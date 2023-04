ACB Liga Endesa – 25ᵃ giornata: Barça e Baskonia sudano per star dietro al Real. Valencia cade sotto i colpi dell’ex Marinkovic

La giornata XXV di Liga ACB vede nuovamente sorridere le tre primatiste. Se per i blancos è tutto facile con Granada, altrettanto non si può dire per le viaggianti Barça e Baskonia: gli azulgrana faticano contro la quarta forza Tenerife ed i baschi la spuntano a La Fonteta grazie a Marinkovic in versione “ex”. Unicaja e Gran Canaria si confermano inseguitrici della Lenovo in cerca del fattore campo al primo turno playoff. In coda altri tonfi per Fuenlabrada e Manresa, mentre arriva la conferma dell’ottimo stato di forma per Manresa che asfalta Obradoiro.

UNICAJA MALAGA 100 – 75 CARPLUS FUENLABRADA (52-42)

Al Carpena il Fuenlabrada regge solo un tempo l’urto dell’Unicaja. I campioni della Copa 2023 sfoderano l’ennesima prova ad alto punteggio scavando il solco decisivo nel terzo quarto (27-16). I madrileni mettono molta intensità sul parquet ma la scarsa organizzazione degli sforzi sfocia in controproducente confusione (27 perse). Tra gli andalusi 20 punti e 5 assist di Perry e grande prova da equilibratore per Alberto Diaz che ha messo a referto 4 punti ma 6 assist e 5 recuperi.

RIO BREOGAN LUGO 65 – 85 JOVENTUT BADALONA (29-46)

Un secondo quarto da incubo (10-27) costa al Rio Breogan una pesante sconfitta con la Penya. Le “mura” organizzate da coach Mrsic non sono abbastanza solide da arginare i cecchini catalani che registrano una prestazione da 12/22 (55%) da oltre l’arco. All’opposto i padroni di casa faticano molto proprio al tiro da 3 (5/26 – 19%) che da caratteristica solitamente di pregio, si trasforma in una condanna. Per Badalona 17 con 4/6 da tre di Guy e 16+6 per 25 di valutazione dell’intramontabile Tomic.

SURNE BILBAO 81 – 68 CASADEMONT SARAGOZZA (33-24)

Saragozza non passa alla Bilbao Arena e fallisce l’aggancio in classifica proprio ai diretti avversari di giornata. Un primo tempo dal punteggio bassissimo sorride ai padroni di casa che gradiscono pace di gioco “vecchio stile”. Gli aragonesi provano ad alzare il ritmo nel terzo periodo ma Bilbao si adatta rapidamente e conserva il vantaggio fino alla sirena finale. Decisivo il 12/27 da tre per gli uomini di Ponsrnau che trovano in Reyes (20 con 5/9 dalla distanza) e Smith (17 con il 50% dal campo) gli interpreti più ispirati.

GRAN CANARIA 87 – 71 REAL BETIS SIVIGLIA (46-40)

Gli amarillo superano con autorevolezza il Betis e si tengono stretti il sesto posto. L’avvio di gara è favorevolissimo agli ospiti (16-30) sulle alti di tiro da tre (4/5 nel periodo) e rimbalzi offensivi (5 nei primi 10’) con Johnson e Perez ad indicare la via. Nei al rientro dalla prima pausa l’inerzia si capovolge (30-10) ed il Betis non trova più il fondo della retina (0/8 da tre) e fatica anche ad impostare (6 perse) mentre Shurna e Balcerowski lanciano il contro-parziale canario. La gara si decide definitivamente solo nel finale grazie al 22-11 dell’ultimo quarto targato Brussino-Salvò.

REAL MADRID 108 – 75 COVIRAN GRANADA (59-37)

I blancos chiudono virtualmente i conti all’intervallo con Granada grazie ad un primo tempo offensivamente straripante. La squadra di Mateo si presenta come un rebus insolvibile per gli andalusi che soccombono alla concomitanza di strapotere fisico interno (44-29 a rimbalzo) e pericolosità dalla distanza (14-29 da tre). Tali qualità di squadra si impersonificano nella gara in Poirier (21+7 per 23 di valutazione) ed Hezonja (18+5 e 4 assist con 6/9 dal campo per 27 di valutazione), “innescati” con sapiente alternanza in base a quanto concesso dalla difesa avversaria dalle mani di Rodriguez e Causeur (8 e 4 assist).

