ACB Liga Endesa, 23ª giornata: Polonara sempre più leader del Baskonia. Il Barça vince e rimane nella scia del Real Madrid

CASADEMONT ZARAGOZA-MONBUS OBRADOIRO 83-70 Gli aragonesi confermano il buon momento di forma continuando l’allontanamento dalla parte bassa della classifica e portandosi ad una sola vittoria dalla zona playoff. L’Obradoiro resta in partita tre quarti ma un’ultima frazione da 26-13 le costa il match e la differenza canestri. MVP Brussino con 22 punti e 5 assist.

HERBALIFE GRAN CANARIA-BAXI MANRESA 83-77 Dopo un brutto primo quarto (14-25) Gran Canaria rimonta e strappa un’importante vittoria contro una combattiva Manresa. I padroni di casa interrompono così una striscia da tre sconfitte consecutive trascinati da Beiran (16 punti, 4 rimbalzi, 21 di valutazione) e Shurna (14 punti, 9 rimbalzi, 25 di valutazione). Tra le fila manresane spicca la prestazione di Eatherton con una doppia-doppia da 10 punti e 11 rimbalzi.

VALENCIA BASKET-COOSUR REAL BETIS 89-81 Dodicesimo successo consecutivo in Liga Endesa per i taronja che si impongono sugli andalusi di coach Plaza. Chiave di volta un terzo quarto da 30-22 in cui Dubljevic (19 punti, 9 rimbalzi e 29 di valutazione) e compagni alzano il ritmo respingendo gli attacchi avversari. Riposo per Kalinic e minutaggio ridotto per l’acciaccato Williams in vista del quarto di finale di Copa del Rey in programma giovedì sera contro il Real Madrid.

RETABET BILBAO-BARCA 73-90 I catalani vincono al Miribilla grazie ad un secondo tempo straordinario, confermandosi inseguitori degli storici rivali del Real Madrid. I baschi non escono dal loro periodo nero che li vede all’ultimo posto con solo 4 vittorie e 18 sconfitte. Cinque giocatori in doppia cifra di valutazione per i catalani: Davies (15), Hanga (17), Smits (10), Kuric (11) e Mirotic (16).

URBAS FUENLABRADA-UNICAJA 68-85 Gli andalusi tornano alla vittoria dopo una striscia di 10 sconfitte consecutive tra Liga Endesa ed Eurocup grazie ad un primo quarto da 12-30. Chiavi dell’incontro l’alta intensità difensiva e il gioco corale, con tutti i giocatori scesi in campo a punti. MVP Thompson con 14 punti, 4 rimbalzi e 1 assist.

UCAM MURCIA-CLUB JOVENTUT BADALONA 84-91 I verdinegro superano a domicilio una Murcia ancora lontana dalla miglior condizione dopo il lungo stop causato dalle diverse positività al Coronavirus. Il tridente composto da Tomic (28 di valutazione), Brodzianky (26) e Lopez-Arostegui (23) trascina la Penya consolidando la settima posizione con due vittorie di margine sulla nona (Unicaja).

MOVISTAR ESTUDIANTES-REAL MADRID 65-79 Vittoria più sudata del previsto per gli uomini di Laso che si impongono nel derby grazie ad un ottimo quarto-quarto da 14-25, dopo 30’ di equilibrio. L’Estudiantes, ancora privo di Alessandro Gentile, nulla ha potuto contro il dominio di Tavares nel pitturato e l’efficienza offensiva da oltre l’arco (3/18 contro il 12/25 del Madrid) con Carroll e Causeur protagonisti. Tra gli uomini di Zamora il migliore è Avramovic con 21 punti. I blancos si presentano alla Copa del Rey con un bilancio di 20 vittorie e una sola sconfitta.

LENOVO TENERIFE-TD SYSTEM BASKONIA 79-81 Uno strepitoso Polonara guida Baskonia al successo e aggancia Tenerife al terzo posto in classifica. Per l’azzurro i 19 punti con 5/7 da tre, 7 rimbalzi e 24 di valutazione in quasi 39’ sul parquet valgono ancora una volta il titolo l’MVP del match. Tenerife lotta fino alla fine ma spreca due volte la tripla della vittoria arrendendosi così agli uomini di Ivanovic.

SAN PABLO BURGOS-MORABANC ANDORRA: RINVIATA

CLASSIFICA:

REAL MADRID 20-1 BARCA 18-3 TD SYSTEM BASKONIA 17-5 IBEROSTAR TENERIFE 17-5 VALENCIA BASKET 16-6 SAN PABLO BURGOS 15-6 CLUB JOVENTUT BADALONA 12-9 BAXI MANRESA 10-12 UNICAJA 10-12 CASADEMONT ZARAGOZA 9-13 MORABANC ANDORRA 8-11 UCAM MURCIA 8-13 HERBALIFE GRAN CANARIA 8-14 MONBUS OBRADOIRO 7-11 URBAS FUENLABRADA 6-15 MOVISTAR ESTUDIANTES 5-13 COOSUR REAL BETIS 5-16 ACUNSA GBC 4-16 RETABET BILBAO 4-18

PROSSIMO TURNO:

Sabato 27 febbraio: BAXI Manresa-UCAM Murcia, Unicaja-Movistar Estudiantes, GBC Acunsa-RETAbet Bilbao, Real Madrid-San Pablo Burgos.

Domenica 28 febbraio: Monbus Obradoiro-Lenovo Tenerife, MoraBanc Andorra-Valencia Basket, Coosur Real Betis-Casademont Zaragoza, Club Joventut Badalona-Barça, TD System Baskonia-Urbas Fuenlabrada.