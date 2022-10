ACB Liga Endesa – 1ª giornata: Il Barça cede a Gran Canaria! Real Madrid vincente a Girona nonostante un super Marc Gasol

Non delude le attese la prima giornata in ACB Liga Endesa. Il campionato spagnolo inizia subito con grande spettacolo, confermando la grande competitiva. Apre la giornata il Real Madrid, neo SuperCampione di Spagna, in casa della neopromossa Girona ed è probabilmente una delle migliori partite di giornata. Super Hezonja, ma anche una grande prestazione collettiva, permettono al Real Madrid di vincere di fronte ad un Girona trascinata dal giocatore-presidente Marc Gasol, subito grande protagonista. L’altro big match di giornata vede cadere il Barça a Gran Canaria. Partita molto equilibrata ma i padroni di casa la spuntano nel finale con un Balcerowski versione MVP. Bilbao è autore di un’altra grande sorpresa vincendo in casa della Joventut.

Qui i risultati completi.

BASQUET GIRONA – REAL MADRID 88-94 (Hezonja 23, Taylor 22, M.Gasol 21, Yabusele 17)

⭐️ 14 años después y en su redebut en #LigaEndesa con @BasquetGirona…



¡MARC GASOL se convierte en el 𝐉𝐮𝐠𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐉𝐨𝐫𝐧𝐚𝐝𝐚 1⃣ gracias a su actuación estelar!



2⃣1⃣ puntos

7⃣ asistencias

3⃣4⃣ de valoración



Es, "solo", su nominación número 13… 🤪 pic.twitter.com/fV653F2JKJ — Liga Endesa (@ACBCOM) September 30, 2022

FUENLABRADA – GRANADA 81-83 (Senglin 17, Felicio 15, Ristic 14, Bropleh 13)

OBRADOIRO CAB – ZARAGOZA 76-73 (Paige 17, Bender 16, Sant-Roos 15, Jessup 13)

MANRESA – TENERIFE 70-89 (Harding 15, Fitipaldo 14, Salin 12, Abromaitis 11)

MURCIA – BREOGAN 70-84 (Happ 19, Bamforth 17, Trice 14, Garcia 12)

BASKONIA – UNICAJA MALAGA 103-89 (Djedovic 20, Thompson 20, Howard 15, Brizuela 12)

REAL BETIS – VALENCIA 78-83 (Jones 17, Rivero 16, Gerun 11, Sylla 11)

GRAN CANARIA – FC BARCELONA 88-85 (Sanli 18, Abrines 17, Balcerowski 17, Kalinic 15)

JOVENTUT BADALONA – BILBAO BASKET 76-81 (Alonso 19, Smith 16, Tomic 14, Guy 13)

