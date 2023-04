ACB Liga Endesa – 29ᵃ giornata: Fuenlabrada retrocessa matematicamente; Baskonia ancora oltre quota 100 e successi anche per Barcellona e Valencia

Il testacoda Baskonia-Fuenlabrada conferma i baschi al vertice e condanna i madrileni alla retrocessione LEBoro. Valencia vince ed approfitta dei passi falsi delle rivali per guadagnarsi margine in chiave playoff. Barcellona e Real Madrid proseguono appaiate grazie ai successi non scontati su Gran Canaria e Badalona.

Sabato 22 Aprile 2023

BASQUET GIRONA 88 – 73 COVIRAN GRANADA (41-27)

Vittoria di peso per Girona che porta a casa il doppio confronto con gli andalusi e mette tre vittorie di scarto dal penultimo posto. Decisiva per la squadra di coach Reneses un secondo quarto dalle maglie serrate in difesa: gli ospiti sono costretti ad un pessimo 3/19 che costa il -10 nel parziale. MVP dell’incontro Kameron Taylor: lo statuintense mette 29 punti a referto con 9/11 da due e 3/5 da tre, oltre a 9 rimbalzi e 6 assist per un tondo 40 di valutazione.

VALENCIA BASKET 95 – 88 SURNE BILBAO (53-47)

Valencia torna a sorridere tra le mura amiche de La Fonteta. A farne le spesa la Bilbao dell’ex allenatore taronja Ponsarnau. Vittoria importantissima in chiave playoff per i padroni di casa, che ribaltano il -6 dell’andata prendendosi il confronto diretto e tre vittorie di vantaggio sui baschi, che ora appaiono fuori dalla contesa. Come sempre la difesa valenciana è morbida, ma una prova collettiva sopra le righe – ben 7 uomini in doppia cifra – vale i “due punti”. Tra i tanti protagonisti si distingue il solito Dubljevic, efficientissimo dal campo con 4/4 da due, 1/4 da tre, 6 rimbalzi e tre assist per 13 punti e 23 da valutazione in appena 22’. Non bastano agli ospiti i 19 con 7 rimbalzi di un ispirato Tsalampouris.

FC BARCELLONA 87 – 79 GRAN CANARIA (49-34)

Prova di forza del Barça che interrompe a due la striscia di vittorie consecutive dei canarii. Gli amarillo faticano da subito a tenere il passo dei catalani che chiudono gli spazi nel primo quarto (21-14) e scappano nel secondo (28-20) sulle ali dei playmaker Laprovittola e Satoransky (10 e 7 punti nel parziale). Il folletto argentino risulta poi il migliore del match con una prestazione realizzativa totale: 27 punti frutto di 5/5 da due, 3/8 da tre e 8/8 a gioco fermo. Gli uomini di Lakovic disputano un ottimo incontro (15 assist, 9 perse, 12/23 da tre) ma faticano a contenere la fisicità dei padroni di casa che dominano a rimbalzo (36-26). Ottima partita anche per Mirotic che “porta a casa” 15 punti, 7 rimbalzi e 3 assist.

Domenica 23 Aprile 2023

BAXI MANRESA 93 – 83 UCAM MURCIA (39-42)

Manresa certifica i notevoli progressi fatti da inizio stagione – 6-2 da inizio Marzo dopo il 3-17 precedente – facendo valere il fattore Nou Congost anche con Murcia.Grande soddisfazione per Rafa Martinez che vede i proprio giocatori imbastire la vittoria sulla forza del gruppo: 4 uomini in doppia cifra per i catalani, che fanno registrare 22 assist e sole 6 perse. MVP lo statunitense Devin Robinson che mette a segno 17 punti con 7/10 da due, ai quali aggiunge 8 rimbalzi e che vede un netto +13 durante la sua permanenza in campo.

