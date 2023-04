ACB Liga Endesa – 26ᵃ giornata: Baskonia sola al comando! Scivolano le altre formazioni di Eurolega

Turno pasquale ricco di sorprese in ACB. Cadono tre formazioni di Eurolega su quattro e il Baskonia, l’unica vittoriosa, sorride due volte gustando la vetta solitaria. Il successo del Betis su Tenerife ravviva le lotte salvezza e quarto posto. Altre due vittorie sorprendenti, quella del Rio Breogan sul Madrid e di Bilbao sul Barça, e la concomitante sconfitta del Valencia a Badalona, aumentano invece il pathos per la qualificazione ai playoff. Grande attesa per il Clasico della prossima settimana che porterà ad un’ulteriore scrematura in zona “podio”.

COVIRAN GRANADA 69 – 101 UNICAJA MALAGA (29-50)

Altro netto successo di Malaga che si aggiudica uno dei derby andalusi e mantiene accesa la lotta per il quarto posto. Dopo un primo quarto tutto sommato equilibrato (14-20) gli ospiti prendono il largo, scavando il solco decisivo con un perentorio 27-62 nei 20’ centrali. Navarro si gode l’ennesima solida prestazione corale in cui spiccano le prove individuali di Kalinoski (16 con 3/4 dalla distanza), Carter (14), Sima (10+9 rimbalzi) e Perry (11 e 9 assist).

MONBUS OBRADOIRO 81 – 79 UCAM MURCIA (39-28)

Vittoria di vitale importanza per la compagine galiziana che rimane agganciata al treno “lotta playoff” lasciando indietro anche una diretta rivale come Murcia. Gli uomini di Sito Alonso pagano a caro prezzo un primo tempo molto sotto ritmo nella metà campo offensiva, che li costringe ad una rimonta compiuta grazie alla tripla di McFadden a 27” dal termine ma vanificata dal gran canestro di Guerrero su assist di Robertson a decidere l’incontro. E’ proprio il play statunitense l’MVP della gara chiusa con 15 punti, 6 rimbalzi e 4 assist.

RIO BREOGAN LUGO 96 – 72 REAL MADRID (39-34)

Crollo a sorpresa della capolista Madrid che non riesce a sbancare la città murata. Serata perfetta per gli uomini di coach Mrsic che tengono i blancos ben 16 punti sotto la media realizzativa stagionale. Per gli ospiti pesano l’assenza di Poirier ma soprattutto le troppe perse – 22. Hollatz oltre all’importante vittoria per la corsa ai playoff festeggia anche una partita perfetta da 21 punti con il 100% dal campo e 6 assist con zero perse. Tra i madrileni consueta doppia cifra per Musa (14) che però colleziona anche 4 perse.

CASADEMONT SARAGOZZA 76 – 73 GRAN CANARIA (35-34)

Entusiasmante vittoria in volata per gli aragonesi che ora possono guardarsi con serenità alle spalle e con qualche speranza in avanti. Pessima serata invece per gli amarillo che buttano via una partita quasi vinta con un blackout da 9-0 negli ultimi 2’42” che ribalta il risultato: dalla tripla del 67-73 realizzata da Brussino gli uomini di Lakovic non hanno più saputo trovare la via del canestro. Decisivi nel finale Hilnason (14), Sant-Roos (10) e soprattutto Santi Yusta (11, 5 rimbalzi ed altrettanti assist) con i 4 punti finali.

BASQUET GIRONA 85 – 60 CARPLUS FUENLABRADA (40-25)

Ennesimo tonfo del Fuenla che sprofonda sempre più in classifica vedendo diminuire di giornata in giornata le possibilità di salvezza. Con questa vittoria invece i catalani vanno a +2W sul Betis penultimo. Fatale. Agli ospiti un secondo quarto disastroso da 20-6 con 5 perse e 0/9 da tre. MVP Marc Gasol che compensa l’età avanzata con una leadership globale: per lui doppia-doppia da 11+11 e 4 assist di contorno per 21 di valutazione. Top scorer invece Taylor (20 con 2/3 da due e 4/5 da tre).

