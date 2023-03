ACB Liga Endesa – 24ᵃ giornata: poche sorprese e tanto spettacolo nel fine settimana dei derby

Giornata dei derby senza troppe sorprese in Acb. Nel big match del Sabato il Barça si sbarazza della Penya ma il giorno seguente Baskonia e Real rispondono “presente” con due “centelli” che confermano il trio in vetta alla graduatoria. Nel bellissimo derby canario è la Tenerife dell’eterno Huertas a spuntarla, mentre Valencia cade sorprendentemente a Saragozza fallendo il sorpasso sulla delusa gran Canaria.

MONBUS OBRADOIRO 67 – 74 RIO BREOGAN LUGO (41-33)

Si apre in Galizia la giornata dei derby di Liga. Lugo ribalta il -8 di metà gara a Santiago grazie ad una difesa attenta ed aggressiva nei 20’ finali. Gli ospiti mandano 4 uomini in doppia cifra (Bamfoth, 13, il più prolifico) mentre il career-high di Edgar Vicedo (21 con 6/9 da tre) non porta punti in classifica ad Obradoiro che viene scavalcata in classifica dai conterranei.

BASQUET GIRONA 79 – 86 BAXI MANRESA (33-39)

Manresa “mette il turbo” nei quarti centrali (52 punti a referto dal 10° al 30°) e tiene accese le speranze salvezza. Dani Perez (13 e 6 assist ma soprattutto +14 di plusminus) è come sempre il motore dell’attacco di Pedro Martinez che si affida anche alla “mano calda” di Robinson (16 con 6/10 dal campo) e alla concretezza interna di un Harding (15) in difficoltà al tiro da fuori (0/7 da tre). A Girona non bastano il solito Gasol (13) ed un Colom (18 e 5 assist) sempre più vicino al livello che lo aveva portato in nazionale. Ora i biancorossi devono cercare punti preziosi per allontanarsi dalla palude di fondo classifica.

COVIRAN GRANADA 88 – 67 UCAM MURCIA (49-33)

Altra brutta caduta di Murcia che da Febbraio vanta il poco rassicurante record di 1-6. Gli uomini di Sito Alonso faticano soprattutto nella metà campo difensiva, dove avevano costruito le soddisfazioni delle ultime stagioni. Dalla lacunosa difesa risulta poi anche un attacco farraginoso nel trovare soluzioni diverse da contropiede e transizione. Granada ne approfitta facendo piazza pulita nel pitturato (44-31 a rimbalzo) e trovando in Ndoye (20 con 7/15 da due e 6/10 ai liberi) e Renfroe (20 con 5/8 da tre) i terminali d’elezione. Troppo isolato invece Andreson (19) tra gli ospiti.

FC BARCELLONA 87 – 71 JOVENTUT BADALONA (39-30)

Il Barça non fa sconti alla Penya e mette pressione alle altre due squadre del trittico in testa alla classifica con una vittoria autorevole nell’anticipo del Sabato sera. In una serata “di riposo” per Laprovittola (5+5) e Mirotic 810 in 15’), il duo diabolico di Jasikevicius si incarna in un Sabli infallibile (16 con 3/3 da due, 3/3 da tre ed 1/1 ai liberi) ed un Satoransky (19 con 8/10 dal campo e 5 assist) che fa sia pentole che coperchi. Tra gli ospiti (scivolati al 6° porto e superati dall’Unicaja) da segnalare la seconda entrata in campo in Acb dell’azzurro Okeke (0/1 da due in 2’).

BETIS SIVIGLIA 66 – 79 UNICAJA MALAGA (30-40)

Malaga si aggiudica senza troppi patemi il derby andaluso e mette nel mirino un posto che consenta il fattore campo al primo turno di playoff. All’opposto il Betis rimane penultimo e spera di riuscire a trovare una difficile salvezza anche in questa stagione. Glimuomini di Navarro dominano a rimbalzo (31-43) e producono nettamente più gioco dei padroni di casa 85-23 negli assist). A concludere le manovre sono spesso Brizuela (23) o Kravish (17 con 8/10 da due). Per Casimir prestazioni balisticamente importanti solo per Montero (22), Bertans (13) e Perez (16).

LENOVO TENERIFE 81 – 77 GRAN CANARIA (33-31)

Il derby canario non delude le aspettative e al Santiago Martin va in sena una sfida equilibrata, intensa e vibrante per 40’. Decisivi in favore degli aurinegro sono, come sempre, Shermadini (15) e l’intramontabile Huertas (22 con 9/13 dal campo – in foto di copertina). Decisiva soprattutto ‘ottima serata al tiro del play brasiliano vista la scelta difensiva amarillo di “scommettere” contro di lui più come realizzatore che come creatore di gioco: le linee di passaggio coperte e lo scarso aiuto sul p&r hanno infatti portato a solo un assist di o’metronomo. Da segnalare per gli ospiti il notevole impatto interno di Balcerowski, autore di 21 punti tra i qualsi spiccano alcune giocate “sopra il ferro”.

CAZOO BASKONIA 100 – 78 SURNE BILBAO (51-37)

Baskonia risponde prontamente al Barça e supera Bilbao grazie all’ennesima “tripla cifra” stagionale. Risultato già virtualmente acquisito all’intervallo grazie al perentorio +14 a tabellone. Top scorer Howard con 20 punti ma grande serata a livello collettivo dei vitoriani che mandano 6 uomini in doppia cifra ed esibiscono un notevole 13725 dalla lunga distanza. Nulla da fare per Bilbao che però non dice ancora addio alla lotta playoff (-3 vittorie dal Valencia ottavo).

CARPLUS FUENLABRADA 78 – 102 REAL MADRID (50-31)

I blancos disputano una gara molto simile a quella del Baskonia per progressione di punteggio uscendo nuovamente in vetta alla classifica dal Fernando Martin. Il Madrid trova in Causeur (22) l’uomo di serata e fa valere la propria stazza vicino a canestro (Poirier 16 con 6/7 ai liberi). Il Fuenla rimane così ancora solo in coda alla classifica e dovrà alzare l’asticella del proprio gioco per giocarsi la permanenza in ACB.

CASADEMONT SARAGOZZA 86 – 75 VALENCIA BASKET (38-36)

I taronja tornano senza punti dalla trasferta in Aragona e sprecano la possibilità del sorpasso al settimo posto su Gran Canaria. In un match molto fisico ed equilibrato è l’atletismo dell’MVP di serata Mekowulu (25 punti con 7/7 da due, 2/5 da tre, 5/5 in lunetta, 9 rimbalzi e 5 falli subiti per 36 di valutazione) a far pendere l’ago della bilancia verso i padroni di casa. Al Valencia non bastano gli ottimi Dubljevic (15) e Claver (14 con il 100% dalla lunga istanza e 20 di valutazione) per sopperire ad una serata in cui l’attacco non ha trovato fluidità. Saragoza supera così Murcia portandosi al 12esimo posto in classifica.