LENOVO TENERIFE 85 – 67 RIO BREOGAN LUGO (40-32)

Tenerife supera il Rio Breogan e si tiene stretto il quarto posto. Gli aurinegro hanno la meglio sui galiziani nonostante la buona serata ospite nel tiro da fuori (46%). Come sempre adi indirizzare gli eventi in favore dei canarii ci pensa il collaudatissimo asse Huertas-Shermadini. Il georgiano è implacabile nella finalizzazione (20 con 8/10 dal campo ed 8 rimbalzi) mentre “o’metronomo” mette in ritmo i compagni a ripetizione (10 ed 8 assist).



CASADEMONT SARAGOZZA 70 – 74 UNICAJA MALAGA (38-32)

L’Unicaja consolida il quinto posto scappando a +2 vittorie sulla Penya perdente con il Madrid. Partita equilibrata per tutti 40’ e chiusa solo nel finale da un 3/4 ai liberi ad opera di Ostekowski e Carter, opposto alla persa di Simanic e alla tripla fallita dal comunque ottimo Sant-Roos (18). I migliori te gli andalusi sono stati Perry con 22 e Kravish con una doppia-doppia da 10+12.

MONBUS OBRADOIRO 67 – 82 REAL BETIS SIVIGLIA (26-34)

Stop a sorpresa per Obradoiro che cede al Betis. I biancoverdi escono così dalla zona retrocessione agganciando i conterranei di Granada in classifica e facendo valere il +10 del derby d’andata nell’attesa del ritorno (previsto per la penultima giornata (13 Maggio). Decisivo il parziale di 13-26 maturato nel secondo quarto sulle ali di un Pargo (11 nella frazione con 4/5 dal campo) indemoniato. Delude invece Kassius Robertson che dopo i 44 punti di pochi giorni fa ne mette a referto solo 6 in 33’. Gli ospiti traggono vantaggio anche dalla grande aggressività e decisione che vale molti giri in lunetta, ben capitalizzati (24/31). 20 punti di Montero, 17 dell’ex Olimpia Bertans e 15 di Pargo.

JOVENTUT BADALONA 76 – 82 REAL MADRID (38-45)

Successo autorevole dei blancos nel big match di giornata. Già l’avvio è di marca madrilena, con gli ospiti a trovare la doppia cifra di vantaggio dopo soli 5’ (8-18 sull’appoggio di Deck). Nonostante l’assenza di Poirier io Madrid fa valere i centimetri di Tavares e Randolph (8 rimbalzi pro capite) e l’abilità degli esterni di chiudere al ferro: netto il divario nei tiri da due con il 18/43 catalano a fronte del 23/40 degli ospiti. Migliori realizzatori Hezonia con 20 e Musa a quota 16.

URBAS FUENLABRADA 93 – 112 CAZOO BASKONIA (41-55)

Il Fuenla saluta la ACB non senza aver tentato, almeno nella metà campo offensiva. Lo scontro diretto a sfavore con entrambe le galiziane che la precedono in classifica e le 4 vittorie di scarto, unite alla certezza che almeno una troverà un successo nelle rimanenti 5 giornate (derby alla giornata XXXIII), condanna i madrileni alla retrocessione. Il Baskonia mantiene invece la vetta suonando la Nona (partita oltre quota 100 punti realizzati, con 92,6 di media) grazie alle 19 triple realizzate (19/35, 54%) che eguagliano il proprio record stagionale. Ben sei gli uomini in doppia cifra per gli ospiti, che trovano in Marcus Howard il top scorer di serata a quota 26 (2/3 da due, 7/11 da tre e 1/1 ai liberi). Doppia-doppia da 12+11 per Enoch.

PROSSIMO TURNO (giornata XXX)

Sabato 29 Aprile 2023

Ore 18:00 UCAM Murcia – Urbas Fuenlabrada Coviran Granada – Lenovo Tenerife

Ore 20:45 Valencia Basket – Monbus Obradoiro Surne Bilbao – BAXI Manresa



Domenica 30 Aprile 2023