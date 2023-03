ACB Liga Endesa – 22ª giornata: tutte le “big” a bersaglio. Malaga cade per la prima volta dal successo in Copa

Giornata XXII che vede cadere Malaga per la prima volta dal successo di Coppa. Sconfitta inaspettata e netta anche per Gran Canaria a Granada. Vincono le squadre di Eurolega; grande prova tra le fila madrilene del classe 2004 Ndiaye con 14 punti. Tra i giovani spicca anche il 17enne Andy Mara (in foto di copertina) che guida Saragozza in una rimonta spentasi solo sulla sirena.

COVIRAN GRANADA 80 – 66 GRAN CANARIA (39-20)

Stop a sorpresa per gli amarillo che a Granada pagano la carestia offensiva del primo tempo (13 e 7 punti nei primi due quarti). Coach Lakovic negli spogliatoi tocca le corde giuste per avviare il tentativo di rimonta ospite ma gli andalusi lo rintuzzano grazie ad un ottima serata al tiro (9/20 da tre) frutto di ottime spaziature e movimenti (ben 26 assist). Brillano Maye (16), Bropleh (15) e Diaz (13) nella finalizzazione mentre Renfroe mette tutti in ritmo (10 assist).

CASADEMONT SARAGOZZA 78 – 79 MONBUS OBRADOIRO (25-29)

Vittoria col brivido dei galiziani che violano il parquet argonese grazie ad un sontuoso terzo quarto (16-28). A guidare i compostelani, soprattutto nel parziale decisivo, un ispiratissimo Robertson autore di 28 punti e 6 rimbalzi. A lanciare la rimonta dell’Equipo Magno ci pensa sul 41-57 il 17enne spagnolo Andy Mara (per lui career-high da 15 punti) che inchioda con il fallo sfruttando una “rimessa rapida” concessa dal regolamento ACB. Nel finale Mekowulu fallisce il libero che avrebbe sancito i supplementari per la gioia dell’Obradoiro che aggancia i “cugini” del Rio Breogan al nono posto.

LENOVO TENERIFE 85 – 68 JOVENTUT BADALONA (36-21)

Tonfo sordo della Penya che non riesce a “vendicare” la beffa subita durante la Copa proprio dagli Aurinegro. Il BC Canarias controlla la gara fin dai primi possessi con la solita coppia Hertas (9 assist) – Shermadini (19 punti e 7 rimbalzi). L’attacco catalano gira invece a vuoto generando più perse (14) che assist (12). Tenerife rimane così sola al quarto posto con una vittoria in più proprio degli odierni avversari.

UCAM MURCIA 85 – 80 UNICAJA MALAGA (44-33)

Prima sconfitta per l’Unicaja dopo l’idillio copero. Gli andalusi escono sconfitti dal sempre ostico fortino murciano pagando un avvio contratto e la maggior verve dei padroni di casa nel pitturato (37-29 i rimbalzi). Per Murcia grandi prove realizzative di McFadden (24 con 5/10 da tre) e Trice (21 con 5/7 dalla distanza). Malaga rimane così al quinto posto in compagnia di Badalona mentre l’UCAM sogna ancora la rincorsa playoff.

BASQUET GIRONA 75 – 79 VALENCIA BASKET (32-46)

Vittoria sofferta ma importantissima per i taronja che ritrovano il sorriso dopo un amaro doppio turno di Eurolega (sconfitte di misura sia contro Milano che a Madrid). Gli uomini di Mumbrù partono fortissimo sospinti dalle folate di Loperz-Arostegui (16) e Claver (14). Allo strappo ospite rispondono però presente i catalani che si riportano a contatto con un parziale da 20-9 al rientro sul parquet grazie ad un ispiratissimo Taylor (22 e 9 rimbalzi) e alla solidità difensiva. Gli ospiti non perdono serenità e trovano un attacco fluido nell’ultimo quarto garantendosi due punti fondamentali sia per il morale che per un piazzamento Playoff.

REAL MADRID 86 – 65 SURNE BILBAO (38-28)

Tutto facile per il Madrid che archivia senza patemi la pratica Bilbao e si tiene stretta la vetta solitaria. Mateo può contare sullo strapotere nel pitturato (41-30 i rimbalzi e 60% al tiro da due) nonostante l’assenza del “totem” Tavares. A sostituire egregiamente il capoverdiano ci ha pensato il classe 2004 Ndiaye che ha fatto regirstrare la sua miglior prova in Liga con 14 punti frutto di 6/10 dal campo e 4 rimbalzi in 20’ di impiego.

BETIS SIVIGLIA 71 – 83 CAZOO BASKONIA (40-49)

Il Baskonia non fa sconti al Betis e torna da Siviglia con due punti che lo tengono incollato al Barça in classifica. Gli andalusi non riescono a replicare l’incredibile successo della scorsa settimana nonostante un Tyson Perez da 20 punti e 7 rimbalzi (suo l’higlight di giornata). Tutto facile per il Baskonia che fa girare palla distribuendo le responsabilità offensive e trovando un notevolissimo 15/ 31 dalla lunga distanza.

FC BARCELLONA 93 – 72 BAXI MANRESA (56-29)

Il Barça mette in chiaro che non intende avere sorprese da questo derby catalano scappando sul +14 già a fine primo quarto. Jasikevicius può così dedicarsi ad un accurato load management (nessuno oltre i 20’ di impiego) dopo il doppio turno europeo della settimana. Il migliore è Satoransky con 19 (100% dal campo) e 5 assist per 29 di valutazione.

CARPLUS FUENLABRADA 73 – 92 RIO BREOGAN LUGO (39-38)

Niente da fare per il Fuenla che rimane sconsolatamente solo a fondo classifica. I madrileni partono contratti ritrovandosi a -8 al 10° ma una grande reazione nel secondo quarto (23-14) illude il pubblico di casa con il +1 dell’intervallo. Al cambio di campo cambia però anche l’inerzia e Lugo si abbatte come un temporale primaverile sull’impotente difesa di coach Quintana: il 18-37 della terza frazione chiude anticipatamente i giochi e concede ai galiziani un ultimo periodo di bonaccia emotiva. Nakic (17+5) e Happ (17+9) a risaltare sui compagni.

