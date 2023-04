ACB Liga Endesa – 27ᵃ giornata: il Barça si prende Clásico e vetta. Tenerife bestia nera del Baskonia

La giornata XXVII di Liga ACB consegna alla classifica grandi movimenti nelle zone alte. Il Barça, guidato da un sontuoso Mirotic (23 – in foto di copertina) festeggia la vittoria nel Clàsico e il concomitante primato – vista la sconfitta del Baskonia a Tenerife – ma si preoccupa per gli infortuni di Abrines e Vesely. Valencia soffre ma piega il Betis facendo un passo verso la qualificazione playoff.

Sabato 15 Aprile 2023

UNICAJA MALAGA 99 – 89 MONBUS OBRADOIRO (49-41)

L’Unicaja lancia l’assalto al quarto posto con un convincente successo su Obradoiro. I galiziani, invischiati nella bagarre per la lotta ad un posto playoff, vendono cara la pelle ma non riescono ad arginare l’attacco andaluso nei quarti centrali – 26 e 27 i punti dei padroni di casa. Miglior realizzatore della gara Osetkowski con 21 punti, mentre durante il parziale decisivo si è distinto Carter con 9 dei suoi 11 punti totali messi a segno nel secondo quarto.

CARPLUS FUENALBRADA 77 – 71 SURNE BILBAO (39-39)

Fuenlabrada batte un colpo e mostra di non essere rassegnata al ruolo di vittima sacrificale della stagione. I madrileni fermano, almeno per una sera, la rincorsa playoff di Bilbao. Al Fernando Martin va in scena una partita combattuta, fisica e poco spettacolare. Risaltano le brutte percentuali da oltre l’arco per entrambe le formazioni (7/26 e 9/31) e le molte perse (16 e 18). A fare la differenza son i molti liberi conquistati – e convertiti – dei padroni di casa, che hanno trovato 18 punti a cronometro fermo (18/23 contro il 6/16 ospite). 17 punti con 3/4 da due e 3/5 da tre per Garcia, mentre agli ospiti non è bastato un Reyes da 19.

JOVENTUT BADALONA 92 – 64 BASQUET GIRONA (47-32)

Il derby catalano tra Badalona e Girona è a senso unico. Quasi un’amichevole per la Penya, già a +15 a metà gara e mai messa in difficoltà dall’attacco inconcludente degli ospiti. Gli uomini di coach Reneses pagano la sterilità dalla distanza (6/36) e la quasi totale assenza nel pitturato (38-29 a rimbalzo e solo 7 liberi conquistati in 40’). 14 a testa per Guy ed Ellenson, ma a conquistare il titolo di MVP è un Tomic completamente al servizio della squadra: per il veterano 3 punti senza tiri tentati dal campo ma 9 rimbalzi e 7 assist per 21 di valutazione.

GRAN CANARIA 77 – 66 RIO BREOGAN LUGO (39-35)

Vittoria importante per la corsa playoff degli Amarillo contro una diretta concorrente. I quarti centrali risultano il momento decisivo in favore degli isolani, bravi a cavalcare un ispiratissimo Brussino: per lui 21 punti totali, di cui 16 in altrettanti minuti durante il parziale da 49-32 per i padroni di casa. Il Breogan paga anche la scarsa presenza nel pitturato, dove la conta dei rimbalzi recita 36-27 per Gran Canaria.

Domenica 16 Aprile 2023

UCAM MURCIA 79 – 74 CASADEMONT SARAGOZZA (30-23)

Murcia difende il fattore campo e ha la meglio su Saragozza, superandola in classifica. L’avvio è interlocutorio e caratterizzato da molti errori su entrambi i fronti, con il punteggio che rimane basso (17-8 il primo quarto e 13-15 il secondo). Con l’inversione dei campi cambia anche il ritmo della gara, che diventa più veloce e frizzante. I padroni di casa capitalizzano al massimo una buona serata dall’arco (13/34), evitando che i molti falli commessi (27 a 18) ed i relativi tiri liberi (19/26 Saragozza contro l’8/9 UCAM) indirizzassero il successo verso l’Aragona.

