ACB Liga Endesa, 18ª giornata: Il Real Madrid passa a Tenerife e consolida la prima posizione

Rimane ancora solo un posto da assegnare per la Copa del Rey. Si deciderà in base alla percentuale di vittorie al temine del girone d’andata (10 gennaio) nel caso non si fossero disputate tutte le partite per i rinvii a causa delle positività al Coronavirus. Già qualificate come testa di serie: Real Madrid, Barça e Iberostar Tenerife. Le altre qualificate sono: TD System Baskonia, San Pablo Burgos, Valencia Basket e Club Joventut Badalona. Si contenderanno l’ultimo pass disponibile: Unicaja, UCAM Murcia, BAXI Manresa e MoraBanc Andorra.

RETABET BILBAO-ACUNSA GBC 81-80 Bilbao si aggiudica il derby basco superando di 1 punto la formazione di Donostia. Gli ospiti hanno la possibilità di vincere ma sbagliano i tre tiri prima della sirena finale e restano relegati all’ultimo posto in classifica con due soli successi. MVP Rousselle con 17 punti e 10 assist. Brutto infortunio per il pivot Echenique costretto a lasciare il parquet in barella per un problema al ginocchio.

IBEROSTAR TENERIFE-REAL MADRID 85-92 Prima sconfitta interna stagionale per Tenerife. Al Santiago Martìn i blancos hanno la meglio in un incontro equilibrato deciso da uno sprint finale (13-22 nell’ultimo quarto). MVP il veterano Carroll (18), vero e proprio punto di riferimento per gli uomini di Laso nei momenti decisivi, supportato dalla solita doppia-doppia da 12+13 di Tavares. Ai canari non è bastata la grande prova di Shermadini (18+8) in una serata non particolarmente positiva per Huertas (8 punti e 5 assist ma -26 di plusminus. Il Madrid si conferma quindi capolista dimostrando grande solidità nonostante assenze e basso minutaggio concesso ai giocatori più utilizzati in Eurolega.

TD SYSTEM BASKONIA-MORABANC ANDORRA 84-67 Dopo un primo quarto favorevole agli andorrani (18-23) i baschi dominano in un lungo e in largo trascinati dal Fall autore di 17 punti, 14 rimbalzi, 4 stoppate e 38 di valutazione. Per Polonara 9 punti e 4 rimbalzi in 14’. Baskonia conferma la quarta posizione in classifica con una vittoria meno di Tenerife e Barcelona.

CASADEMONT ZARAGOZA-COOSUR REAL BETIS 96-95 dts Due tiri liberi di Ennis ad una manciata di secondi dal termine decidono l’incontro a favore dei padroni di casa. Secondo overtime settimanale per gli andalusi che pochi giorni fa hanno superato l’Unicaja nel derby per 111-115. MVP Berreiro con 16 punti e 6 rimbalzi.

VALENCIA BASKET-HERBALIFE GRAN CANARIA 101-85 Ottima prova dei taronja che superano agevolmente una Gran Canaria reduce da un buon momento dopo un inizio di campionato difficile. Valencia firma il suo sesto successo consecutivo con sei giocatori in doppia cifra e 27 assist aggiudicandosi un posto in Copa del Rey. Doppia doppia per Van Rossom con 10 punti e 10 assist.

SAN PABLO BURGOS-UNICAJA 95-83 dts Burgos domina l’over time 16-4 e inguaia l’Unicaja che con la seconda sconfitta settimanale vede complicarsi la rincorsa all’ultimo posto disponibile tra le prime otto. Decisiva la percentuale da oltre l’arco, 14/35 per i padroni di casa contro il 3/24 degli andalusi. MVP Kuric con 20 punti.

URBAS FUENLABRADA-BARCA 67-83 Dopo una brutta prima parte di gara segnata da tanti errori di entrambe le squadre, il Barça alza il ritmo girando a suo favore l’incontro ipotecando così un posto da testa di serie in Copa del Rey. Successo importante per i catalani che non accusano le numerose assenze: Claver, Davies, Kuric, Mirotic (problemi personali) a cui si aggiunge il caso Heurtel. MVP Higgins con 19 punti, 6 rimbalzi e 33 di valutazione.

MONBUS OBRADOIRO-MOVISTER ESTUDIANTES: Giovedì 21 gennaio

UCAM MURCIA-BAXI MANRESA: Rinviata

CLUB JOVENTUT BADALONA: Riposa

CLASSIFICA

REAL MADRID 15-1 BARCA 14-3 IBEROSTAR TENERIFE 14-3 TD SYSTEM BASKONIA 13-4 SAN PABLO BURGOS 12-5 VALENCIA BASKET 10-6 CLUB JOVENTUT BADALONA 10-6 UNICAJA 9-8 UCAM MURCIA 8-8 BAXI MANRESA 7-8 MORABANC ANDORRA 7-8 MONBUS OBRADOIRO 6-10 HERBALIFE GRAN CANARIA 6-11 MOVISTAR ESTUDIANTES 5-11 URBAS FUENLABRADA 5-11 CASADEMONT ZARAGOZA 5-12 COOSUR REAL BETIS 4-13 RETABET BILBAO 4-13 ACUNSA GBC 2-15

RECUPERI (Giornata 11)

Lunedì 4 gennaio: MoraBanc Andorra-Real Madrid, Club Joventut Badalona-Valencia Basket

PROSSIMO TURNO (Giornata 19)

Sabato 9 gennaio: RETAbet Bilbao-Valencia Basket, Coosur Real Betis-San Pablo Burgos, BAXI Manresa-Barça, Urbas Fuenlabrada-MoraBanc Andorra.

Domenica 10 gennaio: Movistar Estudiantes-Casademont Zaragoza, Herbalife Gran Canaria-Club Joventut Badalona, AcunsaGBC-Iberostar Tenerife, Unicaja-TD System Baskonia, Real Madrid-UCAM Murcia.