ACB Liga Endesa – 23ª giornata: Baskonia corsaro a Madrid e vetta a tre in ACB. Record realizzativo stagionale per Harding

23esima giornata di Liga Acb che consegna alla classifica una vetta in condivisione tra Madrid-Barcellona e Baskonia grazie allo sgambetto (quarto su quattro incontri stagionali) proprio dei baschi ai balncos al WiZink Center. Da segnalare anche il record realizzativo stagionale messo a segno da Jerrick Harding nell’importante successo di Manresa su Siviglia. Nell’altro big match di giornata, un classico del basket iberico, il Barça vìola a fatica il Carpena dei neo-campioni coperi. Valencia non sbaglia in casa e consolida il proprio piazzamento playoff.

MONBUS OBRADOIRO 58 – 78 LENOVO TENERIFE (21-35)

Brusca frenata della formazione di Santiago de Compostela nella lotta per un posto playoff. L’attacco galiziano viene soffocato dalla difesa aurinegero, efficace grazie a posizionamento e rotazioni anche senza dover ricorrere ad aggressività esasperata. Ritmo basso pochi falli (4/6 e 11/14 in lunetta per le due squadre) e poche perse (12-11) premiano la maggior accuratezza al tiro dei canarii, soprattutto in area. Shermadini (11), Cook (17 con 7/8 da due) eGuerra(8 con 4/4) dominano il pitturato mentre Salin (18 con 4/8 da tre) punisce le rotazioni grazie alla sempre attenta regia di Huertas e Fitipaldo (10 assist in combinata).

BAXI MANRESA 91 – 84 REAL BETIS SIVIGLIA (48-36)

Successo di capitale importanza in chiave salvezza per i catalani che ribaltano il -4 dell’andata (87-83) contro una diretta rivale. La partita, disputata ad alto ritmo, ha visto il record realizzativo stagionale in ACB ad opera di Jerrick Harding: il playmaker mancino prodotto di Weber State ed ex Nyburk (con cui ha vinto due campionati cechi) ha messo a segno 41 punti con 6/8 da due, 6/11 da tre ed 11/11 a gioco fermo.

Highlights della partita di Jerrick Harding.

JOVENTUT BADALONA 103 – 86 CARPLUS FUENLABRADA (47-38)

Prosegue la difficilissima stagione del Fuenla che ora si trova a due vittorie di distanza dalla penultima posizione. Vitoria comunque meno semplice di quanto suggerisca il risultato finale per la Penya che non fatica in attacco ma adegua la difesa a quella ospite facendosi trasportare in match ad alto punteggio. I catalani hanno la meglio grazie al dominio del pitturato soprattutto a rimbalzo d’attacco: a fine gara il conteggio recita un perentorio 45-26 con ben 21 carambole offensive catturate dai padroni di casa. Doppia-doppia sostanziosa dell’MVP di serata Birgander con 23 punti e 15 rimbalzi.

GRAN CANARIA 107 – 89 UCAM MURCIA (57-37)

Gli amarillo consolidano il settimo posto in graduatoria con una netta vittoria. Il gap finale matura tutto in un secondo quarto favoloso dei padroni di casa che mettono a segno un parziale da 30-10. Migliori in campo un Balcerowski da 20 punti (6/8 da due e 5/8 in lunetta) e Brussino con 18 tra cui un paio di spettacolari triple sulla sirena. A Murcia non è bastata la fiammata di McFadden (14) da quattro triple consecutive nel terzo quarto per lanciare la rimonta.

RIO BREOGAN LUGO 71 – 87 CASADEMONT SARAGOZZA (39-49)

Saragozza si allontana sempre più dalle zone calde della classifica grazie ad un altro importante successo. Troppo deboli le “mura” difensive di Lugo che concede ben il 76% da due agli ospiti. Prestazione più che completa per Jovic che risulta MVP con 18 punti, 6 assist, 5 recuperi ed un ottimo 8/13 dal campo. Ai galiziani non basta un totemico Happ da 23+12 in una serata caratterizzata dalle polveri bagnate dalla distanza (6/25), solitamente specialità della casa.

