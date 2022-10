ACB Liga Endesa – 2ª giornata: riscatto Barça contro il Baskonia! Facile vittoria del Real mentre al Valencia serve il supplementare per regolare Badalona

CASADEMONT SARAGOZZA 64 – 81 UCAM MURCIA

Primo hurrà stagionale per Murcia che supera a domicilio gli aragonesi imponendo il marchio di fabbrica della fisicità (34-47 nei rimbalzi e padroni di casa tenuti al 37% da due). Saragozza fatica ancora a macinare gioco e si rifugia troppo spesso nelle iniziative individuali (Mekowolu 15, Sant-Roos 12) per poter impensierire la difesa di Sito Alonso. Tra gli ospiti mano infuocata per McFadden con 28 punti frutto di 3/3 da due, 6/9 da tre e 4/4 ai liberi.

COVIRAN GRANADA 84 – 87 BAXI MANRESA

Con un gran secondo tempo e un Harding (28) inarrestabile, Manresa si impone al Palacio de los Deportes di Granada regalandosi il primo “referto rosa” della stagione. Gli uomini di Pedro Martinez partono distratti in difesa concedendo 44 punti agli andalusi nei primi 20’ (44-36). Nel secondo tempo la difesa non sale di tono ma l’attacco inizia a girare alla perfezione risultando in una rimonta coronata grazie ad un parziale da 1-9 nel decisivo quarto periodo (19-27 nei 10’ finali). Nelle file della matricola si distinguono le ottime prove dell’ala statunitense Bropleh (26) e di Maye (18+11).

LENOVO TENERIFE 76 – 67 BASQUET GIRONA

Altra sconfitta per la squadra di Marc Gasol (11+8 in 25’) che paga anche un calendario che le ha posto di fronte un avvio di stagione ostico. Al Santiago Martin gli aurnegro impongono il proprio ritmo scappando via nei quarti centrali dopo il 18 pari della prima pausa. I canarii non pagano l’assenza del “totem” Shermadini grazie ad una capillare distribuzione delle responsabilità offensive – tutti a segno i 10 disponibili con un minimo di 5 punti come bottino personale. Huertas e Fitipaldo (4 assist a testa) creano gioco mentre in fase realizzativa si distingue un Salin (14) accurato dalla distanza (4/7).

RIO BREOGAN LUGO 78 – 70 CARPLUS FUENALBRADA

Due su due per i galiziani che approcciano la nuova stagione con l’idea di confermarsi a buon livello in Acb nonostante le partenze estive (Musa su tutti). I padroni di casa si impongono a rimbalzo (42-30) e riscattano con un finale a valanga – 32-16 l’ultimo parziale – il blackout da 8-16 del secondo quarto. Bamforth (18 con 4/7 da tre) e Happ (doppia-doppia sfiorata con 12+9) i migliori in casa Breogan mentre nelle fila Madrilene in evidenza l’ispirato Ristic (20).

REAL MADRID 93 – 79 MONBUS OBRADOIRO

I blancos scappano subito (+15 al 10°) e regolano senza patemi un comunque volitivo Obradoiro. I compostelani faticano ad arginare la stazza e la versatilità del frontcourt di Mateo, implacabile con i 22 di Musa i 14 di Poirier e gli 11 dui Yabusele. Minutaggio ampiamente distribuito tra i padroni di casa che si preparano all’esordio stagionale Europeo programmato per il 6 Ottobre ad OAKA. Obradoiro trova una terzo quarto da 30 punti segnati grazie alle mani calde di Scrubb (13) e Bender (19) ma non riesce mai a “mordere” a sufficienza in difesa per impensierire il Madrid. 6 punti e 5 assist per l’ex Olimpia Sergio Rodriguez (in foto).+

Rodriguez in azione in maglia Real.

UNICAJA MALAGA 70 – 63 GRAN CANARIA

L’Unicaja si riscatta dalla sconfitta interna della prima giornata (contro Valencia) superando di slancio Gran Canaria grazie ad un terzo quarto da 27-10. Incontro caratterizzato dalla grande confusione nel gioco per entrambe le formazioni (21 e 28 le palle perse). Dopo un avvio opaco in attacco gli uomini di Ibon Navarro trovano in Djediovic (12+8) la guida per piazzare il parziale decisivo. Tra gli ospiti 14 di Shurna.

SURNE BILBAO 85 – 70 BETIS SIVIGLIA

Bilbao fa due su due superando agevolmente un Betis troppo distratto in difesa e nello sviluppo del gioco (15 perse e solo 9 assist). Altra grande serata realizzativa per Smith con 23 (6/9 da tre) a cui ha risposto, senza però riuscire a volgere in meglio le sorti della formazione ospite, Shannon Evans. Per il play americano, grande protagonista della cavalcata verso la salvezza nella scorsa stagione, 19 punti e 5 assist (ma anche molti errori dal campo: 4/10 da due e 2/11 da tre).

VALENCIA BASKET 101 – 97 JOVENTUT BADALONA

Vittoria alla prorroga per il Valencia a La Fonteta. La Penya si fa scappare il per un soffio con un fallo a meno di 1” dalla sirena finale. L’1/2 di Dubljevic decreta i supplementari in cui la coppia Rivero (17+11) – Harper (24 con 6/10 da tre) è decisiva in favore dei taronja. Nelle fila catalane spiccano i 27 dui Guy (con però 6 perse) e i 15 a testa del veterano Tomic e dell’ex di serata Vives (a cui ha agiunto 11 assist). Badalona quindi rimanda ancora l’appuntamento con il primo successo stagionale.

FC BARCELLONA 89– 74 CAZOO BASKONIA

Gli azulgrana difendono le mura amiche del Palau e riscattano immediatamente il passo falso della giornata inaugurale regolando con autorevolezza il Baskonia. L’avvio è favorevole agli ospiti che chiudono il primo tempo sul +12 (39-51), complice la tenera difesa degli uomini di Jasikevicius. Come spesso successo anche nella scorsa stagione l’intervallo viene sfruttato dal coach lituano per toccare le giuste corde nei suoi che al rientro sul parquet mostrano un atteggiamento rivoluzionato che vale il 26-7 che ribalta gli equilibri. Ben 5 gli uomini in doppia cifra tra i catalani (15 di Vesely), guidati nel parziale decisivo da un ispirato Abrines (13 totali di cui 10 nel terzo quarto). Nelle fila basche 13 di Thompson e 12 di Enoch.

CALSSIFICA aggiornata della Liga ACB.

PROSSIMO TURNO

Sabato 8 Ottobre 2022

Ore 18:00 Monbus Obradoiro – Basquet Girona Betis Siviglia – BAXI Manresa

Ore 20:45 Joventut Badalona – Rio Breogan Lugo Gran Canaria – Casademont Saragozza



Domenica 9 Ottobre 2022