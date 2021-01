ACB Liga Endesa, 21ª giornata: Valencia annienta Baskonia e trova la decima vittoria consecutiva.

UCAM MURCIA-SAN PABLO BURGOS 75-81 Torna in campo Murcia dopo 27 giorni di isolamento per le molteplici positività al coronavirus. Gli uomini di Sito Alonso lottano fino alla fine ma, causa la mancanza di ritmo e la stanchezza, cedono nell’ultimo quarto subendo un parziale da 21-33. Solo quattro giocatori in doppia cifra: Radovic 17 (Murcia), Kravic 14-Benite 19-Cook 14 (Burgos). MVP l’ex Olimpia Milano Omar Cook con 14 punti, 5 assist e 20 di valutazione.

URBAS FUENLABRADA-HERBALIFE GRAN CANARIA 102-81 Torna alla vittoria il Fuenlabrada dopo una serie di sette sconfitte in otto partite superando per la prima volta dopo quattro anni la squadra di coach Fisac. Doppia doppia per l’MVP Meindl con 28 punti + 11 rimbalzi e 44 di valutazione.

RETABET BILBAO BASKET-CASADEMONT ZARAGOZA 73-96 Netta vittoria degli aragonesi che al Miribilla confermano il proprio buon momento di forma. La partita resta in equilibrio un quarto (24-29) prima della fuga ospite trascinata dall’ MVP Berreiro (22 punti e 8 rimbalzi)

COOSUR REAL BETIS-UNICAJA 78-75 Esordio amaro sulla panchina dell’Unicaja per Katsikaris che viene sconfitto a Siviglia nel derby andaluso. Interrompe la striscia di quattro sconfitte consecutive il Betis in una partita tiratissima e decisa solo nei secondi finali. MVP Campbell con 12 punti, 6 rimbalzi e 3 assist.

REAL MADRID-MORABANC ANDORRA 86-79 Dopo due turni di stop torna in campo con una vittoria il Madrid che supera al WiZink Center una combattiva Andorra. Gli uomini di Laso non risentono delle numerose assenze (Llull, Rudy Fernandez a cui si unisce Laprovittola risultato positivo al coronavirus) e consolidano la prima posizione in classifica con una vittoria di vantaggio sul Barça nonostante una partita giocata in meno. MVP Tavares (16 punti, 13 rimbalzi e 32 di valutazione) che trova anche la sua prima tripla in ACB.

IBEROSTAR TENERIFE-BAXI MANRESA 85-70 Sedicesimo successo per i padroni di casa in un incontro dominato sotto le plance. Altra prestazione maiuscola per Shermadini (29 punti e 37 di valutazione) e Huertas (10 punti e 10 assist).

ACUNSA GBC-BARCA 68-110 Un Barça quasi perfetto rispedisce sulla terra la formazione basca vincendo con 42 punti di scarto. Per i catalani otto giocatori in doppia cifra di valutazione (Davies il migliore con 21) e percentuali al tiro eccellenti (78% da due e 65% da tre).

VALENCIA-TD SYSTEM BASKONIA 83-61 Decima vittoria consecutiva per Valencia che ritrova il suo capitano Dubljevic, Prepelic e Marinkovic (già visto in campo giovedì in Eurolega dopo uno stop di quasi tre mesi). Chiavi della vittoria dei padroni di casa una solida difesa e un terzo quarto da 23-12 che lancia la fuga taronja. Ampie rotazioni e tutti i giocatori a referto per coach Ponsarnau tra cui spiccano Tobey e Kalinic (18 di vautazione). Polonara il migliore peri baschi con 8 punti, 5 rimbalzi e 14 divalutazione.

MOVISTAR ESTUDIANTES-CLUB JOVENTUT BADALONA: RINVIATA AL 1 APRILE 2021

CLASSIFICA:

REAL MADRID 17-1 BARCA 16-3 IBEROSTAR TENERIFE 16-4 TD SYSTEM BASKONIA 15-5 SAN PABLO BURGOS 14-6 VALENCIA BASKET 14-6 CLUB JOVENTUT BADALONA 10-8 BAXI MANRESA 9-10 UNICAJA 9-11 UCAM MURCIA 8-9 MORABANC ANDORRA 8-10 CASADEMONT ZARAGOZA 7-12 HERBALIFE GRAN CANARIA 7-13 MONBUS OBRADOIRO 6-10 URBAS FUENLABRADA 6-13 MOVISTAR ESTUDIANTES 5-11 COOSUR REAL BETIS 5-15 RETABET BILBAO 4-16 ACUNSA GBC 4-16

PROSSIMI TURNO:

Sabato 30 gennaio: Club Joventut Badalona-Urbas Fuenlabrada, Monbus Obradoiro-RETAbet Bilbao, Acunsa GBC-Movistar Estudiantes, MoraBanc Andorra-Iberostar Tenerife.

Domenica 31 gennaio: Barça-UCAM Murcia, BAXI Manresa-San Pablo Burgos, TD System Baskonia-Casademont Zaragoza, Unicaja-Valencia Basket, Real Madrid-Herbalife Gran Canaria