ACB Liga Endesa – 2ᵃ giornata: Barça col brivido e Real a fatica nel primo infrasettimanale della stagione

Il primo turno infrasettimanale della stagione di ACB LigaEndesa è foriero di parecchie difficoltà per i top team iberici. Il Barçasfiora la sconfitta sul campo della matricola Palencia ed il Madrid fatica più del dovuto a Manresa – e teme di dover rinunicare a Tavares (infezione respiratoria) anche nel Clasico di Domenica. Primi stop per Baskonia e Unicaja, mentre Valencia e Saragozza (con Cinciarini protagonista) riscattano le brutte figure dell’esordio con vittorie importanti.

CASADEMONT SARAGOZZA 100 – 92 UNICAJA MALAGA (48-50)

Saragozza riscatta prontamente la brutta figura dell’esordio con una convincente vittoria su Malaga. Gli aragonesi sono più concreti, soprattutto al ferro (28/38 73% – 14/30 46% da due | 48-24 punti in area) e producono molto con la panchina (38-27). Santi Yusta (20 con 9/10 da due) ed Okafor (18 e 5 rimbalzi) i condottieri, ma risulta determinante anche il contributo dell’azzurro Cinciarini, autore di 13 punti e 3 assist in 26’ sul parquet. Djedovic (18) il migliore tra gli andalusi.

UCAM MURCIA 88 – 76 CAZOO BASKONIA (38-24)

Sul difficile campo di Murcia arriva la prima sconfitta stagionale per il Baskonia. Primo tempo a bassissimo punteggio con gli ospiti sempre ad inseguire. Le tante perse (17) pesano molto vista anche la capacità dei murciani di trasformarle in punti (10). I padroni di casa sono più aggressivi anche a rimbalzo, catturando il 32% di quelli offensivi disponibili e producendo 10 punti da seconda opportunità. Tra gli uomini di Sito Alonso tutto il quintetto in doppia cifra ((17 a testa per Ennis e Sleva, doppia-doppia da 10+10 per Birgander), mentre tra i baschi solo Howard è in giornata (23 con 8/16 dal campo). 5 e 3 perse (-1 di valutazione) per Nico Mannion.

LENOVO TENERIFE 86 – 94 VALENCIA BASKET (38-47)

Pronto riscatto anche dei taronja che sbancano il difficile campo di Tenerife lasciando i canarii ancora a secco in questa stagione. Un grande secondo quarto del Valencia Basket (13-28) propiziato da una difesa solida e dai tanti errori aurinegro (5 perse, 4/10 al tiro) vale rimonta e fuga ospite. Aggancio al 15° con una tripla di Claver e poi sorpasso con Robertson, sempre dalla distanza; da lì padroni di casa sempre sotto. Nel parziale protagonisti Davies (7 dei suoi 17 punti) e le mani veloci di Harper (2 recuperi). Tenerife paga il 7/24 da tre e la serata storta di tanti protagonisti. Partita solidissima di Puerto (12 con 4/5 dal campo). Bene anche Davies (17) ed Harper (14 e 3 assist). Per Tenerife si “riattiva” Shermadini – MVP della scorsa stagione – con 21, 7 rimbalzi e 3 assist.

JOVENTUT BADALONA 86 – 80 COVIRAN GRANADA (43-48)

La Penya parte male contro gli andalusi, ma trova il successo grazie ad un sontuoso ultimo quarto da 26-10. L’aggressività a rimbalzo di Brodziansky e compagni è una delle chiavi del successo catalano grazie ai 16 punti da seconda opportunità prodotti, di cui 9 negli ultimi 10 minuti. Protagonista del parziale vincente un Feliz da 22 punti (12 nel momento chiave). A Granada non basta una Cheatham da 18 punti per compensare un ultimo quarto confusionario (5 perse) che vanifica quanto di buono fatto nei quarti centrali (34-46).

BASQUET GIRONA 88 – 64 DREAMLAND GRAN CANARIA (52-30)

La trasferta di Girona è un nightmare per la Dreamland Gran Cansria. I padroni di casa controllano il match fin dal primo munto e nel terzo periodo volano fino al +32. Netto il dominio a rimbalzo (47-35), soprattutto in attacco, dove i catalani catturano il 41% dei rimbalzi disponibili. Serata terribile per gli amarilloche collezionano 19 perse ed un glaciale 9/33 da oltre l’arco. Tra i catalani Iroegbu mette nuovamente in mostra le proprie doti offensive (20 e 4 falli subiti) in un attacco che valorizza tutti ed è ben orchestrato da Marcos (10 e 6 assist).

ZUNDER PALENCIA 83 – 84 FC BARCELLONA d.t.s. (25-34; 72-72)

La matricola Palencia sfiora l’impresa contro i campioni in carica. Il Barça parte meglio e conduce (massimo vantaggio +10) fino a metà terzo quarto. Da lì parte la rimonta casalinga guidata da un ispirato Brown (14 dei 21 punti totali tra 3° e 4° quarto). Gli azulgrana si inceppano e arrivano fino al -7 ma l’asse Laprovittola-Hernangomez evita il peggio. I tempi regolamentari si concludono con una “magia” del playmaker argentino che fallisce intenzionalmente un tiro libero e – dopo una fortunata carambola a rimbalzo – si ritrova in mano il pallone segnando dai 5 metri il canestro del pareggio. Nel supplementare Satoranky affonda il Palencia con il tiro da tre (2/3). Doppia-doppia da 21+10 per Hernangomez e 20 con 7 assist per Laprovittola.

MORABANC ANDORRA 63 – 69 RIO BREOGAN LUGO (40-36)

Non basta un imperioso parziale da 15-4 in 4’ ad inizio terzo quarto per la prima vittoria stagionale dei pirenaici. La formazione del principato paga il peso delle troppe perse (16 contro le 7 degli ospiti) in un incontro a basso punteggio. Solo Maric (14) in doppia cifra tra i padroni di casa, mentre tra gli ospiti si distinguono Morimov (20 con 7/12 dal campo) e Garcia (10).

BAXI MANRESA 88 – 94 REAL MADRID BALONCESTO (42-43)

Il Madrid fatica a Manresa ma porta a casa i “due punti” anche senza la presenza di Tavares (out per una infezione respiratoria che potrebbe tenerlo fuori anche al Clasico) I blancos in avvio concedono troppi canestri facili ai catalani (Vaulet 7 nei primi 10’) ma rimangono a contatto grazie alle conclusioni pesanti di Musa e Campazzo. Con il passare dei minuti “sale di giri” anche la difesa deli uomini di Mateo e dal sorpasso del minuto 17 Manresa rimane sempre dietro. 23 punti, 7 rimbalzi e 4 assist per Musa e 15 + 8 passaggi smarcanti di Campazzo.

MONBUS OBRADOIRO – SURNE BILBAO BASKET (Mercoledì 4 Ottobre 2023 ore 20:00)

Clicca < QUI > per la CLASSIFICA aggiornata in tempo reale

PROSSIMO TURNO (giornata III)

Sabato 30 Settembre 2023

Ore 18:00 Cazoo Baskonia –Surne Bilbao

Ore 20:45 Ucam Murcia – Lenovo Tenerife Unicaja Malaga – Valencia Basket



Domenica 1 Ottobre 2023

Ore 12:30 Coviran Granada – Basquet Girona Joventut Badalona – Dreamland Gran Canaria

Ore 17:00 Rio Breogan Lugo – Baxi Manresa MoraBanc Andorra – Zunder Palencia

Ore 18:30 Real Madrid – FC Barcellona



Mercoledì 11 Ottobre 2023