LENOVO TENERIFE 83 – 81 CAZOO BASKONIA (44-40)

Gli aurinegro si confermano bestia nera del Baskonia sconfiggendola per la seconda volta in stagione. La partita è equilibrata per tutto il suo corso, con i padroni di casa a guadagnare un possesso di vantaggio ad ogni quarto (+6 al 30°) ma nel finale quasi beffati. Dopo il +3 firmato Huertas a 20” dalla sirena, Howard trova la grande tripla del pareggio (81-81) con solo 3” rimasti sul cronometro. Un fallo di Marinkovic manda poi in lunetta Abromaitis, che con un glaciale 2/2 fa gioire il Santiago Martin. Decisiva come sempre la coppia Hertas-Shermadini: 21 con 8/15 da due per il brasiliano e 20+5 rimbalzi per il centro georgiano. Al Baskonia non è bastato il monumentale loosing effort di Howard da 33 punti in 31’.

BAXI MANRESA 86 – 77 COVIRAN GRANADA (51-36)

Un grande secondo quarto (24-13) indirizza la gara in favore dei padroni di casa. I catalani così agganciano e superano in graduatoria proprio Granada. Harding e Robinson sono gli eroi di serata: 18 punti e tre assist per il primo e 21 + 6 rimbalzi per il secondo. Partita di grande sostanza e continuità per entrambi, che si distinguono anche nel parziale decisivo con 9 e 8 punti. Per gli andalusi niente da fare nonostante i 17 di Bropleh.



FC BARCELLONA 97 – 82 REAL MADRID (47-46)

L’attesissimo Clàsico si tinge di azulgrana. Al termine di un incontro a strappi a gioire sono proprio i padroni di casa. Jasikevicius però deve fare i conti con il brutto infortunio alla caviglia occorso ad Abrines e a quello, che sembra meno grave, di Vesely. Dopo un avvio favorevole ai blancos (17-24 alla prima pausa) il Barça scala le marce e mette la freccia con due quarti centrali sontuosi: 30-22 e 31-17 che valgono il +15 al 30°. Il quarto quarto si apre con un parziale targato Hanga-Yabusele che illude i madrileni fino al 78-74 del 33esimo. Poi però risale in cattedra Mirotic con 8 punti in 7 minuti e, complice il gelo ospite da oltre l’arco (4/17 totale e 0/4 nel periodo) l’incontro prende nuovamente la strada catalana. MVP Mirotic con 23 punti e 6 rimbalzi. Grande prova anche di Satoransky che sfiora la doppia-doppia con 18 e 9 assist e Laprovittola con 14+8. Lato Madrid da segnalare i 24 punti con 7/10 al tiro di Musa e i 19 con 9/13 da due di Yabusele.

VALENCIA BASKET 87 – 81 REAL BETIS SIVIGLIA (38-40)

Valencia supera il Betis non senza difficoltà e, grazie anche alle sconfitte di quasi tutte le dirette inseguitrici, fa un bel passo in direzione della qualificazione playoff. Decisivo il cambio di passo tra primo e secondo tempo, con un terzo periodo da 32-16. Grande esfuerzo collettivo dei taronja che mandano 4 uomini in doppia cifra, con in testa il consolidato leader tecnico Jones (19 e 6 assist). Bene anche l’ex di turno Evans (15) e il veterano Dubljevic (17+9). Vana per gli andalusi la gande prestazione individuale di Montero, autore di 25 punti con 9/11 da due a cui ha aggiunto 4 rimbalzi e 3 assist.

PROSSIMO TURNO (giornata XXVIII)

Martedì 4 Aprile 2023 (anticipo)

Gran Canaria 100 – 88 Joventut Badalona

Mercoledì 19 Aprile 2023

Ore 19:00 Monbus Obradoiro – CAZOO Baskonia Surne Bilbao Basket – Lenovo Tenerife

Ore 20:00 Real Madrid – Basquet Girona

Ore 21:30 UCAM Murcia – Valencia Basket Coviran Granada – FC Barcellona



Giovedì 20 Aprile 2023