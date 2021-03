ACB Liga Endesa, 26ª giornata: Il Real Madrid non si ferma più. Battuto anche il Baskonia di Polonara

Al Real Madrid va il big match di giornata in ACB Liga Endesa, contro il Baskonia di Achille Polonara. Il dominio di Tavares è fondamentale per far continuare la marcia del Madrid. Crolla Valencia, mentre non ha nessun problema il Barça contro Zaragoza.

TD SYSTEM BASKONIA-REAL MADRID 74-85 Non accenna a fermarsi la marcia del Madrid che vince alla Buesa Arena una partita condotta per 40′. MVP Tavares: il capoverdiano non ha rivali nel pitturato e sigla l’ennesima doppia doppia con 16 punti, 12 rimbalzi e 37 di valutazione. Prestazione opaca per Polonara con 10 punti (3/11 al tiro) 2 rimbalzi e -9 di +/-.

CLUB JOVENTUT BADALONA-MONBUS OBRADOIRO 91-84 Quarta vittoria nelle ultime cinque giornate per la Penya che supera un combattivo Obradoiro. Lopez-Arostegui (22 punti, 7 rimbalzi e 27 di valutazione), Ribas (14 punti, 7 assist) e Dimitrijevic (18 punti) i trascinatori dell’incontro.

BARCA-CASADEMONT ZARAGOZA 107-88 I catalani superano agevolmente la formazione aragonese grazie ad un’eccellente prova offensiva con almeno 25 punti messi a segno in ogni quarto. Davies (20), Hanga (17) e Mirotic (15) sono i migliori realizzatori tra le fila blaugrana. Loosing effort per l’MVP di dicembre Ennis con 27 punti. Si dovrà attendere ancora per l’esordio dell’ex stella ex NBA Pau Gasol presente come spettatore al Palau Blaugrana.

UNICAJA-HERBALIFE GRAN CANARIA 82-76 Cadono al Carpena gli uomini di coach Fisac in un scontro diretto per la lotta per un posto play off. MVP dell’incontro Bouteille con 25 punti.

BAXI MANRESA-URBAS FUENLABRADA 90-76 Efficienza offensiva e solidità difensiva sono le chiavi con cui i catalani si impongono con autorità ai danni del Fuenlabrada. Solo una vittoria separa gli uomini di Pedro Martinez dall’Unicaja che attualmente occupa l’ottava posizione in classifica. MVP Sajus con una doppia doppia da 15 punti e 11 rimbalzi.

MOVISTAR ESTUDIANTES-RETABET BILBAO BASKET 95-89 Successo fondamentale per la permanenza in ACB dei madrileni che superano Bilbao in uno scontro diretto, dopo un match sofferto anche se condotto dall’inizio alla fine. Ritorna sul parquet Alessandro Gentile con 7 punti, 11 rimbalzi e 3 assist in 22′. 11 punti per l’ex Varese Avramovic sempre fondamentale per meccanismi dell’Estudiantes.

COOSUR REAL BETIS-MORABANC ANDORRA 69-61 Boccata d’ossigeno per gli andalusi che conquistano la sesta vittoria stagionale trascinati da Kay con 10 punti, 8 rimbalzi, 2 assist e 23 di valutazione. Apertissima la lotta per la salvezza con le ultime sei formazioni racchiuse da una sola vittoria.

ACUNSA GBC-VALENCIA BASKET 78-60 Sconfitta a sorpresa degli uomini di Ponsarnau dopo il bel successo di Venerdì in Eurolega. Peggior prestazione stagionale per i taronja che cadono a San Sebastian sotto i colpi di Okouo (20) e Radoncic (18). Pesano l’assenza di Dubljevic e le troppe palle perse (19 di cui 11 nel primo quarto). Piove sul bagnato per i valenciani che vedono infortunarsi il playmaker Hernnsson.

CLASSIFICA:

REAL MADRID 23-1 BARCA 20-3 TD SYSTEM BASKONIA 19-6 LENOVO TENERIFE 18-5 VALENCIA BASKET 17-7 SAN PABLO BURGOS 16-7 CLUB JOVENTUT BADALONA 14-10 UNICAJA 12-12 BAXI MANRESA 11-13 MORABANC ANDORRA 10-13 CASADEMONT ZARAGOZA 10-15 HERBALIFE GRAN CANARIA 9-15 UCAM MURCIA 8-15 MOVISTAR ESTUDIANTES 7-16 MONBUS OBRADOIRO 7-16 URBAS FUENLABRADA 7-17 COOSUR REAL BETIS 6-18 ACUNSA GBC 6-18 RETA BET BILBAO 6-19

PROSSIMO TURNO ACB LIGA ENDESA:

Sabato 20 marzo: Monbus Obradoiro-Unicaja, Casademont Zaragoza-Movistar-Estudiantes, San Pablo Burgos-Club Joventut Badalona

Domenica 21 marzo: MoraBanc-BAXI Manresa, Herbalife Gran Canaria-Acunsa GBC, Real Madrid-Coosur Real Betis, Valencia Basket-Barça, RETAbet Bilbao-TD System Baskonia

Martedì 23 marzo: Urbas Fuenlabrada-UCAM Murcia