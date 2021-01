ACB Liga Endesa, 20ª giornata: Valencia trova la nona vittoria consecutiva. Tenerife si aggiudica il derby

CASADEMONT ZARAGOZA-URBAS FUENLABRADA 105-85 Vittoria importante per gli aragonesi che battono una diretta rivale ribaltando la differenza canestri della sfida dell’andata (82-81). L’equipo maño domina dall’inizio alla fine trascinato dalla miglior prova in carriera in Liga Endesa di Hlianson con 24 punti (12/13 da due), 9 rimbalzi, 3 stoppate e 33 di valutazione. Per i madrileni a nulla valgono i 25 punti di Trimble.

BAXI MANRESA-UNICAJA 90-83 Nona vittoria stagionale per i catalani che superano in classifica proprio gli andalusi grazie allo stesso numero di vittorie ma una sconfitta in meno. Ottima prova corale degli uomini di Pedro Martinez con quattro giocatori in doppia cifra: Mason, Sajus, Vaulet e Eatherton. Ancora in difficoltà l’Unicaja che, dopo la sconfitta rimediata in Eurocup contro la Penya e quella del turno precedente contro Baskonia, senza Bouteille non riesce a trovare il giusto ritmo.

HERBALIFE GRAN CANARIA-IBEROSTAR TENERIFE 87-108 Tenerife è perfetta e supera nettamente l’Herbalife nel derby canario. Le due formazioni tirano benissimo da oltre l’arco (58% e 52% rispettivamente) ma gli ospiti sono inarrestabili sotto le plance. Sette uomini in doppia cifra di valutazione per coach Vidorreta. Butterfield il migliore con 21 punti e 27 di valutazione.

CLUB JOVENTUT BADALONA-ACUNSA GBC 90-94 Secondo successo consecutivo e quarto in stagione per la formazione basca che sorprende Badalona nei minuti finali dopo un match combattuto. Decisivo l’apporto da 20 punti e 6 rimbalzi di Carlson mentre ai padroni di casa non è bastata l’ennesima grande prova del prospetto Lòpez-Aròstegui (24 punti con 7/10 dal campo e 8/8 in lunetta).

TD SYSTEM BASKONIA-COOSUR REAL BETIS 103-76 Alec Peters (27 punti) lancia la vittoria basca in una partita dominata per 40’. Le 17 triple su 33 tentativi e la buona prova difensiva sono la chiave del successo di Baskonia. Bene Polonara con 15 punti e 5 rimbalzi.

MORABANC ANDORRA-RETABET BILBAO 72-20 Torna alla vittoria Andorra che supera di misura Bilbao alla fine di un match non entusiasmante, con molti errori da parte di entrambe le formazioni. MVP Hannah con 15 punti e 8 assist. I baschi restano ancora all’ultima posizione in compagnia di Real Betis e GBC.

SAN PABLO BURGOS-VALENCIA BASKET 78-83 Prosegue il buon momento dei taronja che trovano la nona vittoria consecutiva sul difficile parquet del Coliseum di Burgos. Buona prova corale per Valencia in cui emerge ancora una volta quella francese Labeyrie con 21 punti, 6 rimbalzi e 32 di valutazione.

BARCA-MOVESTAR ESTUDIANTES: RINVIATA

MONBUS OBRADOIRO REAL MADRID: RINVIATA

UCAM MURCIA: RIPOSA

CLASSIFICA:

REAL MADRID 16-1 BARCA 15-3 IBEROSTAR TENERIFE 15-4 TD SYSTEM BASKONIA 15-4 SAN PABLO BURGOS 13-6 VALENCIA BASKET 13-6 CLUB JOVENTUT BADALONA 10-8 BAXI MANRESA 9-9 UNICAJA 9-10 UCAM MURCIA 8-8 MORABANC ANDORRA 8-9 HERBALIFE GRAN CANARIA 7-12 MONBUS OBRADOIRO 6-10 CASADEMONT ZARAGOZA 6-12 MOVISTAR ESTUDIANTES 5-11 URBAS FUENLABRADA 5-13 COOSUR REAL BETIS 4-15 RETABET BILBAO 4-15 ACUNSA GBC 4-15

PROSSIMO TURNO:

Sabato 23 gennaio: UCAM Murcia-San Pablo Burgos, Urbas Fuenlabrada-Herbalife Gran Canaria, RETAbet Bilbao-Casademont Zaragoza, Coosur Unicaja.

Domenica 24 gennaio: Real Madrid-MoraBanc Andorra, Iberostar Tenerife-BAXI Manresa, Acunsa GBC-Barça, Valencia Basket-TD System Baskonia, Movistar Estudiantes-Club Joventut Badalona