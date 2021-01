ACB Liga Endesa, 19ª giornata: Real Madrid campione d’inverno. Il Barça guida le inseguitrici

Giro di boa in ACB che dopo 19 turni definisce le otto partecipanti alla Copa del Rey che si disputerà a Madrid dall’11 al 14 febbraio.

Teste di serie: Real Madrid, Barça, Iberostar Tenerife, TD System Baskonia. Altre classificate: San Pablo Burgos, Valencia Basket, Club Joventut Badalona, Unicaja. Luendì 18 gennaio si svolgerà il sorteggio per decretare gli accoppiamenti e il tabellone della competizione.

RETABET BILBAO-VALENCIA BASKET 73-106 Prosegue il buon momento in Liga Endesa per il Valencia Basket che allunga a 8 la striscia di vittorie consecutive, la terza con oltre 100 punti a referto. Partita senza storia con gli uomini di Mombrù pesantemente segnati dalle assenze a soccombere sotto i colpi di un Valencia alla ricerca del riscatto dopo la pessima partita di Eurolega persa a Barcelona. Buona prova corale per i taronja che iscrivono a referto tutti e dodici i giocatori scesi in campo, con otto in doppia cifra di valutazione. MVP il giovane Pradilla con 15 punti (6/6 da due e 1/1 da tre, 3 rimbalzi, 2 assist e 24 di valutazione).

COOSUR REAL BETIS-SAN PABLO BURGOS 76-85 Burgos domina due quarti, si fa recuperare nel terzo (19-7) e si riprende la partita nel finale sigillando il quinto posto a fine girone d’andata. Inarrestabile la coppia formata da Kravic (23 punti, 8 rimbalzi e 32 di valutazione) e Rabaseda (17 punti, 9 rimbalzi e 25 di valutazione).

BAXI MANRESA-BARCA 76-99 Il Barça si aggiudica il derby catalano in una partita dominata per 40’. Manresa non può nulla contro il muro difensivo blaugrana e la coppia Calathes-Kuric. Doppia doppia da 11 punti e 10 assist per il primo, 25 punti per il secondo. Esordio in Liga Endesa opaco per Westermann a secco di punti, 1 rimbalzo, 4 assist e -1 di valutazione.

HERBALIFE GRAN CANARIA-CLUB JOVENTUT BADALONA 96-85 Perde ancora la Penya che viene superata a Gran Canaria dopo metà gara di equilibrio. I padroni di casa si affidano al tiro dalla lunga distanza (13/25) portando sei giocatori in doppia cifra nel punteggio. Gli uomini di Duran sembrano non riuscire a ritrovare il ritmo e il bel gioco che li aveva caratterizzati prima della sosta obbligata dalle molteplici positività al coronavirus e chiudono il girone d’andata al settimo posto.

ACUNSA GBC-IBEROSTAR TENERIFE 89-87 La sorpresa della giornata è certamente la vittoria di Donostia ai danni della più quotata Tenerife. Successo giunto solo all’ultimo secondo grazie ad una tripla sulla sirena di Mike Carlson, arrivato in terra basca in settimana. Tenerife domina dal secondo minuto prima di subire la rimonta dei baschi che si regalano la terza vittoria stagionale. Assente sulla panchina dei padroni di casa coach Marcelo Nicola risultato positivo al coronavirus; la squadra è stata guidata dal secondo allenatore.

UNICAJA-TD SYSTEM BASKONIA 79-91 I baschi parteciperanno alla Copa del Rey da testa di serie dopo la vittoria sul difficile campo del Martin Carpena. Dopo due quarti favorevoli agli andalusi, il Baskonia alza il ritmo prendendo il largo nel terzo periodo (16-29) e controllando nell’ultimo. Altra ottima prova di squadra per gli uomini di Ivanovic con sei giocatori in doppia cifra di valutazione tra cui spiccano le prestazioni di Peters (21 punti) e Polonara (20 punti e 7 rimbalzi).

MOVISTAR ESTUDIANTES-CASADEMONT ZARAGOZA: Rinviata per neve a martedì 12 gennaio

URBAS FUENLABRADA-MORABANC ANDORRA: Rinviata per neve a data da destinarsi

REAL MADRID-UCAM MURCIA: Rinviata per diverse positività nella squadra ospite

MONBUS OBRADOIRO: Riposa

CLASSIFICA:

REAL MADRID 16-1 BARCA 15-3 IBEROSTAR TENERIFE 14-4 TD SYSTEM BASKONIA 14-4 SAN PABLO BURGOS 13-5 VALENCIA BASKET 12-6 CLUB JOVENTUT BADALONA 10-8 UNICAJA 9-9 UCAM MURCIA 8-8 BAXI MANRESA 8-9 MORABANC ANDORRA 7-9 HERBALIFE GRAN CANARIA 7-11 MONBUS OBRADOIRO 6-10 MOVISTAR ESTUDIANTES 5-11 CASADEMONT ZARAGOZA 5-12 URBAS FUENLABRADA 5-12 COOSUR REAL BETIS 4-14 RETABET BILBAO 4-14 ACUNSA GBC 3-15

PROSSIMO TURNO:

Sabato 16 gennaio: Casademont Zaragoza-Urbas Fuenlabrada, BAXI Manresa-Unicaja, Herbalife Gran Canaria-Iberostar Tenrife, Club Joventut Badalona-Acunsa GBC.

Domenica 17 gennaio: TD System Baskonia-Coosur Real Betis, MoraBanc Andorra-RETAbet Bilbao Basket, Monbus Obradoiro-Real Madrid, Barça-Movistar Estudiantes, San Pablo Burgos-Valencia Basket.