brussino (18), Ennis (13) e Hlinason, migliore in campo, con 13 punti e 22 di valutazione. Matt Costello è il migliore grazie ad una doppia doppia (21+11).

COOSUR REAL BETIS-UNICAJA 66-88 L’Unicaja vince il derby andaluso grazie all’ottima difesa e alle 14 triple (42%) messe a referto. Trascinati da Dario Brizuela (20 punti e 26 di valutazione) e Axel Toupane (13 punti e 17 rimbalzi) gli ospiti interrompono così la serie di quattro sconfitte consecutive rimediate sul parquet di Siviglia. Per il Betis continua il momento negativo che li relega al terzultimo posto in classifica, l’ultimo utile per evitare la retrocessione.

SAN PABLO BURGOS-CLUB JOVENTUT BADALONA 92-88 Burgos strappa il successo casalingo dopo una partita disputata in totale equilibrio fino ai secondi finali. Agli ospiti non sono bastati i 34 punti di Prepelic (9/12 da due, 3/7 da tre e 7/8 ai tiri liberi).

MONTAKIT FUENLABRADA-BARCA 90-94 I blaugrana sfruttano lo stop del Real e agganciano gli eterni rivali in vetta alla classifica grazie alla sofferta vittoria sul campo di Fuenlabrada. A vuoto per i padroni di casa il tentativo di rimonta finale dopo il -13 del trentesimo e classifica che la vede ancora ancorata al fondo in compagnia dell’Estudiantes. Prestazioni decisive per Abrines (18 punti e una schiacciata da highlights), Delaney (15) e del solito Mirotic (17). Per il Fuenla Partita sontuosa di Marc Garcia, autore di 28 punti e 29 di valutazione.

MORABANC ANDORRA-MONBUS OBRADOIRO 93-69 Andorra interrompe una striscia di tre sconfitte consecutive battendo in casa l’Obradoiro. Gli uomini di Ibon Navarro recuperano la solidità che li aveva contraddistinti tra le mura amiche e prendendo il largo nella seconda parte dell’incontro (47-43 all’intervallo).

RETABET BILBAO-BAXI MANRESA 88-77 Bilbao si conferma formazione di alto livello e temibile tra le mura amiche, dove trova l’undicesimo successo stagionale, ai danni di un Manresa ancora alla ricerca dei giusti equilibri. Fondamentali il controllo dei tabelloni (37-29 il conto dei rimbalzi) e la precisione dalla lunga distanza con un notevole 10/23. MVP il veterano Rafa Martinez con 13 punti, due assist e 3/4 da tre.

VALENCIA BASKET-UCAM MURCIA 82-62 Valencia ottiene la sua sesta vittoria nelle ultime otto gare dominando dall’inizio alla fine il match contro Murcia. I taronja completano una settimana perfetta dopo il doppio successo in Eurolega in terra russa e si confermano in un ottimo momento di forma. Gli ospiti faticano per tutti i 40’ senza mai rendersi pericolosi. Solo due giocatori in doppia cifra tra le fila di Murcia: Kyke Hunt con 10 punti e Askia Booker con 14. Ampie rotazioni per coach Ponsarnau capace di far risparmiare energie ai suoi mantenendo basso il minutaggio dei singoli. MVP dell’incontro: Louis Labeyrie con 16 punti, 7 rimbalzi e 20 di valutazione. In doppia cifra anche Abalde (10 punti), Motum (10) e San Emeterio (10).

CLASSIFICA

REAL MADRID 14-4

BARCA 14-4

CASADEMONT ZARAGOZA 13-5

IBEROSTAR TENERIFE 12-6

RETABET BILBAO BASKET 11-7

VALENCIA BASKET 10-8

MORABANCA ANDORRA 10-8

UNICAJA 10-8

SAN PABLO BURGOS 10-8

KIROLBET BASKONIA 9-9

CLUB JOVENTUT BADALONA 8-10

HERBALIFE GRAN CANARIA 8-10

BAXI MANRESA 8-10

MONBUS OBRADOIRO 7-11

UCAM MURCIA 5-13

COOSUR REAL BETIS 5-13

MONTAKIT FUENLABRADA 4-14

MOVISTAR ESTUDIANTES 4-14

PROSSIMO TURNO:

Sabato 25 gennaio: San Pablo Burgos-Iberostar Tenerife, UCAM Murcia-Montakit Fuenlabrada, Barca-Coosur Real Betis, Club Joventut Badalona-Casademont Zaragoza.

Domenica 26 gennaio: KIROLBET Baskonia-Morabanc Andorra, Herbalife Gran Canaria-RETAbet Bilbao, BAXI Manresa-Real Madrid, Movistar Estudiantes-Unicaja, Monbus Obradoiro-Valencia Basket