UCAM MURCIA 102 – 79 BASQUET GIRONA (47-46)

Dopo un Febbraio-Marzo da 1-6 murcia inaugura Aprile nel migliore dei modi. La netta vittoria su Girona rilancia gli uomini di Alonso anche in classifica ed i playoff rimangono un traguardo non impossibile. I padroni di casa giocano un ottimo basket corale mandando 5 uomini in doppia cifra (Jelinek il più prolifico con 20) con un rapporto assist/perse di 2,6. Al contrario Girona non “gira” e si affida solamente ad iniziative individuali (23 di Taylor).

LENOVO TENERIFE 76 – 79 FC BARCELLONA (32-42)

Gli aurinegro perdono di misura contro il Barça per la seconda volta in stagione (67-65 all’andata). Ad un primo tempo nettamente di marca ospite, con Vesely e Sanli a fare la voce grossa, i padroni di casa rispondono con un terzo periodo arrembante (24-15) che li riporta al minimo scarto. A cambiar musica al Santiago Martin ci pensa il solito metronomo Huertas, autore dell’ennesima sontuosa prova della sua carriera: per lui 20 punti ed 8 assist, nonché un indicativo +11 di plusminus. A dargli manforte e a trasformare molti dei suoi passaggi Shermadini (16 con 4/6 dal campo ed 8/10 in lunetta). Gli azulgrana però non si scompongono e nel finale risulta decisivo ancora Sanli grazie ad un ultimo periodo perfetto da 8 punti e 2 rimbalzi con 1/1 da due e 2/2 da tre (18 punti totali).

BAXI MANRESA 80 – 65 MONBUS OBRADOIRO (44-20)

Manresa fa valere il fattore Nou Congost e regala ai quasi 5mila tifosi presenti il terzo successo nelle ultime quattro gare che ribadisce il buon percorso fatto finora per uscire dalle zone “calde” della classifica. A farne le spese è un Obradoiro irriconoscibile per i primi 30’, chiusi a -31 con solo 34 punti messi a referto. Vana ma comunque apprezzabile la reazione dell’ultimo quarto (15-31), imputabile anche al giustificabile rilassamento dei padroni di casa. Catalani tutti a referto e doppie cifre di Waczinsky (12), Earding e Robinson (13 a testa).

Marinkovic al tiro contro Valencia.

VALENCIA BASKET 81 – 85 CAZOO BASKONIA (35-37)

Sconfitta di misura per il Valencia Basket nel posticipo dal sapore europeo della giornata XXV. I taronja mantengono l’ultima casella playoff grazie alla sconfitta del Rio Breogan ma ora devono guardarsi le spalle anche dall’altra galiziana e dalla rombante Bilbao.

Come da copione è l’ex di turno Marinkovic (in foto sopra) a far soffrire i suoi vecchi sostenitori: la guardia serba prosegue nello stato di grazia mostrato Venerdì contro il Fenerbahçe mettendo a referto 24 punti con 6/10 dal campo e 9/9 ai liberi e risultando decisivo nel combattuto finale. Ai padroni di casa non sono bastati un Jones tuttofare da 16+10assist (ma 5 perse, di cui una nell’azione per il potenziale pareggio) e un indomabile Rivero da 25 con 9/11 da due per controbilanciare una “serata no” al tiro 6/22 da tre) e la minor efficacia a rimbalzo (28-37).

La gara, estremamente equilibrata, si decide negli ultimi giri di lancette: Costello e Marinkovic regalano prima il pari e poi il +3 agli ospiti con due conclusioni da oltre l’arco. Due liberi di Giedraitis valgono il +5 Baskonia. Due canestri di Jones intervallati da due liberi di Marinkovic fissano il punteggio sul 79-82 con 1’ minuto rimasto da giocare. Un tecnico di Webb concede un altro punto all’ex taronja serbo, che poi però commette antisportivo. Radebaugh fa 2/2 in lunetta per il -2 del Valencia. Sul possesso aggiuntivo Jones però commette infrazione di passi a 5” dalla sirena regalando la vittoria agli ospiti. 2 liberi ancora di Marinkovic decretano il definitivo 81-85.

PROSSIMO TURNO (giornata XXVI)

Sabato 8 Aprile 2023

Ore 18:00 Coviran Granada – Unicaja Malaga Monbusa Obradorio – UCAM Murcia

Ore 19:00 Rio Breogan Lugo – Real Madrid



Domenica 9 Aprile 2023