BETIS SIVIGLIA 80 – 76 LENOVO TENERIFE d.t.s. (39-28 I 66-66)

Stop a sorpresa della Lenovo che cade a Siviglia e sente il fiatodell’Unicaja sul collo per il quarto posto. Successo importantissimo invece degli andalusi che tornano a “fiutare” la zona salvezza mettendo pressione su Manresa e Granada. Dopo un avvio equilibrato (18-17 al 10°) i padroni di casa tentano la fuga trovando la doppia cifra di vantaggio all’intervallo. Gli aurinegro però si fanno trovare pronti dopo la pausa e rimontano, giungendo all’ultima pausa con il minimo scarto. Il quarto periodo scorre sul filo dell’equilibrio, con tanta intensità e pochi canestri. Negli ultimi 3’ vanno a segno solo Shermadini per il +2 ospite e Bertans in lunetta per il pareggio. Nel supplementare si mettono in luce Monterò (1/2 dal campo e 3/4 in lunetta per 5 punti in 5’, 18 totali) e Bertans (una tripla a rompere il ghiaccio e 10 punti totali), nonché un monumentale Perez da 20 e 9 rimbalzi. Per gli ospiti serata imperfetta di Huertas (12 e 4 assist ma 6 perse) e buona prova di Abromaitis (15 con 5/7 da tre).

SURNE BILBAO 82 – 80 FC BARCELLONA (31-37)

Sconfitta a sorpresa anche per il Barça (reduce dall’insuccesso europeo a Milano) che a Bilbao cede alla distanza. Dopo un primo tempo equilibrato ma gestito dagli azulgrana, i baschi prendono ritmo in attacco sulle ali di Smith (19 punti nel secondo tempo, 22 totali) e Radicevic (8 negli ultimi10’). Ora grazie al concomitante stop dei blancos il Baskonia ha la possibilità di portarsi solo al comando della ACB.

JOVENTUT BADALONA 85 – 70 VALENCIA BASKET (37-32)

Un disastroso ultimo quarto da 29-17 costa caro al Valencia che ora, dopo l’esclusione dalla post-season in Eurolega, dovrà faticare per non perdere il treno playoff di ACB. Lo score di 13-13 vede i taronja all’ottavo posto appaiati al Rio Breogan, con Bilbao e Obradoiro subito in scia (12-14). A fare la differenza in una serata complicata al tiro per entrambe le formazioni (55% da due e 33% da tre per Badalona e 46% e 30% per gli ospiti) sono state la maggior fisicità della Penya (40-33 a rimbalzo) e le sontuose prove di Parra (21 con 8/12 dal campo) e Feliz (20 con 5/7 dal campo), con quest’ultimo protagonista del quarto finale in cui ha messo a referto 12 punti con 1/1 da due, 2/2 da tre e 4/4 in lunetta. Per i taronja altra buona prova di un Radebaugh (14) in crescita e del ritrovato Rivero (17 e 5 rimbalzi). E’ pesata per Mumbrù anche l’assenza della leadership carismatica e della duttilità tecnica garantita dal totem Dubljevic.

CAZOO BASKONIA 107 – 92 BAXI MANRESA (53-46)

Baskonia non fa sconti alla lanciata Manresa e si prende la vetta solitaria in ACB. Altra partita ad altissimo punteggio degli uomini di Penarroya che si confermano una macchina da canestri difficile da inceppare. I catalani hanno il merito di rimanere sempre a contatto, trovando molte soluzioni al ferro sia con gli esterni (Harding 24 con 9/13 da due) che con i lunghi (Robinson 14 con 7/9 da due e 8 rimbalzi) ma nulla possono alla distanza vista anche le mani calde dei padroni di casa (17/42 – 40% – da tre). A brillare, in una serata “di riposo” per Howard (5 ed altrettanti assist in 16’) sono stati Costello (15), Enoch (14) ma soprattutto un chirurgico Max Heidegger da 22 punti con 5/5 da due, 4/7 da tre e 4 assist).

PROSSIMO TURNO (giornata XXVII)

Sabato 15 Aprile 2023

Ore 18:00 Unicaja Malaga – Monbus Obradoiro Carplus Fuenalbrada – Surne Bilbao Basket

Ore 20:45 Joventut Badalona – Basquet Girona Gran Canaria – Rio Breogan Lugo



Domenica 16 Aprile 2023