SURNE BILBAO 84 – 77 BASQUET GIRONA (42-37)

Bilbao tiene vivo il sogno playoff (valencia, ottava, distante 3 vittorie) superando il Girona di Marc Gasol. I baschi si aggiudicano tutti i quarti di misura, non riuscendo mai a dare l’impressione di controllare completamente il match. A fare la differenza è l’accuratezza dalla distanza, con i padroni di casa in testa grazie all’ 11/29 (38%) contro il 2/17 (18%) ospite. Grande prova realizzativa di Alonso (18) e solita leadership di un Hakanson (12 e 5 assist) primum movens di quasi tutti gli attacchi di Bilbao. 18 punti, 2 assist e 3 rimbalzi per l’eterno Gasol.

UNICAJA MALAGA 81 – 86 FC BARCELLONA (39-35)

Dopo un avvio stentato (24-16 al 10°) il Barça cambia marcia e vìola il sempre insidioso Carpena. I freschi campioni di Copa del Rey rallentano così la corsa verso le posizioni di pregio della graduatoria (ora sono settimi con 2 vittorie di ritardo da Tenerife, quarta). Azulgrana a “trazione anteriore” con i due playmaker Laprovittola e Satoransky a comandare il tabellino grazie ai 16 punti a testa. A questi hanno aggiuto rispettivamente 9 e 3 assist. Tra i padroni di casa invece grande concretezza per Perry, autore di 19 punti, 4 rimbalzi e altrettanti assist.

VALENCIA BASKET 80 – 72 COVIRAN GRANADA (38-34)

I taronja consolidano l’ottava posizione mettendo due vittorie tra sé e gli inseguitori. A farne le spese è una Granada in flessione di rendimento dopo l’ottimo avvio stagionale. In un match caratterizzato da pessima e percentuali (4/25 e 4/26 da tre) e molti falli (36 totali) i padroni di casa hanno avuto la meglio grazie alla maggiore lucidità nei momenti salienti che ha garantito un gestione più proficua dei possessi (10 perse contro le 20 degli andalusi). Ben 6 gli uomini in doppia cifra per Mumbrù; tra questi brilla Webb con 13 e 7 rimbalzi per 19 di valutazione.

REAL MADRID 88 – 95 CAZOO BASKONIA (45-39)

Il Baskonia si conferma “bestia nera” del Madrid trovando il quarto successo stagionale in altrettanti incontri con i blancos. L’avvio sorride ai padroni di casa che vanno al primo riposo con un notevole margine (+12). Dal secondo quarto però l’attacco di Penarroya ingrana ed inizia a produrre come di consueto (parziali da 24, 31 e 25 contro i soli 15 dei primi 10 minuti) avviando una rimonta che vede il sorpasso nel terzo periodo e l’hurrà finale. Un sontuoso Deck non basta a Mateo per tamponare le prove sottotono di Rodriguez (1, 2 assist e 2 perse in 15’) ed Hezonja (4 con 1/9 dal campo dopo il grande impatto avuto in setimana contro Milano in Eurolega). Sul fronte basco brilla come sempre Howard con 19 punti; bene anche Marinkovic con 15 ed Enoch con una doppia-doppia da 10+10.

Il Real deve così condividere una scomoda vetta “trinitaria” con Barcellona e Baskonia.

Clicca qui per la classifica aggiornata in tempo reale

PROSSIMO TURNO (giornata XIV)

Sabato 25 Marzo 2023

Ore 18:00 Monbus Obradorio – Rio Breogan Lugo Basquet Girona – BAXI Manresa

Ore 20:45 Coviran Granada – UCAM Murcia FC Barcellona – Joventut Badalona



Domenica 26 marzo 2023