ACB Liga Endesa – 29ᵃ  giornata: l’Unicaja soffre ma non perde la testa. Vittorie importanti di Valencia e Barça; Madrid sul velluto

A quattro giornate dal termine della regular season nulla è ancora deciso in ACB. La giornata XXX vede l’Unicaja mantenere la testa della classifica superando un Baskonia bellicoso ed esaltato anche in vista del derby con il Madrid ai playoff di EuroLega. Madrid che gestisce al massimo i minutaggi proprio degli impegni previsti in settimana senza però rischiare nulla a Saragozza. Discorso diverso per il Barça – altra squadra che si giocherà l’accesso alle Final4 – che spreme di più i titolarissimi per superare Murcia e farla crollare dal quarto al settimo posto. Percorso inverso del Valencia che annichilisce Tenerife e sogna il fattore campo al primo turno dei playoff. In coda tonfo pesante di Girona a Badalona, che torna alla vittoria dopo un mese e mezzo; ora la squadra di Marc Gasol rischia di essere invischiata nella lotta salvezza. Obradorio vince a Bilbao e supera i cugini di Lugo, ora penultimi. Chiude Palencia che rischia la condanna matematica già alla prossima giornata.

BAXI MANRESA 90 – 97 MORABANC ANDORRA (53-49)

Sconfitta a sorpresa che sarebbe potuta costare l’ottavo posto a Manresa – graziata dal Baskonia, a -1 in classifica e con scontro diretto a favore, sconfitto a Malaga. Andorra trova la terza vittoria nelle ultime cinque partite e può dirsi quasi certa della salvezza. Ai catalani costa cara la carestia offensiva del terzo quarto, chiuso 9-24 con 9 perse, 0/6 da tre ed il 16% complessivo dal campo. tra gli ospiti serata di grazia per Harding che totalizza 26 punti con 4/9 dalla distanza.

RIO BREOGAN LUGO 70 – 77 DREAMLAND GRAN CANARIA d.t.s. (33-28, 58-58)

Agli amarillo serve un supplementare per violare le mura di Lugo. Il match si caratterizza fin dalle prime battute per il bassissimo punteggio, con tanti errori sia al tiro (11/47 complessivo da tre) che in impostazione (36 perse totali). Nel finale dei tempi regolamentari Brussino firma il sorpasso ospite a 2’45” dalla fine, poi Polite pareggia con un 1/2 in lunetta con 2’28” e da quel momento non segna più nessuno. Nell’overtime si mettono in mostra Brussino e Kjiajic, mentre l’MVP della partita è ancora una volta Happ con 21 (9/12 da due), 6 rimbalzi, altrettanti falli subiti e +12 di plusminus.

ZUNDER PALENCIA 83 – 91 COVIRAN GRANADA (34-47)

Granada fa un altro passo verso la salvezza, mentre Palencia è quasi matematicamente condannata alla retrocessione (il verdetto definitivo potrebbe arrivare la prossima settimana). In una partita tesa ed equilibrata come molte di quelle vissute dal pubblico palenciano, i nasridi fanno la differenza con il tiro da tre: 15/34 (44%) contro il misero 7/25 (28%) dei padroni di casa. Gli ospiti comandano per ben 37’ senza però riuscire a chiudere l’incontro, nonostante un vantaggio più volte in doppia cifra; Van der Vuurst (17) e compagni sono bravi a non mollare, ma l’ottima prova di squadra di Granada – 5 uomini in doppia cifra più due a quota 8, piega la resistenza.

FC BARCELLONA 97 – 86 UCAM MURCIA (47-40)

Gli azulgrana vendicano la sconfitta della giornata X e si prendono anche la differenza punti con Murcia. Gli uomini di Sito Alonso sprofondano dal 4° al 7° posto a causa della classifica avulsa del “gruppone” con record 19-11. I padroni di casa soffrono per i primi 15’ che chiudono a -9; si accende però improvvisamente l’attacco catalano che con Laprovittola (2 triple) e Vesely (2 schiacciate) prende ritmo e firma un parziale da 17-0 in 4’10” che ribalta non solo il punteggio ma anche l’Inerzia del match. Vesely è l’MVP della gara con 20 punti (9/11 da due) e 4 rimbalzi in 19’4’” di gioco.

