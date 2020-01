ACB Liga Endesa, 19ª giornata: Deck risolleva il Real Madrid. Shermadini show per Tenerife

Altra giornata di ACB Liga Endesa. Il Real Madrid risorge a Manresa, nessun problema per il Barcelona mentre cadono a sorpresa Malaga e Valencia. Super Zaragoza in un campo complicato come quello di Burgos.

SAN PABLO BURGOS-IBEROSTAR TENERIFE 54-70 Sette vittorie in otto partite per Tenerife che supera anche Burgos. La mancanza di precisione al tiro ha firmato la condanna per i padroni di casa, in un incontro equilibrato solo per i primi minuti. L’ MVP è ancora una volta Shermadini. Il georgiano domina il pitturato mettendo a referto 17 punti e 24 di valutazione. Bene anche l’ex Olimpia con 7 punti e 5 rimbalzi. Aaron White Per gli uomini di Penarroya nessuno in doppia cifra: Vitor Benite con 9 punti è il migliore.

UCAM MURCIA-MONTAKIT FUENLABRADA 94-71 Grazie ad un’ottima prova di squadra Murcia riesce a superare a domicilio il Fuenlabrada. Vittoria fondamentale per la permanenza nel massimo campionato. La formazione di Madrid si ritrova all’ultimo posto solitario dopo 19 turni con solo 4 vittorie. Sei uomini in doppia cifra per i padroni di casa, Askia Booker il migliore. Per lui 21 punti (6/10 da due, 1/4 da tre e2/3 ai liberi) e 6 assist.

BARCA-COOSUR REAL BETIS 77-59 Rientro sul parquet dopo un brutto infortunio per Thomas Heurtel con 11 punti e 3 assist. Al Barcellona è stato sufficiente un parziale di 30-17 nell’ultimo quarto per contrastare la resistenza degli andalusi. Il miglior marcatore del match è il blaugrana Kyle Kuric con 17 punti (5/9 da tre). Tra gli ospiti spicca la prestazione di Conger con 16 punti e 17 di valutazione.

CLUB JOVENTUT BADALONA-CASADEMONT ZARAGOZA 72-93 Zaragoza si sbarazza facilmente di una Joventut troppo dipendente da Prepelic (24 punti). Per gli ospiti è il quattordicesimo successo stagionale che li conferma sorpresa della stagione a una sola vittoria di distacco dal duo di testa composto da Real Madrid e Barcellona. Il match viene deciso da un parziale di 0-16 nel terzo quarto quando il punteggio era sul 53-53. MVP della partita: Nemanja Radovic con 29 punti (10/13 da due, 3/3 da tre), 8 rimbalzi e 32 di valutazione.

KIROLBET BASKONIA-MORABANC ANDORRA 73-77 Andorra espugna la Fernando Buesa Arena, impresa che non gli riusciva dall’ottobre del 1993. Gli ospiti controllano la gara dall’inizio alla fine e si dimostrano superiori nel gioco interno grazie alle buone prestazioni di Sy e Musli che sommano 27 punti e 17 rimbalzi. Tra le fila basche si salva solo Shields con 18 punti, 7 rimbalzi e 21 di valutazione. Male al tiro Shengelia con 6/15 dal campo e 1/4 a cronometro fermo.

HERBALIFE GRAN CANARIA-RETABET BILBAO 92-54 Gran Canaria interrompe il suo periodo negativo, tre sconfitte consecutive, battendo Bilbao con 38 punti di scarto. Grazie a questo successo gli ospiti si rilanciano per la corsa playoff. Spiccano le prestazioni di Harper (24 punti e 21 di valutazione) e Beiran (16 punti, 6 rimbalzi e 24 di valutazione). Per i baschi il migliore è il francese è Alex Bouteille con 15 punti (solo 4/13 al tiro), 8 rimbalzi e 18 di valutazione.

BAXI MANRESA-REAL MADRID 75-80 Il Real Madrid mantiene la testa della classifica non senza difficoltà. Gli ospiti interrompono un periodo negativo in cui hanno subito quattro sconfitte consecutive di cui tre in Eurolega. Manresa cede nel finale subendo un 13-23 nell’ultimo quarto che li condanna a una sconfitta di sole 5 lunghezze. Gli uomini di Martinez si confermano ancora una volta squadra ostica da sfidare al Nou Congost e restano a due vittorie dalla zona playoff. Per i blancos i migliori in campo sono l’argentino Deck con 17 punti, 11 rimbalzi, 28 di valutazione e Tavares con 10 punti e 10 rimbalzi.

MOVISTAR ESTUDIANTES-UNICAJA 78-68 L’Estudiantes esce dal perido buio di 11 sconfitte in 12 partite battendo tra le mura amiche l’Unicaja Malaga. Trascinatori dei madrileni Scrubb (22 punti), Avramovic (14 punti) e Arteaga (14 punti e 13 rimbalzi). Gli andalusi partono male andando sotto nel punteggio già dalla prima frazione: 47-27 all’intervallo. Inutile la reazione da 13-29 nel terzo periodo. Gli ospiti pagano la serata storta dell’ex Dario Brizuela (6 punti con 2/9 dal campo e 0/5 da 3) e la scarsa precisione complessiva dalla lunga distanza (18% con 5/28).

MONBUS OBRADOIRO-VALENCIA BASKET 86-83 L’Obradoiro vince in casa contro il Valencia dopo un incontro equilibrato e deciso solo nei secondi finali. Un canestro di Mike Daum chiude la gara interrompendo una striscia negativa e condannando i taronja alla sconfitta. Fatali per gli ospiti diversi errori nelle giocate finali. MVP dell’incontro: Chris Czerapowicz con 15 punti e 21 di valutazione. Brilla ancora l’eterno San Emeterio per i valenciani, 20 punti e 5 rimbalzi.

CLASSIFICA ACB LIGA ENDESA:



REAL MADRID 15-4 BARCA 15-4 CASADEMONT ZARAGOZA 14-5 IBEROSTAR TENERIFE 13-6 MORABANCA ANDORRA 11-8 RETABET BILBAO BASKET 11-8 VALENCIA BASKET 10-9 UNICAJA 10-9 SAN PABLO BURGOS 10-9 KIROLBET BASKONIA 9-10 HERBALIFE GRAN CANARIA 9-10 CLUB JOVENTUT BADALONA 8-11 BAXI MANRESA 8-11 MONBUS OBRADOIRO 8-11 UCAM MURCIA 6-13 COOSUR REAL BETIS 5-14 MOVISTAR ESTUDIANTES 5-14 MONTAKIT FUENLABRADA 4-15

PROSSIMO TURNO ACB LIGA ENDESA:

Sabato 1 febbraio: Monbus Obradoiro-BAXI Manresa, Casademont Zaragoza-UCAM Murcia, Unicaja-KIROLBET Baskonia,Montekit Fuenlabrada-Herbalife Gran Canaria

Domenica 2 febbraio: Real Madrid-Club Joventut Badalona, Coosur Real Betis-San Pablo Burgos, Morabanc Andorra-Movistar Estudiantes, Iberostar Tenerife-Barca, Valencia Basket RETAbet Bilbao

