ACB Liga Endesa, 24ª giornata: Achille Polonara doppia doppia da sballo! Tavares show per il Real Madrid

É un super Achille Polonara quello che trascina il Baskonia in ACB Liga Endesa. Walvar Taveres fa il vuoto sotto canestro per il Real Madrid, mentre il Barça non stecca il derby con la Penya.

UNICAJA-MOVOSTAR ESTUDIANTES 91-77 Secondo successo consecutivo in Liga Endesa per gli andalusi che si rilanciano verso un posto nelle prime otto dopo un avvio di stagione irregolare. Decisiva la percentuale da oltre l’arco con 16 centri su 26 tentativi per i padroni di casa contro il 6/18 ospite. MVP Alberto Diaz con 9 punti, 5 rimbalzi, 9 assist e 23 di valutazione. Per i madrileni il brutto momento non sembra avere fine e la classifica, sempre più complicata, è frutto di un gioco fatica a decollare nonostante il cambio allenatore. Avramovic con 18 punti è il miglior realizzatore tra gli uomini di Cuspinera.

BAXI MANRESA-UCAM MURCIA 85-84 Vittoria catalana dopo un incontro equilibrato ottenuto solo nei possessi finali ai danni di Murcia che rimedia la sesta sconfitta consecutiva. Debutto per Isaiah Taylor (6 punti) tra gli ospiti e ritorno in campo dopo una parentesi a Gran Canaria e Unicaja per Frankie Ferrari (10 punti e 6 assist). MVP dell’incontro Matt Janning con 19 punti e 4 rimbalzi.

REAL MADRID-SAM PABLO BURGOS 96-81 I blancos si sbarazzano agevolmente di Burgos trascinati da una prestazione eccellente di Tavares. Il pivot capoverdiano mette a referto 27 punti, nuovo massimo personale, 7 rimbalzi e 6 stoppate per 37 di valutazione. Gli uomini di Laso si confermano primi con uno score di 21 vittorie e una sola sconfitta. La formazione burgalese si mantiene in zona playoff con quattro vittorie di margine sull’Unicaja.

ACUNSA GBC-RETABET BILBAO 74-97 Netta vittoria nel derby basco per gli uomini di Mumbrù che si impongono con autorità in un match senza storia. Determinante il duo Balvin-Hakanson con 17 punti e 26 di valutazione ciascuno.

MORABANC ANDORRA-VALENCIA BASKET 84-72 Il Valencia interrompe la sua striscia da 12 successi consecutivi cadendo ad Andorra. Un grande secondo quarto e un ispirato Hannah (26 punti e 34 di valutazione) consegnano un’importante vittoria agli uomini di Ibon Navarro. Ai taronja non bastano i 17 punti di Prepelic e la prestazione da 16 (3/5 da due e 3/4 da tre) e 6 assist di Van Rossom.

MONBUS OBRADOIRO-LENOVO TENERIFE 71-97 Huertas e Shermadini guidano Tenerife al diciottesimo successo in Liga Endesa consolidando la quarta posizione in compagnia del Baskonia e con due vittorie sul Valencia quinto. Uno spettacolare ultimo quarto da 5-20 in favore degli ospiti rompe l’equilibrio regalando il successo alla squadra di Vidorreta.

COOSUR REAL BETIS-CASADEMONT ZARAGOZA 82-85 L’argentino Brussino, 20 punti di cui 10 nell’ultimo quarto, si dimostra decisivo nella vittoria della squadra aragonese. Gli andalusi restano in partita fino all’ultimo salvo arrendersi nel finale. Randle da metà campo tenta senza successo il tiro per forzare l’over time condannando la formazione di Plaza alla sconfitta.

CLUB JOVENTUT BADALONA-BARCA 62-80 Dopo il successo nella CopaACB, i blaugrana continuano a vincere e si impongono nettamente nel derby al Palau Municipal di Baladona. Decisiva l’aggressività difensiva degli uomini di Jasikevicius al rientro sul parquet dopo l’intervallo: il perentorio 6-20 vale il +27 a 10’ dal termine e un ultimo periodo in controllo. MVP Mirotic con 21 punti e positivo l’impatto anche del rientrante Claver (8).

TD SYSTEM BASKONIA-URBAS FUENLABRADA 90-74 Successo agevole per un ottimo Baskonia che mantiene il gradino più basso del podio. I 7 uomini in doppia cifra sono un’eloquente dimostrazione della fluidità del gioco della truppa di Ivanovic. Prosegue nel suo momento magico Polonara, MVP con una doppia-doppia da 15+10 per 27 di valutazione.

CLASSIFICA ACB LIGA ENDESA:

REAL MADRID 21-1 BARCA 19-3 TD SYSTEM BASKONIA 18-5 LENOVO TENERIFE 18-5 VALENCIA BASKET 16-7 SAN PABLO BURGOS 15-7 CLUB JOVENTUT BADALONA 12-10 BAXI MANRESA 11-12 UNICAJA 11-12 MORABANC ANDORRA 10-11 CASADEMONT ZARAGOZA 10-13 UCAM MURCIA 8-14 HERBALIFE GRAN CANARIA 8-14 MONBUS OBRADOIRO 7-13 URBAS FUENLABRADA 6-16 MOVISTAR ESTUDIANTES 5-15 COOSUR REAL BETIS 5-17 ACUNSA GBC 5-17 RETA BET BILBAO 5-18

PROSSIMO TURNO ACB LIGA ENDESA:

Sabato 6 marzo: Herbalife Gran Canaria-Movistar Estudiantes, Urbas Fuenlabrada-Acunsa GBC, Casademont Zaragoza-Club Joventut Badalona.

Domenica 7 marzo: UCAM Murcia-Real Madrid, RETAbet Bilbao-Coosur Real Betis, Monbus Obradoiro-TS System Baskonia, Valencia Basket-BAXI Manresa, San Pablo Burgos-Lenovo Tenerife, Barca-Unicaja.