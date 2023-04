ACB Liga Endesa – 28ᵃ giornata: infrasettimanale con tris di successi in testa; Robertson (44) fa la storia e prosegue il momento no di Valencia

Il turno infrasettimanale seguente la fine dell’Eurolega vede aggiungersi l’Unicaja alle formazioni già qualificate per i playoff (Barcellona, Baskonia e Madrid le altre, tutte vincenti in questo turno) e la grandissima prestazione realizzativa, quarta del secolo, ad opera di Kassius Robertson (in foto di copertina) nella sconfitta di obradoiro a Vitoria. Prosegue invece il brutto momento del Valencia che trova a Murcia la quinta sconfitta nelle ultime sei gare. In coda successo del Betis sul Fuenlabrada sa di condanna per i madrileni ed è ossigeno sulla fiamma della lotta salvezza andalusa.

Martedì 4 Aprile 2023 (anticipo)

GRAN CANARIA 100 – 88 JOVENTUT BADALONA (41-46)

Gran Canaria fa 2/2 con la Penya e mette un buon margine di sicurezza dal nono posto. Ora gli amraillo tallonano proprio i catalani in classifica e in caso di parità farebbero valere gli scontri diretti. Decisivo il 32-12 del terzo quarto, favorito dalle grandi percentuali e dalle 7 perse degli ospiti nei 10’. Ottime prove di Slaughter (17), Shurna (15), Salvò (15), Brussino (18 con 4/7 da tre) ed Albicy (11 e 9 assist) in una serata favolosa dalla distanza: 14/25 (56%). Tra gli ospiti gioventù al potere con i 21 di Feliz ed i 18 + 9 rimbalzi di Parra.

Mercoledì 19 Aprile 2023

CAZOO BASKONIA 110 – 94 MONBUS OBRADOIRO (58-40)

Ennesima partita ad altissimo punteggio del Baskonia che scollina quota 50 punti segnati in appena un quarto e mezzo. L’avvio dei padroni di casa è implacabile ed il match risulta segnato già alla prima pausa sul +23 (34-9). A segnare la via, in un parziale da 7/11 da tre di squadra, sono Heidegger con 14 e Thompson con 11. Dal secondo quarto inizia però l’epica serata de canadese ex Fortitudo e Reggio Emilia Kassius Robertson: è lui l’MVP di giornata ACB con 44 punti frutto di 5/7 da due, 9/14 da tre e 7/7 per 40 di valutazione. Non bastano però per i galiziani che si arrendono al gran gioco dei baschi che producono 25 assist a fronte di sole 7 perse e cavalcano le mani calde di Thompson (20) ed Heidegger (26 con 7/8 da tre).

REAL MADRID 89 – 70 BASQUET GIRONA (44-32)

Tutto facile per il Madrid che tra le mura amiche riscatta subito la delusione del Clasico. Gli uomini di Mateo dominano nel pitturato (39-30 nei rimbalzi) con la fisicità di Yabusele (15) e l’eleganza di Musa (13 con 4/5 da due). I catalani di Marc Gasol (14) pagano una “serata no” al tiro da fuori (5/22) mentre i blancos non hanno avuto di questi problemi (16/34).

UCAM MURCIA 90 – 82 VALENCIA BASKET (47-46)

Quinta sconfitta nelle ultime sei gare di ACB per Valencia, che nell’ultimo mese ha trovato il sorriso solo a La Fonteta contro il modesto Betis. Murcia approfitta del momento difficile dei taronja per trovare un successo che tiene ancora aperta una porta sulla qualificazione playoff (ottavo posto a 2 vittorie).Grande ritmo per McFadden che guida i compagni con 21 punti (5/10 da tre). Stesso “bottino” ma esito sfavorevole per il valenciano Harper e buona prova tra gli sconfitti anche per il veterano Dubljevic (13 + 14). Le iniziative individuali però non sono bastate agli uomini di Mumbrù, sempre in difficoltà a produrre soluzioni offensive basate sul gioco corale.

COVIRAN GRANADA 55 – 70 FC BARCELLONA (23-32)

Il Barça si sbarazza senza troppi patemi della pratica Granada confermando il primo posto raggiunto con il successo nel Clasico della scorsa Domenica. Gli azulgrana scavano già un rassicurante solco nei primi 10’, conclusi sul +15 con solo 7 punti concessi agli avversari. La difesa orchestrata da coach Jasikevicius si conferma efficacissima nel limitare gli andalusi che infatti realizzano solo 6 assist a fronte di 12 perse. L’oculata gestione dei minutaggi consente di raggiungere la doppia cifra personale solo a Mirotic (13), Satoransky (10 + 6 assist) e Sanli (10).

Giovedì 20 Aprile 2023

BETIS SIVIGLIA 87 – 77 URBAS FUENLABRADA (39-29)

Il Fuenla fallisce uno scontro diretto e vede la salvezza allontanarsi sempre più. Al contrario Siviglia prende due punti importantissimi per mettere grande pressione su Granada e Manresa che ora distano solo una vittoria. A pesare enormemente nel bilancio della gara sono le 19 perse dei madrileni e le prestazioni superlative di Pérez (doppia doppia da 21 e 12 rimbalzi) e Montero (40 cpn 10714 dal campo e 8 assist).

RIO BREOGAN LUGO 74 – 90 UNICAJA MÁLAGA (37-44)

L’Unicaja si garantisce un posto nella post-season con sei giornate d’anticipo battendo il Rio Breogan combattuto fino al 30°. Infatti l’ultimo quarto vede gli ospiti aggiungere 10 punti di scarto (12-22) ai 6 già accumulati grazie ad un Carter (9 nella frazione, 25 in totale) imprendibile. Per gli andalusi ottimi anche il ratio assist/perse (18/9) e la percentuale da fuori (10/22), mentre il Rio Breogan ha “sparato a salve” (6/23). I galiziani quindi non approfittano del passo falso di Valencia e rimangono al nono posto.

Mercoledì 26 Aprile 2023

SURNE BILBAO – LENOVO TENERIFE

CASADEMONT SARAGOZZA – BAXI MANRESA

