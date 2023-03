ACB Liga Endesa – 21ª giornata: stop a sorpresa del Barça, ne approfittano Real e Baskonia

Il Barça capitola a sorpresa in Aragona, cedendo al Real (vincente a Santiago) la vetta solitaria della graduatoria. Baskonia va nuovamente oltre quaota100 ed aggancia gli azulgrana al secondo posto. Importante successo del Valencia che regola Tenerife grazie ad un travolgente parziale a trazione difensiva nel secondo tempo.

UNICAJA MALAGA 94 – 70 BASQUET GIRONA (41-35)

I freschi vincitori della Copa del Rey si godono la passerella celebrativa davanti al proprio pubblico con un’agevole vittoria su Girona. I catalani sono in controtendenza rispetto all’attualità e puntano forte sul gioco interno (solo 16 triple tentate nella gara, 4 a bersaglio) e sul ritmo basso, non riuscendo però a rallentare il flusso creativo di una Unicaja ancora in estasi da Badalona (10 uomini a segno e 31 punti nel 3° quarto). 22 con 9/12 dal campo di Brizuela e 16+5assist per Perry.

BAXI MANRESA 92 – 78 CARPLUS FUENLABRADA (50-36)

Manresa si aggiudica un importante scontro diretto in chiave salvezza lasciandosi alle spalle i madrileni e ribaltando ampiamente il -4 dell’andata. Fatale agli ospiti un avvio ad handicap con troppe perse (21 a fine gara). Grandi prove di Geben (20), Robinson (15) e Frankye Ferrari (10 e 5 assist).

CASADEMONT SARAGOZZA 85 – 83 FC BARCELLONA (46-24)

Stop a sorpresa per gli azulgrana che in Aragona capitolano sotto ai colpi dell’ex CasalP e Bernareggio Sant-Roos e perdono la vetta della classifica. L’ala cubana mette a referto 21 punti che, sommati ai 7 assist e alle 4 rubate, risultano in 33 di valutazione. Il Barça sembrava aver smaltito le scorie della precoce eliminazione copera con il bel successo su Kaunas in Eurolega, ma l’approccio alla gara di Granada è stato disastroso. Il primo tempo da 46 punti subiti e -22 fa infuriare Jasikevicius; la strigliata di metà gara sveglia i catalani (30 punti segnati nel solo terzo quarto) ma Gli uomini di Fisac rintuzzano la rimonta ospite e si godono l’entusiasmo dei 7mila del Principe Felipe. Troppo solo un Laprovittola da 28 punti (ma 8/17 dal campo) e pesante l’assenza di Mirotic e le uscite precoci per falli di Vesely ed Abrines.

RIO BREOGAN LUGO 114 – 115 BETIS SIVIGLIA d.2.t.s. (47-42; 92-92)

Il Betis festeggia un successo “eroico” e storico (punteggio cumulativo più alto della decade) a Lugo. Grande festa anche per il domenicano Jean Montero (classe 2003 – in foto di copertina) che con 28 punti si piazza sul gradino più basso del podio per prestazione sulla singola gara di un Under20 in ACB (31 Abrines, 29 Scola).

Partita frizzante e caratterizzata dalle altissime percentuali da oltre l’arco: 14/28 per i padroni di casa e 11/27 degli andalusi. Il Breogan spreca i tiri della vittoria sia nei tempi regolamentari che nel primo supplementare e a fine gara trova la tripla del -1 a tempo quasi scaduto.

JOVENTUT BADALONA 94 – 68 UCAM MURCIA (39-36)

Solido successo degli uomini di Duran che si tengono nelle zone alte della classifica e complicano la rincorsa playoff di Murcia. Ottima prestazione di squadra della Penya, come mostrato dai 22 assist complessivi (Vives 7), che trova in Guy (22 con 3/4 da due 3 5/6 da tre) lo sbocco preferenziale della costruzione di gioco. Murcia, al contrario, si affida troppo alle iniziative individuali (solo 8 assist) e non riesce a “mordere” dietro come di consueto.

GRAN CANARIA 94 – 71 SURNE BILBAO (45-37)

Bel successo degli amarillo che sfruttano l’ottima vena balistica (69% da due e 48% da tre) per aggiudicarsi l’anticipo delle 12. A Bilbao non basta un gran secondo quarto (16-23) e paga un secondo tempo in calando. Grande prova collettiva degli umonini di Ponsarnau, tra i quali brillano Benite (19), Brussino (12) e Balcerowski (12 + 7 rimbalzi).

MONBUS OBRADOIRO 78 – 84 REAL MADRID (30-44)

Il Madrid non si lascia sfuggire l’occasione di agguantare la vetta solitaria e si impone a Santiago de Compstela grazie ad un primo tempo autorevole. Il +14 con pieno controllo di metà gara permette a Mateo una gestione load oriented dei minutaggi senza rischiare più del dovuto. La prova incisiva del solito Musa (19 con un solo errore al tiro), i 15 punti di un ubiquitario Deck e i 6 assist di Rodriguez sono i punti salienti del tabellino balnco, mentre tra i padroni di casa Merita una menzione la doppia-doppia sfiorata da Blazevic (18+9 rimbalzi).

VALENCIA BASKET 77 – 72 LENOVO TENERIFE (35-44)

I taronja trovano un sofferto successo che aiuta a districarsi nella fitta giungla della metà centrale della classifica (al momento sono ottavi con record di 11-10). L’avvio è favorevole agli aurinegro che cavalcano la buona serata di Fernandez (13 e 3 assist) e la solidità interna di Guerra (13). Nella ripresa sale però l’intensità agonistica e la dura difesa valenciana costringe i canarii a sanguinose perse (22 a fine serata) che vengono convertite in punti facili in transizione per un decisivo parziale da 32-10 a cavallo di terzo e quarto quarto. 17 punti per Rivero e 14 pro capite di Webb e Redebaugh. 10 assist per Jones.

CAZOO BASKONIA 105 – 81 COVIRAN GRANADA (56-39) Dopo i 39 punti di scarto rifilati al Valencia in EuroLega il Baskonia esegue un’altra grande sinfonia offensiva travolgendo l’impotente Granada. 5 uomini in doppia cifra e due a quota 9 per Penarroya. Tra i baschi chi segna poco fa segnare: 9 assist sia di Heidegger cher di Thompson per 30 complessivi con solo 13 perse. Completano il quadro il 70%da due ed il 43% dalla distanza. Per gli andalusi 21 e 9 assist di Renfroe.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA IN TEMPO REALE

PROSSIMO TURNO (giornata XXII)

Sabato 11 Marzo 2023

Ore 18:00 Coviran Granada – Gran Canaria

Ore 20:45 Casademont Saragozza – Monbus Obradoiro Lenovo Tenerife – Joventut Badalona



Domenica 12 Marzo 2023