JOVENTUT BADALONA 96 – 90 BASQUET GIRONA (49-36)

Dopo 6 sconfitte consecutive ed un cambio di allenatore torna il sorriso sui volti della Penya. A farne le spese è Girona che ora – quinta sconfitta consecutiva – inizia seriamente a preoccuparsi per la zona retrocessione a solo due vittorie di distanza, visto anche l’infornutnio occorso ad Iroegbu. A guidare i verdeynegro ci pensano l’esperienza di Tomic (22, 6 rimbalzi e 4 assist) e l’energia di Feliz (16 con 7/9 da due).

CASADEMONT SARAGOZZA 70 – 79 REAL MADRID (26-37)

Vittoria più comoda di quanto possa trasparire dal punteggio finale per un Madrid che vola fino al +20 di fine terzo quarto e poi gestisce fino alla sirena finale. Ampie rotazioni per coach Mateo in vista dei playoff di EuroLega che vedranno i blancos scendere in campo Martedì e Giovedì nel derby iberico con Baskonia. Deck si mette in mostra con 15 punti e 3/3 da tre nei soli 11’ in cui ha calcato il parquet.

SURNE BILBAO 72 – 75 MONBUS OBRADOIRO (40-38)

Con questa bella vittoria in volata Obradoiro aggancia e supera – forte dei due successi negli scontri diretti – i “cugini” di Lugo ad 8-22 ed è momentaneamente salvo. Il match è equilibrato per tutto lo svolgimento, con ben 13 sorpassi. I galiziani vanno in controtendenza rispetto ai trend attuali e tirano pochissimo – e male – da tre (solo 18 tentativi di cui 4 a bersaglio) ma trovano ottime soluzioni interne con Blazevic (MVP con una doppia-doppia da 14+11), Datson ed il versatilissimo Scrubb (10+7 con 5/8 da due).

VALENCIA BASKET 98 – 73 LENOVO TENERIFE (43-33)

Roboante vittoria dei taronja che compiono il percorso inverso rispetto a Murcia e fanno un balzo di tre posizioni classifica (da 7° a 4° posto). Serata da dimenticare per gli aurinegro, sotto dal primo all’ultimo minuto con il gap in aumento quasi lineare. Serata opaca dei leader Huertas (10 e 9 assist ma 7 perse) e Shermadini (7 e tanta difficoltà nel contenere il dinamismo e l’atletismo degli avversari diretti) che mette in crisi tutte le certezze degli uomini di Lakovic; unico a brillare Kyle Guy con 21 punti, frutto però di giocate individuali. Grande soddisfazione sul fronte opposto, con la seconda vittoria in altrettante gare da capo allenatore in ACB per Xavi Albert, che vede una squadra in gran ritmo e fiducia, capace di totalizzare 24 assist e di mandare a segno tutti e 12 gli uomini a referto, incluso il giovane De Larrea. Ojeleye (17 con 6/6 da due) e Pradilla (15 con 6/8 dal campo) i migliori.

UNICAJA MALAGA 95 – 91 KOSNER BASKONIA (48-54)

L’Unicaja non vuole cedere la vetta della classifica e supera anche un Baskonia esaltato dall’accesso ai playoff di EuroLega. Gli andalusi passano tre quarti con uno svantaggio attorno alla doppia cifra prima di piazzare il sorpasso a cavallo dell’ultima sosta con un parziale da 21-2 in poco più di 6’. Ivanovic si gode la sterminata potenza balistica dei suoi uomini (16/31, 51% a fine gara) che lo mantiene al comando fino al 28°; 5’ di blackout danno però fiducia all’Unicaja che sfrutta una delle classiche fiammate di Carter (19 con 4/5 da tre) e l’impatto interno di Kravish (17) e Osetkovski (16+6) per superare ae aggiudicarsi il match.

PROSSIMO TURNO (giornata XXXI)

Sabato 27 Aprile 2024

Ore 18:00 Zunder Palencia – Kosner Baskonia Coviran Granada – Rio Breogan Lugo

Ore 20:45 Basquet Girona – Surne Bilbao Dreamland Gren Canaria – Joventut Badalona



Domenica 28 Aprile 2024

Ore 12:30 Real Madrid – Monbus Obradoiro

Ore 17:00 BAXi Manresa – Valencia Basket

Ore 18:30 MoraBanc Andorra – FC Barcellona



Mercoledì 1 Maggio 2024